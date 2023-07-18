文本挖掘过程包括多项活动，旨在从非结构化文本数据中推断出信息。 在应用各种文本挖掘方法之前，必须首先进行文本预处理，也就是对文本数据进行清理，将其转换为可用的格式。 这种实践是自然语言处理 (NLP) 的核心，它通常涉及使用语言识别、标记化、词性标记、分块和语法解析等方法，对数据进行适当的格式处理，以供进行分析。 文本预处理完成后，可应用文本挖掘算法，从数据中获取洞察。 一些常见的文本挖掘方法包括：

信息检索

信息检索 (IR) 根据一组预定义的查询或短语，返回相关信息或文档。 IR 系统利用各种算法，跟踪用户行为并发现相关的数据。 信息检索常用于图书馆目录系统和流行的搜索引擎（例如 Google）。 一些常见的 IR 子任务包括：

标记化： 这是将较长的文本分解为称为"标记"的句子和单词的过程。 然后，在模型（如词袋）中使用标记，以执行文本聚类和文档匹配等任务。





这是将较长的文本分解为称为"标记"的句子和单词的过程。 然后，在模型（如词袋）中使用标记，以执行文本聚类和文档匹配等任务。 词干：这是指从单词中分离前缀和后缀以获得词根形式和含义的过程。 这种方法通过减少索引文件的大小，改进信息检索的性能。

自然语言处理 (NLP)

自然语言处理从计算语言学发展而来，使用计算机科学、人工智能、语言学和数据科学等各个学科的方法，使计算机能够理解人类的书面语言和口头语言。 通过分析句子结构和语法，NLP 子任务可以让计算机"阅读"内容。 常见的子任务包括：

摘要： 这种方法提供长篇文本的概要，以创建简明连贯的文档要点摘要。





这种方法提供长篇文本的概要，以创建简明连贯的文档要点摘要。 词性 (PoS) 标记： 这种方法 根据词性为文档中的每个标记分配一个标签 — 表示该词为名词、动词、形容词等。 这个步骤可用于对非结构化文本进行语义分析。





这种方法 根据词性为文档中的每个标记分配一个标签 — 表示该词为名词、动词、形容词等。 这个步骤可用于对非结构化文本进行语义分析。 文本分类 ：这个任务也称为文本归类，负责分析文本文档并根据预定义的主题或类别对它们进行分类。 这个子任务在对同义词和缩略词进行分类时特别有用。





：这个任务也称为文本归类，负责分析文本文档并根据预定义的主题或类别对它们进行分类。 这个子任务在对同义词和缩略词进行分类时特别有用。 情绪分析：这个任务从内部或外部数据源检测正面或负面的情绪，帮助跟踪客户态度随时间的变化。 它通常用于提供有关对品牌、产品和服务的看法的信息。 这些洞察有助于推动企业与客户建立联系以及改进流程和用户体验。

信息抽取

在搜索各种文档时，信息抽取 (IE) 会得到数据的相关部分。 它还侧重于从自由格式文本中抽取结构化信息，并将这些实体、属性和关系信息存储到数据库中。 常见的信息抽取子任务包括：

特征选择 （或称属性选择） ：这是选择重要特征（维度）的过程，旨在对预测性分析模型的输出做出最大贡献。





（或称属性选择） ：这是选择重要特征（维度）的过程，旨在对预测性分析模型的输出做出最大贡献。 特征抽取 ：这是选择特征子集的过程，旨在提高分类任务的准确性。 这对于降维尤为重要。





：这是选择特征子集的过程，旨在提高分类任务的准确性。 这对于降维尤为重要。 指定实体识别 (NER) ：也称为实体识别或实体抽取，旨在查找和分类文本中的特定实体，例如名称或地点。 例如，NER 会将"California"识别为地点，将"Mary"标识为女性的名字。

数据挖掘

数据挖掘是发现模式并从大数据集中提取有用洞察的过程。 这种做法评估结构化和非结构化数据，以发现新信息，通常用于分析营销和销售领域的消费者行为。 文本挖掘本质上是数据挖掘的一个子领域，因为它专注于为非结构化数据赋予结构，并对其进行分析以产生全新洞察。 上面提到的方法都是不同形式的数据挖掘，但属于文本数据分析的范围。