参考模型与模式是企业架构工作的关键推手。它们可帮助您根据此行业中其他组织的情况来思考您的组织可以或应该如何运作。



为向客户提供基于存储库且面向 IBM 混合云架构中心的企业架构解决方案，UNICOM Systems 创建了一个旨在与 System Architect 一起使用的类似模板。