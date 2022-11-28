IBM® watsonx Assistant 使用大型语言模型和一流的会话式 AI，可轻松访问 HR 政策，并向员工提供准确的响应。借助 watsonx Assistant，HR 聊天机器人可以快速配置，以便理解您的业务策略，并与您的技术解决方案集成。这种统一的 HR 支持体验能够：
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员工用于常见 HR 任务上的时间减少了 75%。
在理解员工意图方面，准确性比竞品高 14.7%。
企业只需有 500 名员工的规模，即可在 1 年内实现投资回报。员工越多，回报速度越快。
员工会提出很多问题， HR 虚拟助理可以快速轻松地找到最常见问题的答案。借助 HR 聊天机器人，降低流程复杂性，为员工和 HR 专员省去大量时间浪费和挫败感，帮助防止员工倦怠，并提高满意度。
通过统一的会话式用户界面，自动处理多个后台系统的流程，帮助员工和 HR 支持团队提高效率。省去处理 HRIS 系统的多个繁琐步骤。
借助内置分析，让您的 HR 专员了解员工的想法，以便主动出击，而不是被动响应员工需求。找出差距，并随时随地为员工提供支持，让 HR 团队成员更加高效。
澳大利亚最大的电信公司构建了一个名为 Codi 的简单路由聊天机器人，可以处理多项内外部任务，总共节省了大约 1,000 万澳元。Codi 拥有经过精心调整的自然语言引擎，提供全方位的数字礼宾服务。
这家中国能源巨头企业的员工，无需登录各个内部系统或执行手动查询，即可轻松获取内部流程的状态更新（例如费用报告）。
东北部赫特福德郡 NHS 信托医疗集团推出了 Enquire，一款由 IBM Cloud 上的 IBM watsonx Assistant 驱动的新型智能虚拟助理，旨在减轻 HR 专员的行政工作量，腾出时间执行更复杂、创造价值的任务，同时提供为所有员工提供 24/7 支持服务。