架构模式

经过审查、测试且可部署的架构，使您能够利用前沿技术，从而更好地满足不断变化的业务目标。
置于白色背景上的蓝色圆形、矩形和正方形的图形。

模式

AI 数据 混合云 Power 和 Z
资源 IBM Well-Architected Framework
IBM Well-Architected Framework 可提供各种建议和最佳实践，帮助混合云架构师设计安全、高性能的解决方案。
混合云解决方案
更加智能的策略，借助混合云解决方案推动真正的业务转型
可编辑架构图资源
通过使用简单图标表示架构组件的架构图模板轻松创建自己的架构。
采取后续步骤        

如果您在架构部署过程中需要帮助或有任何疑问，我们可以随时提供帮助。在 IBM Garage 与我们的专家预约会面，我们将与您通力合作，找到满足您业务需求的正确答案。