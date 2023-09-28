IBM watsonx Assistant 是构建 AI 聊天机器人和语音助手的企业解决方案，可与行业领先技术无缝集成，将您的对话体验和客户满意度提升到新的水平。
投入更多时间设计有效的聊天机器人对话，并使用我们的内置集成功能加速部署和推动交互。
无需编写任何代码即可为您的网站或移动应用程序配备聊天小部件。网络聊天的界面易于定制，并支持各种类型的富媒体（视频、iframe、内容轮播、旅程等），以提供愉快的客户体验。
运用富有表现力的声音来增强您的会话式 AI 聊天机器人，并将其应用于通话，以减少等待时间并减轻支持团队的工作负载。
采用全渠道自助服务支持，提高客户参与度。配置企业助手，在几分钟内将其部署在一些最广泛使用的社交媒体和数字消息应用程序上。
IBM watsonx Assistant 为客服中心即服务平台提供预构建的集成和扩展包，以帮助加速部署、简化交互并确保顺利移交到人工客服。
我们的聊天机器人平台开箱即用，包含支持 LLM 的功能。但我们还支持开发人员嵌入 watsonx 的定制且可靠的 LLM，并通过定制或特定于用例的生成式 AI 任务来优化虚拟代理。使用该入门套件将 watsonx Assistant 连接到 watsonx API。
IBM watsonx Assistant 持续扩展，通过定制配备入门套件的虚拟助手，实施一些最流行的集成。使用这些扩展功能即可借助高级功能增强企业的虚拟代理、从数据库检索实时信息、引用 CRM、提交工单等。
我们为 IBM App Connect 提供入门套件，IBM App Connect 是市场上最好的集成平台即服务 (iPaaS) 之一。IBM App Connect 配备数百个预构建应用程序连接器和可定制模板，可以轻松构建集成流程并快速连接云、SaaS、本地应用程序和数据源。