主页 人工智能与机器学习 watsonx Assistant  

面向 HR 的 watsonx Assistant

 
通过 HR 聊天机器人提供及时响应，并提高员工敬业度
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HR 专员回答员工问题
由 AI 驱动的聊天机器人和自动化技术，助力整个员工队伍

IBM® watsonx Assistant 使用大型语言模型和一流的会话式 AI，可轻松访问 HR 政策，并向员工提供准确的响应。借助 watsonx Assistant，HR 聊天机器人可以快速配置，以便理解您的业务策略，并与您的技术解决方案集成。这种统一的 HR 支持体验能够：

  • 减少员工的挫败感
  • 提高敬业度
  • 减轻 HR 专业人员的操作负担，并节省他们的时间
 了解 Assistant 的实际应用
结果 借助由 AI 驱动的 watsonx Assistant，HR 职能领导者在以下 HR 运营和工作流程领域体会到了显著的改进。 75% 节省时间

员工用于常见 HR 任务上的时间减少了 75%。

 +14.7% 准确性

在理解员工意图方面，准确性比竞品高 14.7%。

 <1 年 投资回收期

企业只需有 500 名员工的规模，即可在 1 年内实现投资回报。员工越多，回报速度越快。

HR 聊天机器人用例

横跨整个 HR 职能 通过会话式界面， HR 自动化技术可以协助员工和 HR 专员落实各种公司政策和职能，包括：休假、育婴假和其他请假；保险；退休账户（包括养老金和 401k）；健康与保健；残疾保险；家庭福利；人寿保险。
薪酬 由 AI 驱动的 HR 聊天机器人，可以自动回答敏感但常见的问题：职业里程碑表彰和奖赏、奖励计划、工资和加薪指南、晋升和降职、AHA 政策和员工股权。
差旅和费用 员工和 HR 专员可以快速找到以下问题的答案：公务卡使用、审批、费用报告、酒店/汽车/航班预订、故障排除、Concur 权限以及其他费用系统集成。
HRIS 您的人力资源信息系统 (HRIS) 可以帮助员工处理：转岗、银行信息、请假/带薪休假、辞职、会计信息、提醒/通知、Workday 或其他 HRIS 集成。
多元和包容 反骚扰政策、多元化培训、偏见培训、性倾向、歧视和欺凌。
优势 改善员工体验

员工会提出很多问题， HR 虚拟助理可以快速轻松地找到最常见问题的答案。借助 HR 聊天机器人，降低流程复杂性，为员工和 HR 专员省去大量时间浪费和挫败感，帮助防止员工倦怠，并提高满意度。

 集成可加快交互速度

通过统一的会话式用户界面，自动处理多个后台系统的流程，帮助员工和 HR 支持团队提高效率。省去处理 HRIS 系统的多个繁琐步骤。

 更深入的员工洞察

借助内置分析，让您的 HR 专员了解员工的想法，以便主动出击，而不是被动响应员工需求。找出差距，并随时随地为员工提供支持，让 HR 团队成员更加高效。
成功案例 Telstra

澳大利亚最大的电信公司构建了一个名为 Codi 的简单路由聊天机器人，可以处理多项内外部任务，总共节省了大约 1,000 万澳元。Codi 拥有经过精心调整的自然语言引擎，提供全方位的数字礼宾服务。

 新奥集团

这家中国能源巨头企业的员工，无需登录各个内部系统或执行手动查询，即可轻松获取内部流程的状态更新（例如费用报告）。

 NHS 信托

东北部赫特福德郡 NHS 信托医疗集团推出了 Enquire，一款由 IBM Cloud 上的 IBM watsonx Assistant 驱动的新型智能虚拟助理，旨在减轻 HR 专员的行政工作量，腾出时间执行更复杂、创造价值的任务，同时提供为所有员工提供 24/7 支持服务。
相关功能
24/7 全天候统一问题解答 为 HR 工具创造一致的的员工体验，提供与后端系统完全集成的统一界面，实现常见任务的自动化。通过会话式界面，员工可以通过 Web、Slack、Microsoft Teams 或移动设备，实时获得紧迫问题的答案。 了解集成
轻松创建聊天机器人 让没有先前 AI 聊天机器人经验的 HR 专员，也能快速创作和部署新功能。预构建的技能、AI 和自动化，可加快 HR 机器人的创建速度，实现更快的部署和更高的效率。 了解可视化构建器
强大的分析功能 理解员工需求，更清晰地洞察员工最常用的 HR 流程，以及员工希望创建的流程。您的 HR 部门可以根据最常见的问题和使用模式，更好地洞察员工趋势。聊天机器人会分析员工问题，自动学习并持续改进。 了解分析
采取后续步骤

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