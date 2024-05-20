该银行甚至也与 Amazon 建立了合作关系。当分行员工对产品或服务有疑问时，他们会致电中央办公室，但通常要等待很长时间才能得到答复。这意味着客户也要等待，正如一位经理所说，“没有人喜欢等待。”

在银行业这样竞争激烈的行业中，如果您的客户没有良好的体验，他们可能不会成为您的长期客户。因此，Bradesco 开始寻找一种方法来提高服务速度并提升每个客户的个性化水平。就在那时，他们转向 IBM 和 Watson 寻求帮助。

Watson 是来自 IBM 的 AI 技术，可无缝嵌入您的工作流程中，同时与企业已使用的领先平台和工具集成。支持员工随时随地使用 AI，这意味着让您的团队能够专注于他们最擅长的事情。