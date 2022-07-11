主页 人工智能与机器学习 watsonx Assistant 利用零售聊天机器人打造引人入胜的购物体验
生成式 AI 聊天机器人助力打造当今客户所需的混合购物体验
开始免费试用 估算您的投资回报率
购物者无论身在何处均可与零售商聊天
AI 驱动的零售聊天机器人用于简化购物之旅

生成式 AI 助手用于零售业，可以让购物过程变得比以往更快捷、更轻松、更精准。IBM® watsonx Assistant 能够利用生成式 AI 助手实现顺畅无阻的自助服务，提升购物者体验。

  • 与后端系统无缝集成，让助手能够根据最新信息进行个性化推荐，引导客户购物并提高销售额
  • 结合上下文准确回答，自动执行多项任务，提供可靠的全天候客户支持
  • 借助复杂的分析，获得对客户偏好、痛点、阻碍因素和反馈意见的洞察
  • 使用我们的无代码会话构建器和预构建模板，加快部署速度
 了解 watsonx Assistant 可以为您节省多少费用
结果 加速潜在客户生成 40% 增加钱包份额

如果零售体验实现高度个性化以满足消费者需求，则消费者支出可能会比最初计划多 40%。

来源：Google

 

 40% 提高参与度

Camping World 利用 watsonx Assistant 零售聊天机器人，将所有平台的客户参与度提高了 40%。

 阅读成功案例 33% 提高效率

借助 watsonx Assistant，Camping World 的客服效率提高了 33%，有效地将总体等待时间缩短至 33 秒。

 阅读成功案例

提供卓越的客户支持

通知每一次交互 使零售客户能够实现自助服务，从查找零售店位置到与复杂的库存管理和定价系统进行交互。更好地利用您的人工客服，确保他们能够专注于更高价值机遇。
指导每一次体验 不要错过其他重要的销售线索。高级 AI 可借助个性化指导准确响应客户查询，显著提升客户体验。捕获每一位潜在客户并了解客户的意图，以便由现场客服进行个人跟进。
建议每一种可能 智能地提供建议并主动告知客户机会，以便客户准确了解每种相关的可能性。
您可以做什么
集成您的工具 通过统一现有的客户支持系统并收获所有可用数据来增强自助服务能力并确保一致的、背景感知答案，为客户提供全天候的全球访问权限。 了解集成
利用客户数据 打造更具相关性的个性化零售体验。watsonx Assistant AI 机器人可从每次客户交互中收集相关数据，并有助于确保以有效、有益的方式应用这些洞察。 了解分析
拖放式简便性 使用 watsonx Assistant，内部团队或外部合同工无需任何编程知识，只需拖放即可构建和维护高级会话式流程。 了解如何构建
我们在过去几周从事主动网络聊天方面的工作，促使客户与我们交谈并参与房车销售购买，这将改变我们的游戏规则。 Brenda Wintrow 销售与客户体验高级副总裁 Camping World 阅读全文
成功案例 Camping World

借助 AI 驱动的虚拟助手，重新构思的客户体验使得 Camping World 将代理效率提高了 33％，并对其呼叫中心进行现代化改造。

 Stikets

AI 虚拟助手 Stiky 可自动解决最多 90% 的查询，并提供全天候的客户服务，平均每天 165 次对话。

 Bestseller India

AI 技术正在帮助推动时尚预测，帮助预测下一个大趋势以及最相关的款式、颜色和尺寸比例。

技术问题

根据 G2 Crowd、IDC 和 Gartner 的评估，IBM 的 watsonx Assistant 是同领域最优秀的聊天机器人构建器之一，具有领先的自然语言处理 (NLP) 和集成功能。

我们的增强型意向检测模型比以前的模型更快、更准确，将传统的机器学习、迁移学习和深度学习技术合并在一个在运行时具有高度响应能力的内聚模型中。根据一项研究（IBM 外部链接），此模型也比 IBM 主要竞争对手的模型更准确，比 Google Dialogflow 高 5.6%，比 Microsoft LUIS 高 14.7%。

我们的模型不仅超越了竞争对手，而且 IBM 的 watsonx Assistant 使我们能够非常轻松地开始使用大量资源，例如模板、一键集成指导教程、SME 等。IBM watsonx Assistant 可适应客户的各种需求。

利用 watsonx Assistant，无需开发人员。这一直观平台通过易用的拖放界面和最低的运营成本，帮助您在几分钟内快速入门和熟悉运用。轻松定制您的聊天机器人，使其符合品牌的视觉形象和个性，然后通过简单的剪切和粘贴操作将其直观地嵌入到银行网站或移动应用程序。零售业版 watsonx Assistant 具备 IBM 的安全性、可扩展性和灵活性，能够理解任何书面语言，且专为安全可靠的全球部署而设计。立即启用，让团队乐享以下优势：让银行客户更满意、增加销售额和客户留存、打造更高效的全球员工队伍等，且无需聘请专家。

Watson 为零售和电子商务客户提供无与伦比的高影响力全渠道体验，可部署到 Facebook Messenger、Intercom、Slack、SMS with Twilio、WhatsApp、Hubspot、Wordpress 等应用程序。当然，利用我们的无缝集成功能，您可以在客户需要时将客户话路转接至您的电话和交互式语音响应 (IVR) 系统。

watsonx Assistant 位于支持架构的中心，确保客户每次与您的品牌互动时都能享受一致、高质量的体验。我们独特的统一架构将正确的工具结合在一起，以便客户每次与您的品牌交互时都能提供一致的品牌体验。watsonx Assistant 还可充当超个性化数据源和自动化目标，帮助改进和增强每位用户唯一概要的个性化。

客户体验从未如此重要，购物者需求也从未如此之高。由于许多购物者现在转向混合模式，他们希望能够即时访问复杂的数据，例如实时库存水平和产品比较图表。

与此同时，零售市场正在不断扩大，新的竞争对手也加入进来，有可能进一步侵蚀传统零售商的市场份额。零售商必须继续寻找吸引受众的新方法，为他们提供所需的信息和自助服务功能（无需等待销售人员提供帮助），并根据购物历史记录分享与背景相关的推荐。
采取后续步骤

准备好改变您的零售客户体验了吗？

 

与产品专家预约个性化演示，讨论 watsonx Assistant 可以为您的企业做些什么，或使用我们的免费套餐，立即开始构建您自己的 AI 助手。

 开始免费试用 预约实时演示
更多探索方式 文档 如何构建聊天机器人 学习 社区