“分析概述”页面可提供聊天机器人交互的摘要。您可以查看给定时间段内的流量，以及用户对话中最常识别出的意图和实体。

您可以选择衡量标准：是否查看单日、一周、一个月或一个季度的聊天机器人数据分析。在每种情况下，图表上的数据点都会调整到适当的测量周期。例如，当您查看一天的图表时，该数据将以小时值显示；而当您查看一周的图表时，数据则按天显示。一周总是以从周日到周六来界定。您还可以创建自定义时间段，例如从周四到下周三的一周，或从除第一天以外的任何一天开始的一个月。