命名实体是在非结构化数据中识别命名实体的 IE 任务。命名实体是现实世界中可以唯一识别的对象。本质上,它们是数据的专有名词。命名实体包括人物、日期、公司、地点和产品,可以是物理的,也可以是抽象的。

在句子“As of January 2025, Arvind Krishna is the CEO of IBM”中,命名实体包括 January 2025、Arvind Krishna、CEO 和 IBM。