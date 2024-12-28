监督学习使用标记的训练数据集来理解输入和输出数据之间的关系。数据科学家手动创建包含输入数据及其相应标签的训练数据集。监督学习训练模型将正确的输出应用于真实用例中的新输入数据。

在训练期间，模型的算法会处理大型数据集以探究输入和输出之间的潜在相关性。然后，使用测试数据评估模型性能，以确定训练是否成功。交叉验证是使用数据集的不同部分测试模型的过程。

梯度下降系列算法，包括随机梯度下降 (SGD)，是训练神经网络和其他机器学习模型时最常用的优化算法或学习算法。该模型的优化算法通过损失函数来评估准确性：损失函数是一个衡量模型预测值与实际值之间差异的方程。

损失函数的斜率或梯度是模型性能的主要指标。优化算法沿着梯度下降，使值最小。在整个训练过程中，优化算法会更新模型的参数（其运算规则或“设置”）以优化模型。