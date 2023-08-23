Gartner 预测，到 2026 年，客服中心内的会话式 AI 部署将减少 800 亿美元的座席人员的人工成本。1 随着越来越多的客户与组织通过此类应用程序进行互动，该领域已成为客户关系管理 (CRM) 的重要组成部分。

这类分析侧重于了解对话的内容、语境、意图、情绪和其他相关方面。目标是获得可行的洞察分析，以改善客户体验、提高服务质量，并帮助管理者做出更明智的业务决策。

会话分析的主要组成部分包括：

