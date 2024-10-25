数据架构的设计应由业务需求和数据需求驱动，数据架构师和数据工程师据此定义相应的数据模型及底层数据结构。这些设计通常有助于支持业务战略或业务需求，例如报告或数据科学计划。

随着新的数据源通过物联网 (IoT) 等新兴技术而不断涌出，良好的数据架构有助于确保数据易于管理且有用，从而为数据生命周期管理提供支持。更具体地说，它可以避免冗余数据存储，通过清理和去重提高数据质量，并支持生成式 AI 等新兴应用。

现代数据架构还提供跨领域（如不同部门或地域）的数据整合机制。从而打破了数据孤岛，并避免了将所有数据存储在一个位置所带来的巨大复杂性。

现代数据架构通常使用云平台来管理和处理数据。虽然成本可能更高，但其计算可扩展性有助于快速完成重要的数据处理任务。此外，存储可扩展性还有助于应对不断增长的数据量，并确保所有相关数据均可用于提高 AI 应用程序训练的质量。