watsonx Assistant 可为大型、复杂和数据敏感型组织提供所需的聊天机器人安全和可扩展性功能，从而防范黑客和客户数据滥用，并在高峰时段为您的虚拟代理提供支持。
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watsonx Assistant 可支持您控制数据和洞察，包括对跨实例共享并记录的数据进行调整。
为了满足企业组织的额外需求，可选的数据隔离功能提供了采用物理隔离，且不与任何其他用户账户共享的单租户数据存储环境。
使用先进的加密技术以及专用端点选项，进行静态加密和传输中加密，从而确保您数据的安全。
我们通过执行内外部渗透测试、聊天机器人安全测试和持续审查，支持您的数据和应用程序免受漏洞和聊天机器人安全风险的影响。
选择组织中的哪些人可以查看，以及哪些人可以编辑个人技能、助手和整个实例。
跟踪对技能和助手进行了哪些更新，以便在执行关键操作时更好地了解这些操作。
部署灵活性和弹性。在您需要的位置，以需要的方式，实施您的助手，同时还可随着时间的推移进行更改。
使用率是低、中，还是高？都没问题 - watsonx Assistant 会随着您的需求同步成长，并可伸缩以满足客户需求。
借助 IBM® Cloud Pak for Data 在您的环境中运行助手。
使用 IBM Cloud 缩短实现价值的时间。我们也可在 Amazon、Google 或 Microsoft Cloud 上运行。
我们的全球办事处拥有三个数据中心，彼此相距至少 8 英里并可无缝运行，从而确保您的助手随时可用。
watsonx Assistant 部署在多专区区域中，以支持高可用性、最大限度地减少客户中断和停机时间。
watsonx Assistant 可根据您所需的套餐提供高达 99.9% 的可用性。
享受部署灵活性和弹性。在您需要的位置以需要的方式实现您的助手，同时还可随着时间的推移进行更改。
watsonx Assistant 已通过信息网络安全和数据保护 ISO 认证，可以抵御安全威胁和黑客攻击。
IBM Cloud 上的 watsonx Assistant 已通过 SOC 2 认证。
对于 watsonx Assistant，使用 watsonx Assistant Enterprise 计划的组织可以获得支持，并托管在 IBM 位于华盛顿特区和德克萨斯州达拉斯的数据中心内。
对于 watsonx Assistant 和其他产品，IBM 提供数据隐私、安全措施和管制来支持 GDPR 合规性。
watsonx Assistant 符合支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS)，以确保各大公司能维持接受、处理、存储或传输信用卡信息所需的安全环境。
watsonx Assistant 已通过信息安全、聊天机器人安全和聊天机器人数据保护 ISO 认证，可以满足企业组织的高标准。
大多数 Watson 服务均为无状态服务，因此，如果客户指示 IBM 不使用客户数据来训练基本模型，Watson 便不会存储客户数据。审计将在内部进行，但为了保护聊天机器人安全以及客户的聊天机器人数据隐私，我们不会共享相关流程。
Watson 基于深度学习、机器学习和自然语言处理 (NLP) 模型而构建，可提升客户体验并帮助客户更改预约、跟踪运输或查询余额。Watson 还使用机器学习算法并提出后续问题，从而深入了解客户，并在需要时将其转交给代理人。
试用增强的意图检测模型。该新模型正在英语对话和操作技能中以测试版功能的形式提供，不但速度更快，准确性也更高。该模型将传统机器学习、迁移学习和深度学习技术汇聚在一个内聚模型中，在运行时具有高度响应能力。有关详细信息，请参阅改进的意图识别。
IBM 致力于为我们的客户和合作伙伴提供创新的数据隐私、安全和管制解决方案，帮助他们实现 GDPR 合规性。
在此详细了解 IBM 自身的 GDPR 准备之旅，以及我们为您的合规之旅提供支持的 GDPR 功能和产品。
《美国健康保险流通和责任法案》 (HIPAA) 支持适用于托管在华盛顿特区或达拉斯的企业套餐。有关详细信息，请参阅启用欧盟和 HIPAA 支持的设置。
请勿将个人健康信息 (PHI) 添加到您创建的训练数据（实体和意图，包括用户示例）中。尤其，请务必从包含真实用户发声的文件（您上传进行图挖掘或意图用户示例建议）中删除所有 PHI。