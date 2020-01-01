自动语音识别 (ASR) 我们的语音识别技术采用高级机器学习算法，可将口语实时转换为文本。此外，我们还将高度准确的 NLP 模型与强大的定制工具相结合，确保我们的 AI 助手能够第一时间了解来电者的需求，并掌握背景信息、通过语气传达的情绪以及对话中的细微差别。 了解自动语音识别技术