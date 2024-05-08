具有生成式 AI 功能的下一代聊天机器人将提供更多增强型功能，包括对通用语言和复杂查询的理解、适应用户对话风格的能力以及在回答用户问题时运用同理心。企业负责人可以清楚地看到这样的未来：85% 的高管表示，生成式 AI 将在未来两年内直接与客户互动，正如 IBV 的《面向 CEO 的生成式 AI 指南》提到的那样。企业级人工智能解决方案可以实现公司的自助服务自动化，并加速打造卓越的用户体验。

FAQ 聊天机器人不再需要设定问题答案并进行预先编程：将生成式 AI 与组织的知识库结合使用，可以更轻松、更快速地自动生成答案，以响应更广泛的问题。

虽然会话式 AI 聊天机器人可以消化用户的问题或评论，并生成类似真人的响应，但生成式 AI 聊天机器人可以通过生成新内容作为输出来更上一层楼。这些新内容可包括基于训练用 LLM 的高质量文本、图像和声音。具有生成式 AI 的聊天机器人接口可以识别、归纳、翻译、预测和创建内容，以响应用户查询，而无需人工交互。

基于会话式 AI 平台构建的企业级自我学习型生成式 AI 聊天机器人正在不断自动改进。这些聊天机器人采用多种算法，可自动从过往交互中学习怎样回答最好，并改进对话流路由。