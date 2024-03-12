监督学习与无监督学习：有何区别？

监督学习是一种机器学习方法，其特点是使用带标记的数据集。这些数据集旨在训练或“监督”算法，以准确分类数据或预测结果。使用标记的输入和输出，该模型可以衡量其准确性并随时间推移进行学习。
在进行数据挖掘时，监督学习可以分为两类问题：分类和回归。
无监督学习利用机器学习算法来分析和聚类未标记的数据集。这些算法无需人工干预，即可发现数据中隐藏的模式（因此，它们是“无监督的”）。
无监督学习模型用于三项主要任务：聚类、关联和降维。
这两种方法之间的主要区别在于标记数据集的使用。简单来说，监督学习使用带标记的输入和输出数据，而无监督学习算法则不使用。
在监督学习中，算法通过迭代对数据进行预测并调整正确答案，从而从训练数据集中“学习”。虽然监督学习模型往往比无监督学习模型更准确，但它们需要预先人工干预以适当地标记数据。例如，监督学习模型可以根据一天中的时间、天气状况等因素预测通勤时间。但是首先，您必须训练它，让它知道雨天天气会延长驾驶时间。
相比之下，无监督学习模型会自行发现无标记数据的内在结构。请注意，它们仍然需要某些人工干预来验证输出变量。例如，无监督学习模型可以识别在线购物者经常同时购买多组产品的情况。然而，数据分析师需要验证推荐引擎将婴儿服装与尿布、苹果酱和吸管杯的订单归为一类是否合理。
选择适合您情况的正确方法取决于您的数据科学家如何评估您的数据结构和规模以及用例。为了做出决定，请务必执行以下操作：
在监督学习中，对大数据进行分类可能是一项真正的挑战，但结果却非常准确可靠。相比之下，无监督学习可以实时处理大量数据。但是，数据的聚类方式缺乏透明度，结果不准确的风险更高。这就是半监督学习的作用所在。
无法决定使用监督学习还是无监督学习？半监督学习是一种令人满意的学习方法，它使用的训练数据集既有标记数据，也有未标记数据。当难以从数据中提取相关功能，以及在拥有大量数据时，它特别有用。
半监督学习非常适合医学图像，因为少量的训练数据可以显著提高准确性。例如，放射科医生可以标记一小部分 CT 扫描图像中的肿瘤或疾病，以便机器能够更准确地预测哪些患者可能需要更多的医疗护理。
机器学习模型是获取洞察分析、改善我们世界的强大工具。详细了解监督学习和非监督学习中使用的具体算法，我们鼓励您深入阅读 Learn Hub 上有关这些技术的文章。我们还建议您查看这篇博客文章，它更进一步，详细介绍了深度学习和神经网络。
