信息提取算法可以识别实体，包括名称、关系、事件、情绪等，然后将它们分类并存储在数据库中以供后续使用。生成的结构化信息具有标准化格式，通常以标识其属性的行和列的形式存储。标准化存储是结构化数据和非结构化数据的主要区别。

同一数据库中的所有数据值都遵循相同的结构化格式，并具有相同的定义属性。关系属性也会被强调，以便根据共享属性将数据库连接在一起。