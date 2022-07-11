构建并部署新一代 AI 聊天机器人，它可以理解复杂的客户查询，支持客户自助服务，在所有渠道和触点上扩展会话式 AI，并与后端系统无缝集成。IBM® watsonx Assistant 由值得信赖的大型语言模型 (LLM) 提供支持，可支持您的团队轻松构建并部署 AI 聊天机器人，第一时间理解客户请求。
• 由专为企业用例构建的 IBM 大型语言模型提供支持
• 增强了开箱即用的生成式 AI 功能，值得信赖
• 专为业务用户设计的低代码、无代码用户界面
• 集成到当今推动客服中心运营的工具。
使用 watsonX Assistant 为每个客户呼叫节省的开支。
使用 watsonx Assistant 正确路由的每个呼叫节省的开支。
减少聊天机器人增强型客服的交互处理时间。
通过首选渠道（您的网站、移动应用程序、电话，或 Whatsapp 和 Facebook Messenger 等消息应用程序）实时处理客户查询，以提高客户满意度
借助会话式 AI 聊天机器人强化客户服务中心运营，这些聊天机器人可以快速接受客户请求，并对复杂或简单的客户查询提供即时、准确的答案。根据 2023 年 Forrester Consulting Total Economic Impact，组织与 watsonx Assistant 的每次会话可节省 6 美元的成本。
通过与真人客服支持工具无缝集成，实现日常工作流程的自动化，并解决客户常见问题，以释放人工客服的时间，让他们能够专注于需要进一步人机交互、独特且风险较高的客户问题。
借助由人工智能驱动的虚拟助理，重新构思的客户体验使得 Camping World 将座席效率提高了 33％，并对其客户服务中心进行现代化改造。
Vodafone Ireland 最近与 IBM Technology Expert Labs 合作，对其虚拟助理 TOBi 进行了现代化改造；该助理现由 IBM watsonx Assistant 平台提供支持，此平台旨在帮助提供始终如一的智能客户服务。
一位名叫 Anna 的虚拟代理使用强大的 IBM 会话式 AI 平台，每年进行一百多万次客户对话，同时改善了客户旅程。Anna 用荷兰语或英语回答了 90% 的客户疑问。