watsonx 技术合作伙伴

利用 watsonx 增强您的技术投资 – 无缝集成和扩展功能
watsonx.ai 基础模型的混合用户界面插图
值得信赖的开放式创新。齐头并进。

借助 IBM® watsonx.ai AI 产品组合，我们正在与人工智能 (AI) 技术领导者建立新的合作关系，并深化现有科技合作伙伴关系，以促进创新并为全球企业解锁价值。我们将齐心协力：

  • 加速 AI 创新。
  • 降低转型成本和风险。
  • 创造新的商机。

通过利用经过验证的现有技术投资整合或与我们合作，借助人工智能驱动的功能增强您商业应用程序的功能。
合作伙伴展示空间

IBM 凭借不断壮大的技术合作伙伴清单引领 AI 创新环境。我们展示了市场上几家在与 watsonx 整合方面取得了长足进步的企业。
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Anaconda

IBM® watsonx.ai 用户可以通过 Anaconda Repository 访问领先的开源 Python AI 库。watsonx.ai 整合可以部署在本地，以实现 Python 安全漏洞管理。

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AWS

IBM、AWS 和 Red Hat 的合作伙伴关系让各大公司都能使用全面的生成式 AI 堆栈，快速、负责任地扩展 AI 工作负载，此类堆栈由 AWS Cloud 和混合云环境中运行的 Amazon Bedrock 和 IBM watsonx 组成。

 深入了解 AWS 和 IBM 的合作伙伴关系 了解如何连接到 watsonx
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Cloudera

Cloudera 数据平台与 watsonx.data 无缝集成，可支持客户访问和共享单个数据副本，而无复制或 ETL 的需求，同时在其业务中利用 AI 的全部价值。

 观看演示(9:54)
watsonx partner
Dataloop

Dataloop 是一个企业级端到端 AI 开发平台，用于构建和部署强大的 AI 系统。与 IBM Watsonx 相结合，您可以充分利用编排层来定制 RAG 和 GenAI 数据管道。

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DataStax

实时矢量数据库可扩大至数十亿个矢量。Vector Search 提供与 IBM watsonx 集成的解决方案，用于在用户友好型云平台中提供上下文数据、数据管道和内存存储。

 阅读 watsonx 和 Astra DB 的相关信息 构建 AI 模型
bold, minimalist design with a Domo logo
Domo

Domo 与 IBM watsonx 的整合将 Domo 的数据体验与 watsonx 的先进 AI 和湖仓一体功能相结合，使业务用户能够充分利用 AI 驱动的洞察分析，自动执行任务，并规模化地做出基于数据的决策。

 了解 watsonx 和 Domo
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Elastic

Watsonx 和 Elastic 可帮助企业扩展其搜索能力。借助由 Elasticsearch 提供支持的 IBM watsonx Discovery，客户可以使用语义搜索和生成式 AI 根据专有数据提供实时会话反馈。

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Intel

IBM 与 Intel 合作优化 watsonx.data 堆栈，通过我们对 Presto 开源社区的共同技术贡献，实现性能的突破进展。

 观看视频 (0:58) 深入了解开发人员资源
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LangChain

LangChain 是一种流行的框架，用于简化由大型语言模型提供支持的应用程序的创建和开发。Watsonx 支持使用 LangChain 来构建生成式 AI 解决方案。

 了解如何将 LangChain 用于 RAG 使用 LangChain 查看 watsonx.ai 模型
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MongoDB

获取必要的企业级功能，充满信心地踏上可扩展、富有弹性、安全且受支持的 AI 之旅。MongoDB Vector Search 和 IBM watsonx.ai AI Studio 为开发人员解锁了传统 AI 和生成式 AI 的强强联手组合。

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SingleStore

SingleStoreDB 和 watsonx.ai 适合生成式 AI 应用程序，并提供语义搜索、快速数据摄取、用于服务基础模型的低延迟响应时间、传统式机器学习和高并发查询处理等功能。

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Super Annotate logo, transparent, vertical
SuperAnnotate

