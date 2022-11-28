IBM® watsonx Assistant 使用大型语言模型和一流的会话式 AI，可轻松访问 HR 政策，并向员工提供准确的响应。借助 watsonx Assistant，HR 聊天机器人可以快速配置，以便理解您的业务策略，并与您的技术解决方案集成。这种统一的 HR 支持体验能够：

减少员工的挫败感

提高敬业度

减轻 HR 专业人员的操作负担，并节省他们的时间