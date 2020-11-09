在企业中，AI 的关键作用需要一个明确定义且强大的方法论和平台，如果企业的方法论和平台不合格，可能会导致企业失败。例如，如果欺诈检测做出错误的决策，企业就会受到负面影响。在 AI 的漫长流程中，响应时间、质量、公平性、可解释性以及其他因素必须作为整个生命周期的一部分进行管理。对它们进行单独管理是不可能的。



因此，我们所说的“AI 模型生命周期管理”管理着复杂的 AI 流程，并帮助确保企业所需的结果。我们将在一系列博客文章中详细介绍 AI 模型生命周期管理。此外，我们将展示 IBM Cloud Pak for Data 如何帮助进行 AI 模型生命周期管理。

我们预计这些博客文章会引起以下人群的兴趣：