生成式 AI - 能力模型
生成式 AI 架构能力模型概述了实现战略目标和运营要求所必需的企业能力。
IBM AI 平台
IBM 的 AI 平台提供一个全面的工具套件，它可解决企业能力模型中的能力问题。
AI 治理
人工智能治理是指监控和管理组织内 AI 活动的能力。它包括追踪和记录企业内部署的数据和模型之来源的过程和程序；以及用于培训、验证和监控模型持续准确性的技术。
保障生成式 AI 解决方案的安全
生成式 AI 系统带来了一系列独特的安全挑战。组织必须在生成式 AI 的强大能力与模型可能产生不正确或不良输出、泄露敏感或私人信息、或执行意外操作的风险之间取得平衡。
采用生成式 AI 的 IBM 成熟度模型
2020 年，IBM 针对具有 7 个维度的企业应用推出了 AI 成熟度框架。随着生成式 AI 的出现，我们已将 IBM GenAI 架构与生成式 AI 采用的成熟度模型相结合。
生成式 AI——智能体式 AI
智能体式 AI 系统能够代表用户或其他系统自主规划并执行任务。智能体式 AI 系统通过将复杂问题分解为一系列较小的任务，并使用可用工具与外部系统交互或执行计算任务，来解决复杂问题。
生成式 AI - 检索增强生成
大型语言模型 (LLM) 通常对广泛的主题非常了解，但仅限于训练它们所依据的数据。这意味着，希望使用 LLM 处理私人或专有商业信息的客户无法使用“开箱即用”的 LLM 来回答问题、生成信函或完成类似作业。
生成式 AI - 与智能顾问对话
组织的多层支持系统可使用大语言模型驱动式会话助手或聊天机器人以及人工代理，以便共同为最终用户提供高效、全面的协助。
生成式 AI - 生成式搜索
生成式搜索是生成式 AI 模型与搜索功能的结合；利用大型语言模型 (LLM) 的内容生成和摘要功能扩展搜索解决方案的搜索和检索功能。
生成式 AI - 文档摘要
摘要是将长文档精炼成简洁摘要的能力，以捕捉大型任务的关键点。
生成式 AI - 现代化和代码生成
AI 可以通过在整个软件开发生命周期中生成、优化和翻译代码来彻底改变应用程序开发。采用生成式 AI 可以实现软件创建的一致性、开发人员创造力的最优利用以及开发人员技能的提升。
生成式 AI - 面向 Ansible 的代码生成
IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) 通过由生成式 AI 驱动的内容推荐，揭开了 Ansible Playbook 创建过程的神秘面纱。
生成式 AI - 面向 Z 的代码生成
IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Z 是一款 AI 辅助的大型机应用现代化解决方案，可支持开发人员更轻松地逐步对 COBOL 业务服务进行现代化改造和重构，并有选择地转换为针对 IBM Z 优化的高质量 Java 代码。
生成式 AI - 带助手的 AI 增强型软件开发
LLM 中最令人振奋的一个进步是代理的概念，也称为助手。这些是大型语言模型 (LLM) 的专用版本，经过预先提示和微调以支持特定角色。
DevSecOps 应用程序生命周期管理
DevSecOps 可部署架构能够创建一套 DevOps 工具链和管道。DevSecOps 使用持续交付（Git Repos and Issue Tracking、Tekton Pipelines、DevOps Insights 和 Code Risk Analyzer）、Secrets Manager、Key Protect、Cloud Object Storage、Container Registry 和 Vulnerability Advisor。
VPC 着陆区上的 Red Hat OpenShift Container Platform
VPC 着陆区上的 Red Hat OpenShift 容器平台是基于 IBM® Cloud for Financial Services 参考架构的可部署架构解决方案。可在虚拟私有云 (VPC) 网络上创建安全且合规的 Red Hat OpenShift 容器平台工作负载集群。
借助 TechZone Deployer 部署混合云应用程序
IBM® Technology Zone (TZ) 构建了一个部署自动化系统，支持 IBM 员工、RedHat 和合作伙伴销售团队从广泛的 IBM 产品中进行选择，并使他们能够构建独特的定制解决方案。
VPC 着陆区 - Standard
VPC 着陆区可部署架构的标准版本采用两个虚拟私有云 (VPC)、一个管理 VPC 和一个工作负载 VPC 来管理环境和已部署的工作负载。每个 VPC 都是多区域、多子网执行，可确保您的工作负载安全。传输网关将 VPC 相互连接，并使用虚拟专用端点连接到 IBM Cloud 服务。
VPC 着陆区上的 VSI - 快速入门
VPC 着陆区可部署架构上的 VSI 的 QuickStart 版本可在单个区域中创建完全可定制的虚拟私有云 (VPC) 环境。该解决方案在安全的 VPC 中为企业的工作负载提供虚拟服务器。QuickStart 版本旨在快速部署，以进行演示和开发。
VPC 着陆区上的 VSI - 标准版
VPC 着陆区可部署架构的标准版本基于 IBM Cloud for Financial Services 参考架构。该架构创建了一个可定制的安全基础架构，配备虚拟服务器，可使用多区域内的私有云 (VPC) 运行您的工作负载。
Power Virtual Server for SAP HANA
Power Virtual Server for SAP HANA 的 SAP 就绪 PowerVS 版本创建了一个基础且可扩展的 SAP 系统环境。该版本建立在 VPC 着陆区和配备 VPC 着陆区的 Power Virtual Server 的基础之上。针对 SAP HANA、SAP NetWeaver 以及可选共享 SAP 文件的 PowerVS 实例已部署，并预配置为 SAP 安装。
具有 VPC 着陆区的 Power Virtual Server
配备 VPC 着陆区的 Power Virtual Server 的 PowerVS 工作区部署可创建 VPC 服务和 Power Virtual Server 工作区，并将它们互连。