SuperAnnotate 使您能够通过创建用于微调 LLM 的自定义数据集，来构建和部署更好的模型。使用 SuperAnnotate 和 IBM watsonx.ai，您可以轻松地为生成式 AI 微调、评估和部署自定义模型。

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Ui Path consists of the letters “Ui” in white, enclosed within an orange square outlined in black, and “Path” in vibrant orange text
UiPath

UiPath 业务自动化平台连接人员、流程和应用程序，通过用户界面/API 自动化和灵活性推动转型。这种整合可实现跨应用程序的无缝数据传输，从而将 watsonx.ai 生成的输出变为可操作的结果。

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模型提供商

IBM 凭借不断壮大的技术合作伙伴清单引领 AI 创新环境。我们展示了市场上几家在与 watsonx 整合方面取得了长足进步的企业。
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Hugging Face

Watsonx 和 Hugging Face 可帮助企业跨多个领域构建、部署和自定义基础模型。在 watsonx 中，AI 构建器可以使用来自 IBM 和 Hugging Face 的预训练模型，来支持各种各样的自然语言处理任务。

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Meta

IBM 和 Meta 合作推动 AI 领域的开放式创新。这包括在 watsonx 上提供 Meta 最先进的 Llama 模型，并就 PyTorch、Presto 和 Velox 等关键开源 AI 技术进行合作。

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Mistral

IBM 已与 Mistral 建立合作伙伴关系，使客户能够利用 IBM watsonx 部署 Mistral AI 最强大的基础模型。全球客户可以通过高效、灵活和负责任的方式，在构建、部署和扩展其生成式 AI用例方面获取诸多优势。

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AI 治理和安全

利用各种领先的 ISV 产品，帮助您通过治理、风险和合规 (GRC) 功能，负责任且安全地部署 AI。
clean, modern look. It features a bold, blue icon above the brand name, which is rendered in lowercase in a simple, sans-serif typeface
AI Squared

AI Squared 通过支持数据移动，并将 AI 生成的洞察分析（如强大的 watsonx 模型）直接嵌入任务关键型业务应用程序和日常工作流程中，从而促进了 AI/ML 的广泛采用，并优化了 AI/ML 的实用性。

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Comet

Comet 是一个模型评估平台，其功能包括 Opik LLM 评估、实验跟踪和模型监控。借助 Opik 和 watsonX，客户可以使用 watsonx 的 LLM 模型评估和测试其 GenAI 应用程序和 RAG。

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Deeploy

Deeploy 是一个负责任的 AI 平台，可以直接在运行模型的地方实时管理 AI 风险。我们的平台可帮助客户遵守监管义务，为他们的模型提供所需的治理和透明度。Deeploy 支持集成任何 IBM watsonx.ai 模型，例如 IBM Granite 基础模型，适用于需要加强 AI 治理的情况。

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Enzai

Enzai 提供人工智能治理、风险与合规 (GRC) 解决方案，帮助组织了解和管理 AI 带来的风险，同时履行新出现的监管义务。该公司由一支由顶尖律师和工程师组成的团队于 2021 年成立，其使命是确保强大的 AI 智能技术能够发挥其真正的潜力。

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Galileo

Galileo 是一个面向生成式 AI 评估和可观测性的端到端平台，由研究成果所支持的评估基础模型提供助力。利用 Galileo 和 IBM watsonx SDK 来测量 RAG 性能、检测幻觉并快速评估提示和 LLM。

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Kindo

Kindo 是一个编排平台，可提供对组织中 AI 使用情况的可见性、合规性、治理和控制，以便您的员工可以安全地享受生产力优势。

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Patronus AI logo
Patronus

Patronus AI 是面向生成式 AI 应用程序的领先 AI 评估和安全平台。开发人员可以在我们的 SDK 和 API 中试用 watsonx，以评估和优化 watsonx 在各种用例中的性能。

