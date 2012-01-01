由于客户期望获得便捷的、自动化银行业务和响应迅速的客户服务，银行机构面临着越来越大的数字化转型压力。IBM watsonx Assistant 能够利用生成式 AI 助手实现顺畅无阻的自助服务，提升银行业务体验。
watsonx 的持续培训每年都会推动虚拟客服通话率不断提高，从而为组织实现越来越多的成本节省。
当需要服务升级时，watsonx Assistant 可以更有效地将电话转接到相应的人工客服，从而减少转接和解决问题的时间。
使用 watsonx Assistant 构建的聊天机器人提供相关知识和客户背景，以帮助客服人员更快地解决复杂问题。
watsonx Assistant 接受了专门团队的葡萄牙语和银行业务培训，可以回答 10,000 个客户问题。
利用生成式 AI 在银行业试点虚拟助理
每天使用 watsonx Assistant 回答超过 350,000 次在线咨询，客户顾问回答客户问题的速度提高了 60%。
根据 G2 Crowd、IDC 和 Gartner 的评估，IBM 的 watsonx Assistant 是同领域最优秀的聊天机器人构建器之一，具有领先的自然语言处理 (NLP) 和集成功能。
我们的增强型意向检测模型比以前的模型更快、更准确，将传统的机器学习、迁移学习和深度学习技术合并在一个在运行时具有高度响应能力的内聚模型中。根据一项研究（ibm.com 外部链接），此模型也比 IBM 主要竞争对手的模型更准确，比 Google Dialogflow 高 5.6%，比 Microsoft LUIS 高 14.7%。
我们的模型不仅超越了竞争对手，而且 IBM 的 watsonx Assistant 使我们能够非常轻松地开始使用大量资源，例如模板、一键集成、指导教程、SME 等。IBM watsonx Assistant 可适应客户的各种需求。
对于数字银行服务，消费者的期望处于历史最高水平，而耐心却处于历史最低水平。客户希望他们的金融机构能够了解自己，直观地了解自己的需求，并准确地提供从信用卡申请到查看账户余额的所有更新信息，并且不想排队等待 11 分钟才能得到答案。借助 watsonx Assistant，您的客户能够快速找到各种问题的答案。
当确实需要人工干预时，watsonx Assistant 会使用智能人工客服转接功能，确保为客户准确地转接合适的人工客服。借助 watsonx Assistant，客户可以就必要的相关客户数据进行人工交互，以快速解决问题。这意味着客户可以更快、更有效地获得所需的信息，而无需多次转接电话，也不必不断重复询问细节。
使用 watsonx Assistant，无需开发人员。这一直观平台通过简单易用的拖放界面和最低的运营成本，帮助您在几分钟内快速入门和熟悉运用。轻松定制您的聊天机器人，使其符合品牌的视觉形象和个性，然后通过简单的剪切和粘贴操作将其直观地嵌入到银行网站或移动应用程序。银行版 watsonx Assistant 具备 IBM 的安全性、可扩展性和灵活性，能够理解任何书面语言，且专为安全可靠的全球部署而设计。立即启用，让团队乐享以下优势：让银行客户更满意、增加销售额和客户留存、打造更高效的全球员工队伍等，且无需聘请专家。
是的，您可以通过部署到 Facebook Messenger、Intercom、Slack、Twilio 短信、WhatsApp、Hubspot、Wordpress 等应用程序，为客户提供全渠道体验。我们的无缝集成可以在客户需要时将客户接入您的电话和交互式语音响应 (IVR) 系统。
在当今快节奏、数字至上的金融服务世界中，速度和客户体验是 watsonx Assistant 绝对能够提供的两大优势。无论是有关信用卡可疑活动的移动应用程序紧急查询、账单付款通知，还是开立银行账户，只要 watsonx Assistant 聊天机器人可以提供实时帮助，就不应让客户花时间等待与人工客服交谈。
IBM 银行版 watsonx Assistant 使用自然语言处理 (NLP)，将客户互动提升到类似与真人交谈的水平。我们称之为会话式银行业务。IBM 先进的人工智能技术可轻松利用丰富的银行系统数据，通过强大的主题理解和 AI 支持的智能搜索功能，在正确的时间提供正确的答案。
您能想象在个人层面有效吸引每位银行客户的潜在优势吗？如果您能够在全球范围内扩展您的团队以直接与每个客户合作，根据其独特财务情况调整适合的银行产品和服务，将会如何影响客户体验？这就是合适的 AI 聊天机器人可以立即对金融机构的客户满意度产生积极影响之处。
watsonx Assistant 还可以让您轻松地提高利润水平。通过智能推荐以及情境性交叉销售和追加销售，AI 聊天机器人本质上充当了一个由始终在线的客户代表组成的全球团队，随时准备根据历史客户数据，提供合乎逻辑的实时推荐。