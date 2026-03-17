大型语言模型 (LLM) 通常对广泛的主题非常了解，但仅限于训练它们所依据的数据。这意味着，希望使用 LLM 处理私人或专有商业信息的客户无法使用“开箱即用”的 LLM 来回答问题、生成信函或完成类似作业。

检索增强生成 (RAG) 是一种架构模式，它使基础模型能够针对不属于模型训练数据的专门或专有主题生成事实正确的输出。通过使用从外部数据源检索的相关数据来增强用户的问题和提示，RAG 可为模型提供（对于模型而言）“新的”事实和细节，并作为其响应的基础。

概念架构