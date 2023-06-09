商业智能 (BI) 可在业务数据的基础上实现更好的业务决策。业务分析 (BA) 是商业智能的一个子集；商业分析可提供分析，而综合商业智能基础设施则包括识别和存储决策所用数据的工具。



商业智能既收集、管理和使用原始输入数据，也收集、管理和使用业务分析所生成的知识和可操作洞察信息。业务分析的目的始终为形成新的知识和洞察，以提高企业的整体商业智能。

业务分析可用于解答有关过去所发生事件的问题、进行预测以及预测业务成果。1组织可更全面地了解其业务，从而更有效地理解用户行为。

数据科学家和高级数据分析师使用业务分析来提供高级统计分析。统计分析的部分示例包括：回归分析（使用历史销售数据来估计客户生命周期价值）和聚类分析（分析和细分特定区域中的高使用率用户和低使用率用户）。

业务分析解决方案可为所有部门带来益处，其中包括财务、人力资源、供应链、营销、销售或信息技术。同时，它还可为所有行业带来益处，其中包括医疗保健、金融服务和消费品。