生成式 AI 是指深度学习模型，可根据训练的数据生成文本、图像、音频、代码和其他内容。

watsonx 是 IBM 的企业级云原生 AI 和数据平台，将业务运营与智能相结合，支持 AI 构建者训练、验证、调整和部署以透明的方式负责任地利用数据的生成式 AI，无论数据位于何处。

您还可以通过使用 IBM 的 AI 增强型产品（例如 watsonx Assistant）获得生成式 AI 和基础模型的优势，从而提供卓越的数字体验。watsonx Assistant 是一个会话式 AI 平台，即使是非技术型员工也能借此构建强大的虚拟代理。