定制虚拟助手的另一个强大方法是通过搜索功能进行丰富化，并支持它找到意外问题的答案，从而获得卓越、无忧的用户体验。您可以将已经投资的任何搜索工具连接到 watsonx Assistant。我们已经构建了 5 个自带搜索 (BYOS) 入门套件。最重要的是，由 IBM Watson Discovery 和我们的 IBM® watsonx Granite 大型语言模型提供支持的会话式搜索功能已无缝集成到我们的聊天机器人构建器中，可以为您的虚拟助手注入生成式 AI。

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