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Preamble

Preamble 与 watsonx 的简单整合使组织能够解锁 AI 功能。我们的用户友好型平台可提供 AI 应用程序的定制、安全和监控功能。

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Robust Intelligence logo
Robust Intelligence

Robust Intelligence 为 AI 应用程序安全提供了首个端到端平台。我们的 AI 防火墙与 WatsonX 集成，可实时防御安全威胁。

 观看演示 (2:14)
ValidAItor logo png
Validator

Validaitor 是领先的 AI 测试和合规管理平台，可提供全面的 AI 红队功能，以及对 AI 法规和标准的自动合规功能。Validaitor 现已与 IBM watsonx 集成，只需点击几下，即可使用 Validaitor 测试来自 IBM watsonx 的 AI 模型。

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WhyLabs.ai logo
WhyLabs

WhyLabs 提供了一个面向可观测性和安全性的 AI 控制平台。团队采用 WhyLabs 的工具来保护和监控实时预测和生成式 AI 应用程序。利用 WhyLabs 和 IBM watsonx 来揭示不良行为者、偏见、幻觉、性能下降、数据漂移和数据质量问题。借助 WhyLabs，团队减少了 80% 以上的手动运营，并将解决 AI 事件的时间缩减了 20 倍。

 立即开始
AI 智能体

构建由 watsonx 基础模型（包括 IBM Granite 模型）提供支持的 AI 智能体，以自动执行并解决各种企业环境中的复杂任务
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CrewAI

CrewAI 帮助企业利用企业级 AI 智能体来实现复杂工作流的自动化。我们的平台可简化多智能体编排，实现大规模的动态协作、适应性和效率。CrewAI 受到近一半财富 500 强企业的信赖，引领着智能自动化的未来。

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FlowiseAI

Flowise 与 IBM 合作，将 Watsonx 整合到 Flowise 中。 您可以使用 IBM 的基础模型（如 Granite）以及其他开源模型（如 Llama 和 Mistral）。这标志着朝着将 AI 智能体编排引入企业环境迈出了重要一步。

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The logo you’ve shared appears to feature a bold, minimalist design with a stylized “lyzr” wordmark next to an icon. The icon consists of a
Lyzr

IBM 和 Lyzr 合作，为企业构建可靠、私密、自学习的 AI 智能体。使用 Lyzr 的智能体 API，在几分钟内为复杂的工作流创建和部署自定义/预构建的智能体。

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数据源和连接器

连接到各种数据源，以便处理 watsonx.ai 中的数据，其中包括许多属于 watsonx 技术合作伙伴生态系统的第三方服务。​

矢量数据库

轻松提升 AI 的性能。将矢量数据库连接到 watsonx.ai，并提高检索增强生成 (RAG) 模型的精度和可靠性。建立一个项目，然后按照我们的步骤为复杂的问题生成上下文丰富的答案。

嵌入

通过嵌入服务提升内容的呈现方式。将 watsonx.ai 连接到以下任何一种嵌入服务，即可以最佳方式将您的内容转换为嵌入空间，以执行相似性搜索和检索增强生成 (RAG) 等任务。

其他合作伙伴

IBM 继续与多元化的 ISV 合作构建我们的 AI 生态系统，从而为客户提供无与伦比的选项，用于构建、连接、部署和管理他们的生成式 AI 解决方案，并继续关注更多集成。

IBM AI Assistant 整合

IBM watsonx Assistant

IBM® watsonx Assistant 构建更好的虚拟智能体，以提高企业生产力。将 watsonx Assistant 集成到各种渠道和 Web 应用程序中，以加快与客户的沟通、提升工作效率并提高利润。

 查看整合 IBM watsonx Orchestrate

IBM® watsonx Orchestrate 可以自动执行耗时的任务，让您专注于最重要的工作。它可以轻松集成到现有系统和工具中，让您的团队在需要时获得所需信息，从而提高工作效率并改善业务结果。

 查看整合
采取后续步骤        

欢迎联系我们，IBM 的销售代表将回答您的问题，并开启您的 IBM watsonx 之旅。

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