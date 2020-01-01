主页 人工智能与机器学习 watsonx Assistant watsonx Assistant for Voice
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在聊天对话期间手持智能手机
利用 AI 语音助手实现客户服务中心转型

让智能生成式 AI 语音助手通过电话管理客户服务中心的重复性互动，使得真人客服能够腾出时间来处理与客户之间更复杂、更敏感的话题，从而改善解决率，让来电者满意，并提高客户服务中心效率。

IBM watsonx Assistant for Voice 提供：

  • 融合大型语音模型 (LSM) 语音识别、Speech to Text 以及 NLU 功能的先进人工智能技术。
  • 富有表现力的语音，旨在采用类似人类自然语音回应客户请求，具备理解表情和分析对话情感的能力。
  • 相关分析将揭示有价值的洞察分析，例如热门客户查询、常见问题解答、新出现的主题、用户体验反馈和满意度，使企业能够打造个性化的互动。
  • 用户友好的界面，可轻松设置。

 

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IBM 的全新 watsonx 大型语音模型为电话带来了生成式 AI

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优势 利用全渠道自助服务选项提提升户参与度

有时，帮助来电者查找信息和完成任务的最佳方式是基于文本的互动，如发送短信确认预约详情，或发送链接将其转至相关网页。AI 语音机器人可以通过与多种消息渠道（包括 Whatsapp 和 Facebook Messenger）整合，让客户更轻松地进行自助服务，避免令人感到沮丧。

 与传统 IVR 相比，提高了通话解决率

生成式 AI 语音聊天机器人全天候运行，甚至可以同时处理 1,000 多项客户查询。借助 watsonx Assistant，语音机器人将全面覆盖各种主题，持续为来电者提供帮助，提高首次解决率，并减轻真人客服接听来电的工作量。

 提升客服的工作效率和客户满意度

AI 助手可以自动处理日常查询，使真人客服能够腾出时间处理价值更高、激发智力的互动。当客户提出必须由客服处理的特殊要求时，智能语音聊天机器人将确保无缝交接，转发对话主题和聊天历史记录，以便客服可以从暂停的地方重拾对话，来电者也无需重述之前的内容。

 了解 watsonx Assistant 带来的成本节余和业务优势

功能

大型语音模型 基于 watsonx Assistant 会话式 AI 平台构建的语音机器人使用大型语音模型 (LSM) 将生成式 AI 带入电话，并提供先进的 Natural Language Understanding (NLU) 来更好地引导对话，从而实现有效的个性化互动，提高客户满意度。 阅读博客
自动语音识别 (ASR) 我们的语音识别技术采用高级机器学习算法，可将口语实时转换为文本。此外，我们还将高度准确的 NLP 模型与强大的定制工具相结合，确保我们的 AI 助手能够第一时间了解来电者的需求，并掌握背景信息、通过语气传达的情绪以及对话中的细微差别。 了解自动语音识别技术
富有表现力的神经语音 我们最先进的文本转语音技术可缔造非常自然的声音，这些声音非常清晰明快，能够使用正确的说话风格和语调，并自动强调感叹词和指定单词。我们的 AI 语音机器人支持英语、荷兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语和西班牙语会话。 探索支持的语言和语音
语音机器人整合 真人客服和客服中心平台

可以借助 IBM® watsonx Assistant，轻松将 AI 语音机器人与几乎所有服务台进行整合，以简化客户互动，确保与真人客服顺利交接。您可以使用我们与 Nice CXone、Genesys、IntelePeer 和 Twilio 的预构建连接，也可以使用我们的开源入门套件轻松自带连接。

 深入了解聊天机器人集成 IBM Watson Text to Speech

IBM® Watson Text to Speech 是一项 API 云服务，使 AI 语音机器人能够在 watsonx Assistant 中将书面文本转换为各种语言和语音的自然发音音频。

 深入了解 Watson Text to Speech IBM Watson Speech to Text

IBM Watson Speech to Text 技术可实现多种语言快速准确的语音转录，适用于客户自助服务、客服协助和语音分析等各种用例。

深入了解 Watson Speech to Text
IBM 提供的分析技术对业务管理层和执行管理层同样至关重要。我们了解预计来电数量。我们了解繁忙时段的具体时间，这样有助于分配员工。我们了解平均通话时间的升降趋势，并可根据需要做出响应。 John Harrison 信息技术总监 新泽西州社区事务部 阅读成功案例
采取后续步骤

准备好赋予智能聊天机器人清晰友好的声音了吗？

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