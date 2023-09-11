聊天机器人营销是一种数字营销策略，包括使用聊天机器人（一种自动设计的计算机程序，可与用户进行对话）来推广产品、服务或品牌。
聊天机器人可集成到各种信息平台、网站或移动应用程序中，与客户和潜在客户进行实时互动。
使用聊天机器人进行营销有几个好处，可以帮助企业简化运营、提高客户参与度并改进整体营销工作。以下是一些主要优势：
全天候可用性：平台可以全天候运行，确保客户可以随时获取信息或支持，即使是在正常工作时间之外也是如此。 聊天机器人可以立即回复客户的咨询，加快问题解决速度并提高客户服务质量。
多渠道覆盖：这项技术可以集成到各种平台中，包括网站登录页面、社交媒体、短信、消息应用程序和移动应用程序，使企业能够通过客户最活跃的方式接触到客户。
成本效益：聊天机器人可以处理重复性的常规任务，减少人工干预的需要。这可以大大节省营销运营成本，因为于企业可以将人力资源分配到更复杂、更具战略性的任务上。
可扩展性：它们可以同时处理多个对话，因此具有高度可扩展性。随着客户群的扩大，聊天机器人可以在不增加成本或人员的情况下满足互动的增加。
一致性：聊天机器人提供一致的信息和消息，确保每位客户都能获得相同水平的服务和信息。这种一致性有助于保持品牌的完整性和传播的准确性。
数据收集和分析：他们可以在互动过程中收集有关客户反馈、偏好和行为的宝贵数据。这些数据可用于完善营销活动，传递个性化消息以及改进产品或服务。
个性化：聊天机器人可利用用户互动数据提供个性化体验和量身定制的营销信息。这种个性化能提高转化率和客户忠诚度。
潜在客户培养：聊天机器人可以通过发送后续消息和点滴活动来引导潜在客户通过销售渠道来增强潜在客户培养流程。
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聊天机器人营销包括在整个客户旅程中涉及聊天机器人的各种用例。以下是聊天机器人营销示例场景，说明了一些常见用例，例如客户协助、数据收集、潜在客户开发和个性化推荐：
假设您在一家名为“Acme Widgets”的电子商务公司工作，该公司销售各种小部件和配件。您的目标是使用聊天机器人加强企业的营销工作。
一位名叫 Sarah 的潜在客户访问 Acme Widgets 网站，寻找她有兴趣购买的特定小部件的相关信息。当 Sarah 登陆该网站时，一个名为“WidgetGuide”的聊天机器人就会在屏幕一角弹出，并附带一条愿意提供帮助的欢迎消息。
WidgetGuide 提供了有关小部件的详细信息，包括其规格、定价和可用性。但首先，Sarah 还提出了一些有关保修和退货政策的问题，WidgetGuide 会提供有用的答案。
Sarah 有兴趣购买该小部件，但想在做出决定之前将其与另一个型号进行比较。WidgetGuide 识别出 Sarah 的兴趣，并主动帮助她将小部件与类似型号进行比较。Sarah 同意了，并提供了她正在考虑的另一个小部件的名称。
WidgetGuide 会收集 Sarah 的电子邮件地址，向她发送比较详情和订阅时事通讯。收到 Sarah 的电子邮件后，Acme Widgets 的营销团队会向她发送通知，转发比较信息，并根据她的喜好提供个性化推荐。Sarah 收到比较信息后，正在考虑购买。几天后，WidgetGuide 会跟进 Sarah 的情况，根据她之前的互动和比较数据提供个性化的产品推荐。
Sarah 决定在购物车里添置一些饰品，并进行了购买。在这种情况下，Acme Widgets 有效地利用聊天机器人与潜在客户互动、提供信息、捕获潜在客户、通过个性化推荐培养潜在客户，并最终将潜在客户转化为客户。这表明，聊天机器人可以成为营销策略不可或缺的一部分，提升客户体验并促进销售。
我们拥有聊天机器人已经有几十年了，但真正的会话式 AI 直到最近才在市场上得到部署。聊天机器人和会话式 AI 是用于与用户自动交互的相关技术，但它们的功能各不相同。
聊天机器人的功能范围狭窄。它们专为特定、预定义的任务或功能而设计，例如回答常见问题、提供客户支持或指导用户完成特定流程。他们擅长处理日常和简单的任务。许多聊天机器人都是基于预定义的规则和决策树运行的。它们遵循一套指令或脚本来响应用户的输入。聊天机器人的自然语言处理 (NLP) 功能可能有限，可能难以理解和响应复杂或语境丰富的语言。它们通常适应性较差，可能无法很好地处理意外或非脚本化的用户查询。随着时间的推移，它们可能无法学会或改进自己的响应。聊天机器人通常是为单一目的应用而构建的，例如预订酒店房间或回答与特定产品或服务相关的常见问题。但从好的方面来说，聊天机器人的开发和部署往往不那么复杂，因此适用于简单的任务和应用。
另一方面，采用会话式 AI 技术的虚拟助理则拥有更全面的功能。它们可以处理各种各样的任务，从回答问题到进行更复杂、更生动的对话。会话式 AI 依靠 AI 和机器学习算法来理解和生成更接近真实人类的回复。它可以动态适应用户输入和环境。虚拟助理通常具有深度 NLP 功能，能够有效地理解和生成类似人类的文本或语音应答。它们可以从用户互动中学习，并随着时间的推移不断改进。它们可能会采用强化学习或其他技术来提高性能。
最终，会话式 AI 能够处理复杂性、从互动中学习并服务于所有孤岛的多种目的，这使其成为大型组织保持竞争力和提供更好客户体验的理想选择。与会话式 AI 平台相比，聊天机器人的功能还很原始，而且聊天机器人现在基本上被视为当今会话式营销中令人兴奋的 AI 趋势的过时且有限的前身。