watsonx Assistant 可提供用户与虚拟代理之间交互的摘要。
关键度量标准和 KPI 的可视化和分析功能可帮助您了解用户和客户想解决的主题、虚拟代理是否满足这些需求，以及如何快速改进所提供的服务。
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通过查看用户完成您创建的操作流程的频率，轻松、全面地了解聊天机器人的成功程度。借助这一重要衡量标准，您便可了解已构建的内容能够成功完成客户请求并满足 KPI（通过虚拟代理或是有意移交给真人客服）。
更深入地了解对话流程失败的原因。用户是否遇到阻碍？他们是否在寻求其他操作？客户支持对话是否已被放弃？是否已上报至客服？快速识别增强功能，从而帮助您的客户在需要时获得所需答案。
群组聊天机器人可按对话级别进行日志记录，从而突出显示客户在该对话中采取的不同操作。这样，便可更快地进行故障排除以了解问题范围，同时当您想更深入地了解时，仍可提供包含所有消息的完整对话视图。
借助 watsonx Assistant 和 Segment，您的团队可将客户与虚拟代理之间的所有日常对话生成的聊天机器人数据分析结果合并到他们选择的数十种解决方案中。清理、整合这些数据并将其与 Segment 集成目录中的数百个聊天机器人分析工具、原始数据和仓库工具连接。确定您已实现了真正的客户满意度。
watsonx Assistant 的“分析”页面提供聊天机器人对话的历史记录。您可以使用此历史记录来改进助手理解和响应用户请求的方式，并验证自然语言处理 (NLP) 聊天机器人的性能。
包含：助手能够在无需人工干预的情况下满足客户请求的对话次数。
覆盖范围：助手确信能满足客户请求的对话次数。
对话总数：在所选时间段内，活动用户与助手之间的对话总数。
每个对话的平均消息数：所选时间段内收到的消息总数除以所选时间段内的对话总数。
消息总数：已选时间段内从活动用户处收到的消息总数。
活动用户：已选时间段内与您的助手互动的唯一用户数量。
每个用户的平均对话数：已选时间段内的对话总数除以唯一用户总数。
保留率：在给定时间范围内返回使用聊天机器人的用户百分比。
使用您的操作完成页面查看全部内容。
“分析概述”页面可提供聊天机器人交互的摘要。您可以查看给定时间段内的流量，以及用户对话中最常识别出的意图和实体。
您可以选择衡量标准：是否查看单日、一周、一个月或一个季度的聊天机器人数据分析。在每种情况下，图表上的数据点都会调整到适当的测量周期。例如，当您查看一天的图表时，该数据将以小时值显示；而当您查看一周的图表时，数据则按天显示。一周总是以从周日到周六来界定。您还可以创建自定义时间段，例如从周四到下周三的一周，或从除第一天以外的任何一天开始的一个月。
聊天机器人分析工具可以测量理解较弱的单个消息的数量。这些消息不会按意图分类，也不含任何已知实体。查看无法识别的消息有助您识别潜在的对话问题。
利用内置的衡量标准来分析客户与助手之间的对话日志，从而衡量其表现并确定需改进的方面。
watsonx Assistant 的分析仪表板可提供用户与已部署助手之间的对话历史记录。在此用例中，历史记录可用于衡量与您的助手交互的用户数量。
单个对话由活动用户发送给您助手的消息以及助手发送给用户以发起对话或响应的消息组成。如果您的助手首先说“嗨，我能为您效劳吗？”，然后用户关闭了浏览器而未进行响应，则该消息将纳入总对话计数。
watsonx Assistant 的分析仪表板可提供用户与已部署助手之间的对话历史记录。您可以使用此历史记录来确定对话和消息的总数。
为了准确衡量遏制情况，该衡量标准必须能识别人为干预发生的时间。该衡量标准主要使用“连接真人客服”响应类型来作为指标。如果用户对话日志包含对“连接到真人客服”响应类型的调用，则该对话将被视为未包含。
当聊天机器人无法智能地响应从用户处收到的消息时，便会触发回退消息。
通过与 Watson Natural Language Understanding (NLU) 集成，您可以衡量观点分析。
您可以从技能开发版本的“分析”选项卡查看在生产环境下运行的技能版本的日志。当您发现误分类或其他问题时，可在技能的开发版本中进行更正，然后在测试后将改进后的版本部署到生产环境中。更多相关详细信息，请参阅有关改进助手的页面。