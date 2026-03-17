其余的能力组是生成式 AI 的支持能力。这些能力并非生成式 AI 所独有，但作为企业能力，必须存在以支持生成式 AI 。这些能力组包括：
数据管理是一组用于存储、管理和转换数据，使其适合生成式 AI 模型调优和训练的能力。此类别还包括记录和评估模型响应用于审计目的，以及作为进一步模型调优和改进的输入的能力。
支持能力是一个总括性的能力组，包含在企业内成功部署和管理生成式 AI 解决方案所需的应用、集成和 IT 运营能力。
生成式 AI 资源涵盖了高效且有效地开发、调优、部署和管理生成式 AI 模型及解决方案所必需的硬件和平台能力。
每个能力类别由一个或多个能力组构成。本节重点介绍对生成式 AI 至关重要的能力组和能力。
模型中心能力组包含了管理导入模型以及企业调优或训练的模型所必需的能力。这些能力使企业能够管理企业内部可用的模型和数据集，并将对模型和数据集的访问权限限制于企业内的特定用户或用户组。模型导入和数据导入是企业从日益增多的公共模型库（如 Hugging Face）中筛选引入模型的关键能力。
模型托管提供了将通用模型和调优模型作为启用 API 的服务在企业内部进行部署的能力，能够优化资源利用，支持独立优化和替换，并简化治理。其核心是模型访问策略管理，确保只有授权用户和用户组才能访问模型，防止未经授权的使用。
模型定制是一组使企业能够针对特定业务需求调优和训练生成式 AI 模型的能力。通常，此能力将使用云平台来实现，因为云的按需付费模式非常适合调优和训练资源需求的“突发性”特点。
模型与数据治理是企业大规模使用生成式 AI 模型的一组关键能力。具体而言，这些能力为企业提供了监控和管理模型风险（例如模型响应中引入的偏见）所需的洞察力，并有助于满足关于模型透明度和公平性的监管与合规要求。
模型监控是模型治理在运营层面的对应；模型治理处理的是长期模型和风险管理，而模型监控中的能力则使企业能够实时监控和管理模型运营。模型监控由若干关键能力组成，包括：
生成式 AI 合规管理：这类能力涉及通过应用堆栈启用“安全使用”AI 以及“保护应用本身”所需的控制。遵循道德标准和指南，以确保 AI 系统尊重人类价值观和权利。
AI 应用安全管理。这类能力涉及通过应用堆栈启用“安全使用”AI 以及“保护应用本身”所需的控制。遵循道德标准和指南，以确保 AI 系统尊重人类价值观和权利。
AI 模型安全管理。这类能力涉及启用保护“模型”层以及安全使用模型所需的控制。实施模型训练、验证和评估的最佳实践，增强性能和可靠性。
AI 数据安全管理。这类能力能够实现对“数据”层的控制。为数据收集、存储和使用制定明确的指南，以确保数据质量并减少偏见。虽然数据安全并非生成式 AI 独有，但我们将仅关注从数据角度来看生成式 AI 需要特别关注的领域。
智能体式 AI 是创建和部署智能体式 AI 应用所需的一组能力。其中包括核心能力，如路由与编排，以及工具管理与工具调用。
生成式 AI 调优是根据企业需求“定制”通用生成模型所必需的一组能力。模型基于广泛的知识库进行训练，因此会缺乏特定行业的术语和流程知识。因此，大多数企业需要利用提示词工程、提示词调优和模型微调等能力，来创建一个理解其业务术语和流程的模型。
生成式 AI 应用能力使企业能够开发高级的生成式 AI 应用。这些能力包括：动态生成函数以响应用户查询的能力；对话记忆，使生成式 AI 应用能够以对话方式保留和引用之前的交互；以及模型路由，使应用能够将查询动态路由到最适合响应的模型。