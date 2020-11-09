在企业中，AI 的关键作用需要一个明确定义且强大的方法论和平台，如果企业的方法论和平台不合格，可能会导致企业失败。例如，如果欺诈检测做出错误的决策，企业就会受到负面影响。在 AI 的漫长流程中，响应时间、质量、公平性、可解释性以及其他因素必须作为整个生命周期的一部分进行管理。对它们进行单独管理是不可能的。
因此，我们所说的“AI 模型生命周期管理”管理着复杂的 AI 流程，并帮助确保企业所需的结果。我们将在一系列博客文章中详细介绍 AI 模型生命周期管理。此外，我们将展示 IBM Cloud Pak for Data 如何帮助进行 AI 模型生命周期管理。
我们预计这些博客文章会引起以下人群的兴趣：
让我们思考一下，AI 模型生命周期管理所需要的要素有哪些。第一个要求是为整个流程提供一套组件。文档“The AI Ladder – Demystifying AI Challenges”（AI Ladder – 揭秘 AI 挑战）解释了如何将 AI 引入企业，并清晰地概述了流程中的四个步骤：
另一个要求是整个管道的数据治理。质量在企业中至关重要，可解释性和公平性变得越来越重要。在整个流程中，AI 模型生命周期管理的数据治理应当监控并反馈质量、公平性和可解释性等方面。
正如我们所看到的，AI 模型生命周期管理并不容易。手动操作是不可能的。因此，为了有效支持云端的 AI 模型生命周期管理，所需的工具应具备以下特性：
此类工具的一个示例是 IBM® Cloud Pak for Data。IBM Cloud Pak for Data 是一个多云数据和 AI 平台，提供端到端的企业级 AI 模型生命周期管理和 ModelOps 工具。它可帮助组织提高数据科学活动的整体吞吐量，并从其 AI 计划中更快实现价值的时间。Cloud Pak for Data 包括以下关键能力：
对从任何位置构建并在云或本地部署的生成式 AI 模型进行治理。
IBM® Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。