主页 人工智能与机器学习 watsonx Assistant 聊天机器人集成和扩展
将 AI 聊天机器人连接到为业务提供支持的后端系统，而无需迁移技术堆栈
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显示 watsonx Assistant 与各种主流应用程序集成的等距图
利用集成功能扩展 AI 助手，适应市场领先的应用程序和系统

 

IBM watsonx Assistant 是构建 AI 聊天机器人和语音助手的企业解决方案，可与行业领先技术无缝集成，将您的对话体验和客户满意度提升到新的水平。

  • 通过与消息渠道、Web 应用程序、CcaaS 提供商工具等的无缝集成，提供全面的全渠道客户支持。
  • 将定制、可靠的大型语言模型与 watsonx 平台本机集成。
  • 在 watsonx Assistant 实例内本机连接到 IBM Enterprise Search 和语音技术（Speech to Text 和 Text to Speech）。
  • 获取可在系统间通信的实时数据洞察分析。

 

 
了解 Assistant 的实际应用
基础渠道

投入更多时间设计有效的聊天机器人对话，并使用我们的内置集成功能加速部署和推动交互。

 网络聊天

无需编写任何代码即可为您的网站或移动应用程序配备聊天小部件。网络聊天的界面易于定制，并支持各种类型的富媒体（视频、iframe、内容轮播、旅程等），以提供愉快的客户体验。

 观看我们的网络聊天基础功能导览 电话

运用富有表现力的声音来增强您的会话式 AI 聊天机器人，并将其应用于通话，以减少等待时间并减轻支持团队的工作负载。

 详细了解如何部署语音聊天机器人
短信和消息应用程序

采用全渠道自助服务支持，提高客户参与度。配置企业助手，在几分钟内将其部署在一些最广泛使用的社交媒体和数字消息应用程序上。

 Slack 了解详情 Facebook Messenger 了解详情 WhatsApp 了解详情
客服中心和真人客服

IBM watsonx Assistant 为客服中心即服务平台提供预构建的集成和扩展包，以帮助加速部署、简化交互并确保顺利移交到人工客服。

 观看有关 Nice CXOne 的视频 NICE CXone 了解详情 Salesforce 了解详情 Zendesk 了解详情 Genesys 了解详情 Oracle Cloud B2C 了解详情 Kustomer 了解详情 Twilio Flex 了解详情
搜索工具

定制虚拟助手的另一个强大方法是通过搜索功能进行丰富化，并支持它找到意外问题的答案，从而获得卓越、无忧的用户体验。您可以将已经投资的任何搜索工具连接到 watsonx Assistant。我们已经构建了 5 个自带搜索 (BYOS) 入门套件。最重要的是，由 IBM Watson Discovery 和我们的 IBM® watsonx Granite 大型语言模型提供支持的会话式搜索功能已无缝集成到我们的聊天机器人构建器中，可以为您的虚拟助手注入生成式 AI。

深入探索，详细了解如何生成基于业务内容的会话答案。

 IBM® Watson Discovery 了解详情 Coveo 了解详情 Google Custom Search 了解详情 Magnolia 了解详情 Zendesk 了解详情
使用 watsonx.ai 的大型语言模型 (LLM)

我们的聊天机器人平台开箱即用，包含支持 LLM 的功能。但我们还支持开发人员嵌入 watsonx 的定制且可靠的 LLM，并通过定制或特定于用例的生成式 AI 任务来优化虚拟代理。使用该入门套件将 watsonx Assistant 连接到 watsonx API

 watsonx.ai 了解详情
预先构建的扩展

IBM watsonx Assistant 持续扩展，通过定制配备入门套件的虚拟助手，实施一些最流行的集成。使用这些扩展功能即可借助高级功能增强企业的虚拟代理、从数据库检索实时信息、引用 CRM、提交工单等。

 App Connect 了解详情 Hubspot 了解详情 MailChimp 了解详情 ServiceNow 了解详情 Segment 了解详情
其他扩展

我们为 IBM App Connect 提供入门套件，IBM App Connect 是市场上最好的集成平台即服务 (iPaaS) 之一。IBM App Connect 配备数百个预构建应用程序连接器和可定制模板，可以轻松构建集成流程并快速连接云、SaaS、本地应用程序和数据源。

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集成自定义应用程序

如果可用的集成渠道无法满足企业需求，则可使用开放式 API，通过与外部服务交互，轻松构建自己的客户端应用程序以处理特定用例。

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采取后续步骤

与产品专家预约个性化演示，讨论 watsonx Assistant 可以为您的企业做些什么，或使用我们的免费套餐，立即开始构建您自己的 AI 助手。

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