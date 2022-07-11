主页 人工智能与机器学习 watsonx Assistant 借助 AI 增强客户服务
利用生成式 AI 聊天机器人改善客户体验，并提高品牌忠诚度和保留率
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显示客户服务通过各种渠道做出响应的象形图
借助 AI 驱动的聊天机器人增强客户服务

构建并部署新一代 AI 聊天机器人，它可以理解复杂的客户查询，支持客户自助服务，在所有渠道和触点上扩展会话式 AI，并与后端系统无缝集成。IBM® watsonx Assistant 由值得信赖的大型语言模型 (LLM) 提供支持，可支持您的团队轻松构建并部署 AI 聊天机器人，第一时间理解客户请求。

• 由专为企业用例构建的 IBM 大型语言模型提供支持

• 增强了开箱即用的生成式 AI 功能，值得信赖

• 专为业务用户设计的低代码、无代码用户界面

• 集成到当今推动客服中心运营的工具。

 
了解 Assistant 的实际应用
客户结果 由 IBM 委托进行的 2023 Forrester Consulting Total Economic Impact™ 研究根据真实客户数据对一个复合型组织进行了建模，而结果显示 6 美元

使用 watsonX Assistant 为每个客户呼叫节省的开支。

 阅读 Forrester TEI 研究报告 7.75 美元

使用 watsonx Assistant 正确路由的每个呼叫节省的开支。

 阅读 Forrester TEI 研究报告 30%

减少聊天机器人增强型客服的交互处理时间。

 阅读 Forrester TEI 研究报告
优势 24x7 全天候全渠道提供

通过首选渠道（您的网站、移动应用程序、电话，或 Whatsapp 和 Facebook Messenger 等消息应用程序）实时处理客户查询，以提高客户满意度

 

 

 了解利用我们的内置集成进行部署有多么容易 降低运营成本

借助会话式 AI 聊天机器人强化客户服务中心运营，这些聊天机器人可以快速接受客户请求，并对复杂或简单的客户查询提供即时、准确的答案。根据 2023 年 Forrester Consulting Total Economic Impact，组织与 watsonx Assistant 的每次会话可节省 6 美元的成本。

 阅读报告 提高客服工作效率

通过与真人客服支持工具无缝集成，实现日常工作流程的自动化，并解决客户常见问题，以释放人工客服的时间，让他们能够专注于需要进一步人机交互、独特且风险较高的客户问题。

了解如何提供客户自助服务

相关功能

赋能生成式 AI 会话 基于公司的知识库生成准确的会话式答案，以保障积极的客户体验。watsonx Assistant 平台融入了机器学习和人工智能领域的最新创新，即使是最近推出的聊天机器人也能理解人类语言，并在不中断的情况下得体地处理客户查询。 了解人工智能
低代码用户界面 借助直观的低代码用户界面和多种可供选择的预构建模板，简化聊天机器人的创建，并在数分钟内构建会话体验。借助 watsonx Assistant 可视化构建器，用户可以创建和定制针对最常见客户请求的响应，并只需几个简单的步骤即可定义所需的操作。 了解我们的可视化构建器
由数据驱动的优化决策 通过分析，随着时间的推移提高客服聊天机器人的效率。跟踪交互性能，以更好地了解客户的需求，识别瓶颈并突出需要改进的领域。通过分析识别常见问题和相关解答，来优化会话并提供量身定制、更为高效的客户支持。 了解分析
成功案例 Camping World

借助由人工智能驱动的虚拟助理，重新构思的客户体验使得 Camping World 将座席效率提高了 33％，并对其客户服务中心进行现代化改造。

 Vodafone Ireland 和 IBM

Vodafone Ireland 最近与 IBM Technology Expert Labs 合作，对其虚拟助理 TOBi 进行了现代化改造；该助理现由 IBM watsonx Assistant 平台提供支持，此平台旨在帮助提供始终如一的智能客户服务。

Humana

一位名叫 Anna 的虚拟代理使用强大的 IBM 会话式 AI 平台，每年进行一百多万次客户对话，同时改善了客户旅程。Anna 用荷兰语或英语回答了 90% 的客户疑问。
采取后续步骤

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