IBM watsonx Assistant 会话式 AI 平台用于构建聊天和语音助手，实现客户自助服务自动化并提供由卓越体验支持的、可信赖的生成式 AI 功能。
使用 watsonx Assistant 构建：
- 我们为业务用户设计的无代码/低代码用户界面
- 市场领先的、开箱即用 IBM Granite 大型语言模型 (LLM)
- 使用 watsonx.ai 定制的大型语言模型或您选择的模型
查看 watsonx Assistant 订阅的不同定价选项，并立即开始构建您的第一个 AI 助手。
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充分利用 IBM 创新的会话式 AI 解决方案的优势。
Assistant 与 IBM 研究院携手合作，交付有关人工智能、机器学习、深度学习、自然语言处理 (NLP) 和理解、会话式 AI、生成式 AI 和自动化的创新，并将这些创新直接融入 Assistant。
Assistant 利用经过海量数据集训练、具有全面数据跟踪功能的 IBM 基础模型，旨在根据公司特定的信息提供准确、可追溯的答案，回答客户的问题。嵌入您自己的 LLM，使用针对您的特定用例的生成式功能定制虚拟助手。
watsonx 聊天机器人可以得体地处理混乱的客户对话，包括含糊的请求、话题转变、拼写错误等沟通挑战。强大的 AI 引擎知道何时自信作答、何时提供事务支持或何时连接人工客服。
客户服务
客户服务超越了所有其他业务职能，成为 CEO 的生成式 AI 第一要务 (IBV)。客户期望快速、轻松地获得个性化的回答，并要求公司加快采用新技术。生成式 AI 客服聊天机器人不仅非常实用，而且对管理标准客户互动至关重要。深入了解客服聊天机器人。
人力资源
生成式 AI 打开了重塑员工体验的大门 (IBV)。虚拟代理可以解答员工的日常问题，并自动执行费力的手动任务，使人力资源专员能够从日常处理工作中抽离出来，专注于真正重要的事情 - 培养人才。深入了解 HR 聊天机器人。
营销和销售
会话式 AI 聊天机器人通常用于为买家提供 24/7 全天候帮助，并指导他们完成复杂的全渠道旅程。通过利用强大的分析功能，品牌可以推动生成更具吸引力的对话，并提供个性化的购物体验，将被动访客转化为参与的潜在客户。深入了解营销聊天机器人。
AI 助手需要无缝地从不断增长的 Web 应用程序世界调出和提取信息。API（应用程序编程接口）是一种软件中介，使两个应用程序能够相互通信，开放各自的数据和功能。应用程序开发者使用 API 的接口与其他产品和服务进行通信，以返回最终用户请求的信息。watsonx Assistant 可以轻松与第三方 API 连接，从而简化工作流程，并轻松集成通道、CRM 系统、数据库、搜索工具、联络中心即服务平台、客户支持工具等。深入了解 watsonx Assistant 集成。
是的。您可以利用 watsonx Assistant 提供全渠道客户体验。虚拟代理可以跨多个渠道和应用程序部署，扩大客户参与度。我们为网络聊天、电话、短信、移动应用程序、社交媒体消息应用程序（例如 Facebook Messenger、WhatsApp、Intercom、Amazon Alexa 等）提供内置集成和扩展。深入了解 watsonx Assistant 集成。
是的。通过与 Watson Discovery、Coveo、Google Custom Search、Magnolia 等搜索工具集成，虚拟代理能够搜索您公司的现有文档、网站和企业应用程序（包括 Salesforce、SharePoint、Box、IBM® Cloud Object Storage 等），从而准确地回答客户查询。深入了解 watsonx Assistant 搜索集成。
是的，现在我们的模板目录包括行业类别（医疗保健和金融服务）、扩展初学者工具包等。您可以利用这些模板和我们的低代码/无代码会话式界面，更快地构建聊天机器人技能，加速会话式 AI 聊天机器人的部署。
如今，聊天机器人可以全天候持续管理客户互动，同时不断提高响应质量并降低成本。聊天机器人可自动执行工作流程，让员工摆脱重复的任务。聊天机器人还可以消除通过电话提供客户支持的漫长等待时间，甚至消除电子邮件、聊天和通过 Web 支持的较长等待时间，因为聊天机器人可立即供任意数量的用户使用。这是一种绝佳的用户体验，并且满意的客户更有可能表现出品牌忠诚度。深入了解客服聊天机器人。