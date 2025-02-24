借助 IBM® watsonx.ai AI 产品组合，我们正在与人工智能 (AI) 技术领导者建立新的合作关系，并深化现有科技合作伙伴关系，以促进创新并为全球企业解锁价值。我们将齐心协力：
通过利用经过验证的现有技术投资整合或与我们合作，借助人工智能驱动的功能增强您商业应用程序的功能。
IBM 凭借不断壮大的技术合作伙伴清单引领 AI 创新环境。我们展示了市场上几家在与 watsonx 整合方面取得了长足进步的企业。
IBM® watsonx.ai 用户可以通过 Anaconda Repository 访问领先的开源 Python AI 库。watsonx.ai 整合可以部署在本地，以实现 Python 安全漏洞管理。
IBM、AWS 和 Red Hat 的合作伙伴关系让各大公司都能使用全面的生成式 AI 堆栈，快速、负责任地扩展 AI 工作负载，此类堆栈由 AWS Cloud 和混合云环境中运行的 Amazon Bedrock 和 IBM watsonx 组成。
Cloudera 数据平台与 watsonx.data 无缝集成，可支持客户访问和共享单个数据副本，而无复制或 ETL 的需求，同时在其业务中利用 AI 的全部价值。
Dataloop 是一个企业级端到端 AI 开发平台，用于构建和部署强大的 AI 系统。与 IBM Watsonx 相结合，您可以充分利用编排层来定制 RAG 和 GenAI 数据管道。
实时矢量数据库可扩大至数十亿个矢量。Vector Search 提供与 IBM watsonx 集成的解决方案，用于在用户友好型云平台中提供上下文数据、数据管道和内存存储。
Domo 与 IBM watsonx 的整合将 Domo 的数据体验与 watsonx 的先进 AI 和湖仓一体功能相结合，使业务用户能够充分利用 AI 驱动的洞察分析，自动执行任务，并规模化地做出基于数据的决策。
Watsonx 和 Elastic 可帮助企业扩展其搜索能力。借助由 Elasticsearch 提供支持的 IBM watsonx Discovery，客户可以使用语义搜索和生成式 AI 根据专有数据提供实时会话反馈。
IBM 与 Intel 合作优化 watsonx.data 堆栈，通过我们对 Presto 开源社区的共同技术贡献，实现性能的突破进展。
LangChain 是一种流行的框架，用于简化由大型语言模型提供支持的应用程序的创建和开发。Watsonx 支持使用 LangChain 来构建生成式 AI 解决方案。
获取必要的企业级功能，充满信心地踏上可扩展、富有弹性、安全且受支持的 AI 之旅。MongoDB Vector Search 和 IBM watsonx.ai AI Studio 为开发人员解锁了传统 AI 和生成式 AI 的强强联手组合。
SingleStoreDB 和 watsonx.ai 适合生成式 AI 应用程序，并提供语义搜索、快速数据摄取、用于服务基础模型的低延迟响应时间、传统式机器学习和高并发查询处理等功能。
SuperAnnotate 使您能够通过创建用于微调 LLM 的自定义数据集，来构建和部署更好的模型。使用 SuperAnnotate 和 IBM watsonx.ai，您可以轻松地为生成式 AI 微调、评估和部署自定义模型。
UiPath 业务自动化平台连接人员、流程和应用程序，通过用户界面/API 自动化和灵活性推动转型。这种整合可实现跨应用程序的无缝数据传输，从而将 watsonx.ai 生成的输出变为可操作的结果。
IBM 凭借不断壮大的技术合作伙伴清单引领 AI 创新环境。我们展示了市场上几家在与 watsonx 整合方面取得了长足进步的企业。
Watsonx 和 Hugging Face 可帮助企业跨多个领域构建、部署和自定义基础模型。在 watsonx 中，AI 构建器可以使用来自 IBM 和 Hugging Face 的预训练模型，来支持各种各样的自然语言处理任务。
IBM 和 Meta 合作推动 AI 领域的开放式创新。这包括在 watsonx 上提供 Meta 最先进的 Llama 模型，并就 PyTorch、Presto 和 Velox 等关键开源 AI 技术进行合作。
IBM 已与 Mistral 建立合作伙伴关系，使客户能够利用 IBM watsonx 部署 Mistral AI 最强大的基础模型。全球客户可以通过高效、灵活和负责任的方式，在构建、部署和扩展其生成式 AI用例方面获取诸多优势。
