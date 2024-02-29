除了“主体-环境-目标”三要素之外，强化学习问题还有四个主要的子要素。

- 策略。这通过将感知到的环境状态映射到代理在这些状态下必须采取的特定操作来定义 RL 代理的行为。它可以采用基本函数的形式，也可以采用更复杂的计算过程的形式。例如，指导自动驾驶车辆的策略可能会将行人检测映射到停车操作。

- 奖励信号。这指定了 RL 问题的目标。RL 代理的每一个操作要么从环境中获得奖励，要么没有奖励。代理的唯一目标是最大化其从环境中获得的累积奖励。对于自动驾驶汽车，奖励信号可以是减少行驶时间、减少碰撞、保持在道路上和正确的车道上、避免极端减速或加速等。此示例表明 RL 可以包含多个奖励信号来指导代理。

- 价值函数。奖励信号与价值函数的不同之处在于，前者表示即时利益，而后者指长期利益。价值指的是一个状态的可取性，考虑到所有可能跟随其后的状态（及其相应的奖励）。自动驾驶汽车也许能够通过离开车道、在人行道上行驶和快速加速来减少行驶时间，但这后三种操作可能会减少其整体价值函数。因此，作为 RL 代理的汽车可能会选择稍微延长行驶时间，以增加在后三个领域的奖励。

- 模型。它是强化学习系统的一个可选子元素。模型允许代理预测环境行为，以便执行可能的动作。然后，代理会使用模型预测并根据潜在结果来确定可能的动作方案。例如，此类模型可为一个用于指导自动驾驶汽车的模型。它可帮助自身预测最佳路线、根据周围车辆的位置和速度对这些车辆做出预判，等等。7基于模型的某些方法会在初始学习中使用直接人类反馈，然后再转为自主学习。

