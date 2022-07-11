生成式 AI 助手用于零售业，可以让购物过程变得比以往更快捷、更轻松、更精准。IBM® watsonx Assistant 能够利用生成式 AI 助手实现顺畅无阻的自助服务，提升购物者体验。
如果零售体验实现高度个性化以满足消费者需求，则消费者支出可能会比最初计划多 40%。
来源：Google
Camping World 利用 watsonx Assistant 零售聊天机器人，将所有平台的客户参与度提高了 40%。
借助 watsonx Assistant，Camping World 的客服效率提高了 33%，有效地将总体等待时间缩短至 33 秒。
借助 AI 驱动的虚拟助手，重新构思的客户体验使得 Camping World 将代理效率提高了 33％，并对其呼叫中心进行现代化改造。
AI 虚拟助手 Stiky 可自动解决最多 90% 的查询，并提供全天候的客户服务，平均每天 165 次对话。
AI 技术正在帮助推动时尚预测，帮助预测下一个大趋势以及最相关的款式、颜色和尺寸比例。
根据 G2 Crowd、IDC 和 Gartner 的评估，IBM 的 watsonx Assistant 是同领域最优秀的聊天机器人构建器之一，具有领先的自然语言处理 (NLP) 和集成功能。
我们的增强型意向检测模型比以前的模型更快、更准确，将传统的机器学习、迁移学习和深度学习技术合并在一个在运行时具有高度响应能力的内聚模型中。根据一项研究（IBM 外部链接），此模型也比 IBM 主要竞争对手的模型更准确，比 Google Dialogflow 高 5.6%，比 Microsoft LUIS 高 14.7%。
我们的模型不仅超越了竞争对手，而且 IBM 的 watsonx Assistant 使我们能够非常轻松地开始使用大量资源，例如模板、一键集成、指导教程、SME 等。IBM watsonx Assistant 可适应客户的各种需求。
利用 watsonx Assistant，无需开发人员。这一直观平台通过易用的拖放界面和最低的运营成本，帮助您在几分钟内快速入门和熟悉运用。轻松定制您的聊天机器人，使其符合品牌的视觉形象和个性，然后通过简单的剪切和粘贴操作将其直观地嵌入到银行网站或移动应用程序。零售业版 watsonx Assistant 具备 IBM 的安全性、可扩展性和灵活性，能够理解任何书面语言，且专为安全可靠的全球部署而设计。立即启用，让团队乐享以下优势：让银行客户更满意、增加销售额和客户留存、打造更高效的全球员工队伍等，且无需聘请专家。
Watson 为零售和电子商务客户提供无与伦比的高影响力全渠道体验，可部署到 Facebook Messenger、Intercom、Slack、SMS with Twilio、WhatsApp、Hubspot、Wordpress 等应用程序。当然，利用我们的无缝集成功能，您可以在客户需要时将客户话路转接至您的电话和交互式语音响应 (IVR) 系统。
watsonx Assistant 位于支持架构的中心，确保客户每次与您的品牌互动时都能享受一致、高质量的体验。我们独特的统一架构将正确的工具结合在一起，以便客户每次与您的品牌交互时都能提供一致的品牌体验。watsonx Assistant 还可充当超个性化数据源和自动化目标，帮助改进和增强每位用户唯一概要的个性化。
客户体验从未如此重要，购物者需求也从未如此之高。由于许多购物者现在转向混合模式，他们希望能够即时访问复杂的数据，例如实时库存水平和产品比较图表。
与此同时，零售市场正在不断扩大，新的竞争对手也加入进来，有可能进一步侵蚀传统零售商的市场份额。零售商必须继续寻找吸引受众的新方法，为他们提供所需的信息和自助服务功能（无需等待销售人员提供帮助），并根据购物历史记录分享与背景相关的推荐。