监督学习与无监督学习：有何区别？

世界正变得越来越“智能”，为了满足消费者的期望，企业越来越多地使用机器学习算法来简化流程。您可以在终端用户设备中看到它们的应用（例如通过面部识别解锁智能手机）或用于检测信用卡欺诈（例如触发异常购买警报）。

在人工智能 (AI) 和机器学习领域，有两种基本方法：监督学习和无监督学习。主要区别在于，一种方法使用标记数据来帮助预测结果，而另一种方法则不使用该方式。然而，这两种方法之间存在一些细微差别，并且在某些关键领域，一种方法优于另一种方法。本篇文章将阐明其中的差异，以便您根据自身情况选择最佳方法。