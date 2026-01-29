IBM z Systems 数据织物参考架构是更广泛的 IBM 数据与分析数据织物模式的一个专门化应用，该模式旨在扩大整个组织的数据使用，无论数据格式、数据源、数据位置和数据使用方式如何。数据生命周期从数据访问到消费的各个方面，数据织物覆盖了数据发现、数据治理、数据质量、数据分类、业务上下文关联、数据血缘、自助服务和数据操作化，以便在正确的地点和时间提供正确的数据。查看额外指南：



针对 IBM z Systems 专门化更广泛的数据织物架构模式，深入探讨两个方面：



• 治理和访问 IBM z Systems 上的各种数据源（例如，VSAM、IMS、DB2 等）

• Linux on IBM Z 或 LinuxONE（MongoDB......）以及

• 在 IBM z Systems 和 Linux on IBM Z/LinuxONE 上实施企业级数据织物的组件。该解决方案包括在 zSystems / LinuxONE 和/或外部系统上运行的组件。



数据织物参考架构是一个模板，企业可用其作为指导，帮助它们在各自环境中实施数据织物的各种组件。数据织物参考架构包含五个关键模块——即元数据导入、元数据丰富、元数据编目、数据整理与转换以及数据消费。这些模块是实现前述数据织物益处的关键。



该参考架构涵盖了每个模块的关键组件、涉及步骤和架构决策，有助于实现这五个模块的目标。它还涵盖了 IBM 技术体系中可用于实施这些组件和步骤的各种技术选项。对于数据消费模块，涵盖了通用消费模式，并假设每个消费用例的细节将由各自的用例参考架构涵盖。



IBM Z 架构的应用现代化进一步详细说明了用于现代、更轻松地访问 IBM Z 和 LinuxONE 上的记录系统 (SOR) 数据以及各种以数据集成中心模式的架构模式。随着应用程序通过直接访问、复制、缓存或结合企业数据资产的数据虚拟化概念共享记录系统数据，这对于获取数据驱动的业务价值洞察至关重要。



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