利用各种领先的 ISV 产品，帮助您通过治理、风险和合规 (GRC) 功能，负责任且安全地部署 AI。
AI Squared 通过支持数据移动，并将 AI 生成的洞察分析（如强大的 watsonx 模型）直接嵌入任务关键型业务应用程序和日常工作流程中，从而促进了 AI/ML 的广泛采用，并优化了 AI/ML 的实用性。
Comet 是一个模型评估平台，其功能包括 Opik LLM 评估、实验跟踪和模型监控。借助 Opik 和 watsonX，客户可以使用 watsonx 的 LLM 模型评估和测试其 GenAI 应用程序和 RAG。
Deeploy 是一个负责任的 AI 平台，可以直接在运行模型的地方实时管理 AI 风险。我们的平台可帮助客户遵守监管义务，为他们的模型提供所需的治理和透明度。Deeploy 支持集成任何 IBM watsonx.ai 模型，例如 IBM Granite 基础模型，适用于需要加强 AI 治理的情况。
Enzai 提供人工智能治理、风险与合规 (GRC) 解决方案，帮助组织了解和管理 AI 带来的风险，同时履行新出现的监管义务。该公司由一支由顶尖律师和工程师组成的团队于 2021 年成立，其使命是确保强大的 AI 智能技术能够发挥其真正的潜力。
Galileo 是一个面向生成式 AI 评估和可观测性的端到端平台，由研究成果所支持的评估基础模型提供助力。利用 Galileo 和 IBM watsonx SDK 来测量 RAG 性能、检测幻觉并快速评估提示和 LLM。
Kindo 是一个编排平台，可提供对组织中 AI 使用情况的可见性、合规性、治理和控制，以便您的员工可以安全地享受生产力优势。
Patronus AI 是面向生成式 AI 应用程序的领先 AI 评估和安全平台。开发人员可以在我们的 SDK 和 API 中试用 watsonx，以评估和优化 watsonx 在各种用例中的性能。
Preamble 与 watsonx 的简单整合使组织能够解锁 AI 功能。我们的用户友好型平台可提供 AI 应用程序的定制、安全和监控功能。
Robust Intelligence 为 AI 应用程序安全提供了首个端到端平台。我们的 AI 防火墙与 WatsonX 集成，可实时防御安全威胁。
Validaitor 是领先的 AI 测试和合规管理平台，可提供全面的 AI 红队功能，以及对 AI 法规和标准的自动合规功能。Validaitor 现已与 IBM watsonx 集成，只需点击几下，即可使用 Validaitor 测试来自 IBM watsonx 的 AI 模型。
WhyLabs 提供了一个面向可观测性和安全性的 AI 控制平台。团队采用 WhyLabs 的工具来保护和监控实时预测和生成式 AI 应用程序。利用 WhyLabs 和 IBM watsonx 来揭示不良行为者、偏见、幻觉、性能下降、数据漂移和数据质量问题。借助 WhyLabs，团队减少了 80% 以上的手动运营，并将解决 AI 事件的时间缩减了 20 倍。
构建由 watsonx 基础模型（包括 IBM Granite 模型）提供支持的 AI 智能体，以自动执行并解决各种企业环境中的复杂任务
CrewAI 帮助企业利用企业级 AI 智能体来实现复杂工作流的自动化。我们的平台可简化多智能体编排，实现大规模的动态协作、适应性和效率。CrewAI 受到近一半财富 500 强企业的信赖，引领着智能自动化的未来。
Flowise 与 IBM 合作，将 Watsonx 整合到 Flowise 中。 您可以使用 IBM 的基础模型（如 Granite）以及其他开源模型（如 Llama 和 Mistral）。这标志着朝着将 AI 智能体编排引入企业环境迈出了重要一步。
IBM 和 Lyzr 合作，为企业构建可靠、私密、自学习的 AI 智能体。使用 Lyzr 的智能体 API，在几分钟内为复杂的工作流创建和部署自定义/预构建的智能体。
连接到各种数据源，以便处理 watsonx.ai 中的数据，其中包括许多属于 watsonx 技术合作伙伴生态系统的第三方服务。
轻松提升 AI 的性能。将矢量数据库连接到 watsonx.ai，并提高检索增强生成 (RAG) 模型的精度和可靠性。建立一个项目，然后按照我们的步骤为复杂的问题生成上下文丰富的答案。
通过嵌入服务提升内容的呈现方式。将 watsonx.ai 连接到以下任何一种嵌入服务，即可以最佳方式将您的内容转换为嵌入空间，以执行相似性搜索和检索增强生成 (RAG) 等任务。
欢迎联系我们，IBM 的销售代表将回答您的问题，并开启您的 IBM watsonx 之旅。