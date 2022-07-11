主页 人工智能与机器学习 watsonx Assistant watsonx Assistant 助力销售和营销
利用功能强大的 AI 助手，提升客户体验、助力开发潜在客户并推动电子商务
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watsonx Assistant 分析功能可生成多个图表
吸引更多潜在客户。增加销售。

在收入目标不断提高的时代，数字营销领导者希望提供卓越的客户体验，以提高营销和数字销售效率，同时在营销预算减少的情况下，管理跨多个渠道的复杂买方旅程。

watsonx Assistant 能够实现 AI 驱动的对话聊天机器人，可以：

  • 转变您的开发潜在客户实践，并在购买过程的每一步实现自动化。
  • 通过专为业务用户构建的易于使用的会话式界面来满足客户需求。
  • 提供全天候支持，扩大所有时间的用户参与覆盖范围
  • 利用强大的分析功能，推动更具吸引力的客户对话和消息传递
 了解 Assistant 的实际应用
结果 对营销和直销的影响 99% 客户满意度

“在使用基于 AI 的虚拟代理技术的组织中，99% 的组织在客户满意度方面实现提升。”

 阅读报告 33% 效率更高

Camping World 将代理效率提高了 33%。

 阅读成功案例 90% 问题已解决

Stikets 能够以 15 种语言自动回答 90% 的客户询问。

 阅读成功案例
优势 满足客户期望

即时满足已成为消费者的一种期望。现在，对于企业来说，无论客户处于客户旅程的哪个阶段，提供快速、准确的答案都变得更加重要。watsonx Assistant 的 AI 支持的聊天机器人技术可以帮助您提供 24/7 全天候的卓越客户支持、提高客户参与度、建立信任并维持长期客户关系。

 促进销售

情境化和个性化的互动，可以提高参与度、提高转化率并推动销售。满足客户需求、提供具体且人性化的响应，赢得客户信心并完成销售。在捕捉对话详细信息，然后针对参与度下降的个性化体验进行跟进，挽回销售损失。

 节约您的预算

通过自助销售聊天机器人，加快人工客服的平均处理时间，自动实时回答潜在客户有关价格或规格的常规问题，从而提高投资回报率。您的客服人员可以无缝移交所有收集到的信息，无需重复提问和回答。

相关功能

整合多种渠道 当您在聊天机器人营销策略中启用全渠道连接时，客户可以全天候互动。推动有意义的互动，跨越数字和消息应用程序，包括网络聊天、电子邮件、社交媒体和短信，与联络中心即服务、电话和 CRM 平台等后端系统无缝集成。 了解人工智能
获得富有价值的洞察成果 强大的分析功能可帮助您了解客户的端到端购买体验，然后使用客户数据，不断个性化和优化用户体验。通过全面、清晰的指标，改进自动化 AI 聊天机器人的消息传递。查看虚拟代理与客户群交互的摘要以及客户反馈，验证和提高聊天机器人营销绩效。 了解分析
少代码/无代码体验 当您的数字销售和营销团队创建自己的自动化销售聊天机器人并节省 IT 资源时，可以降低成本并缩短进入市场时间。分析对话日志和用户交互数据，改进问题和答案。更新对话流程，针对客户问题提供最新的定价、优惠和产品信息。 了解可视化构建器
我们很快就搭建起了 watsonx Assistant for Citizens 聊天机器人平台。对于奥斯汀市而言，这是一个简单易用的现成解决方案。 Alicia Dean 营销传播顾问 奥斯汀市 阅读全文
成功案例 Deltic Group

Deltic 需要管理 55 家酒吧和俱乐部，现在每年通过使用 watsonx Assistant 构建的虚拟助理自动回复 350,000 条数字咨询，回答顾客的问题并指导他们在线预订。

 Camping World

借助 AI 驱动的虚拟助手，重新构思的客户体验使得 Camping World 将代理效率提高了 33％，并对其呼叫中心进行现代化改造。

 Stikets

一家销售标签纸和粘合剂产品的跨国公司，现在利用基于 watsonx Assistant 构建的 AI 驱动虚拟助理解决方案，以 15 种语言解决高达 90% 的呼入客户查询。
采取后续步骤

准备好改变您的营销客户体验了吗？与产品专家预约个性化演示，讨论 watsonx Assistant 可以为您的企业做些什么，或使用我们的免费套餐，立即开始构建您自己的 AI 助手。

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