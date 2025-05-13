检索增强生成 (RAG) 是一种利用相似性搜索从矢量数据库、外部知识源和内部知识库中检索相关信息的技术。然后，它将检索到的信息与 LLM 相结合，生成准确且具有上下文感知功能的输出。虽然传统的 RAG 应用程序增强了生成式 AI 应用程序中 LLM 的功能，但它缺乏捕获数据中复杂数据关系的能力。它在执行多跳推理（组合来自多个来源的信息，从而通过逻辑连接和间接推理得出答案）、关系上下文和理解分层数据等任务方面遇到困难。例如，传统的 RAG 方法在面对“谁提出了相对论？”这样的查询时可能会遇到困难，因为它需要对实体之间的关系进行推理。

GraphRAG 通过整合图结构数据克服了这个问题，将信息组织为由节点（人物或地点等实体）、边缘（这些实体之间的关系）和标签（定义节点和边缘类别的属性）组成的网络。例如，知识图可能会将“阿尔伯特·爱因斯坦 - 提出的 - 相对论”表示为图形结构的信息，使 GraphRAG 更容易检索和处理这些信息。在此示例中，节点是“阿尔伯特 爱因斯坦”和“相对论”，边缘为“已提出”。