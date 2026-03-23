借助架构图模板，可轻松创建自己的架构，并使用简单图标来表示架构组件。您可从现有模式开始使用，并根据您的环境进行定制，也可使用任意组件的组合从头开始构建自己的模式。
技术图在 IBM 有多种用途。它们可用于描述系统各元素之间的关系、某一结构的层次结构，或引入排序顺序的概念来表示某一流程。
使用 Draw.io 工具和 IBM Cloud 架构模板来创建 IBM Cloud 图表。该组资产旨在为外部客户和业务合作伙伴提供 IBM Cloud 架构图标。IBM Cloud 批准使用的设计工具为 Draw.io，但为方便起见，我们也提供 PowerPoint (.ppt) 与 SVG (.svg) 文件。
IBM IT Architect Assistant 社区版是一款用于创建和记录 IT 解决方案架构的协作工具。像 IBM 混合云架构中心内的参考架构一样构建图表，然后针对特定项目或计划对其进行定制。您还可创建用于审查和其他通信目的的文档。
参考模型与模式是企业架构工作的关键推手。它们可帮助您根据此行业中其他组织的情况来思考您的组织可以或应该如何运作。
为向客户提供基于存储库且面向 IBM 混合云架构中心的企业架构解决方案，UNICOM Systems 创建了一个旨在与 System Architect 一起使用的类似模板。
IBM 将“按原样”提供这些模板，而不提供任何形式的担保。这些模板可能包含链接，或是需要访问第三方软件或其他第三方内容（“内容”）。相关第三方可随时自行决定终止访问。最终用户可能需要与第三方签订单独的协议才能访问或使用此类内容。IBM 并非任何此类单独协议的某一方，且作为明确条件，最终用户同意遵守此类单独协议的条款。