让智能生成式 AI 语音助手通过电话管理客户服务中心的重复性互动，使得真人客服能够腾出时间来处理与客户之间更复杂、更敏感的话题，从而改善解决率，让来电者满意，并提高客户服务中心效率。
IBM watsonx Assistant for Voice 提供：
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IBM 的全新 watsonx 大型语音模型为电话带来了生成式 AI
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有时，帮助来电者查找信息和完成任务的最佳方式是基于文本的互动，如发送短信确认预约详情，或发送链接将其转至相关网页。AI 语音机器人可以通过与多种消息渠道（包括 Whatsapp 和 Facebook Messenger）整合，让客户更轻松地进行自助服务，避免令人感到沮丧。
生成式 AI 语音聊天机器人全天候运行，甚至可以同时处理 1,000 多项客户查询。借助 watsonx Assistant，语音机器人将全面覆盖各种主题，持续为来电者提供帮助，提高首次解决率，并减轻真人客服接听来电的工作量。
AI 助手可以自动处理日常查询，使真人客服能够腾出时间处理价值更高、激发智力的互动。当客户提出必须由客服处理的特殊要求时，智能语音聊天机器人将确保无缝交接，转发对话主题和聊天历史记录，以便客服可以从暂停的地方重拾对话，来电者也无需重述之前的内容。
可以借助 IBM® watsonx Assistant，轻松将 AI 语音机器人与几乎所有服务台进行整合，以简化客户互动，确保与真人客服顺利交接。您可以使用我们与 Nice CXone、Genesys、IntelePeer 和 Twilio 的预构建连接，也可以使用我们的开源入门套件轻松自带连接。
IBM® Watson Text to Speech 是一项 API 云服务，使 AI 语音机器人能够在 watsonx Assistant 中将书面文本转换为各种语言和语音的自然发音音频。
IBM Watson Speech to Text 技术可实现多种语言快速准确的语音转录，适用于客户自助服务、客服协助和语音分析等各种用例。