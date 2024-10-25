数据架构描述了从数据收集到转换、分发和使用的整个管理流程。数据架构为数据及其在数据存储系统中的流动设定了蓝图，并且是数据处理操作和人工智能 (AI) 应用的基石。
数据架构的设计应由业务需求和数据需求驱动，数据架构师和数据工程师据此定义相应的数据模型及底层数据结构。这些设计通常有助于支持业务战略或业务需求，例如报告或数据科学计划。
随着新的数据源通过物联网 (IoT) 等新兴技术而不断涌出，良好的数据架构有助于确保数据易于管理且有用，从而为数据生命周期管理提供支持。更具体地说，它可以避免冗余数据存储，通过清理和去重提高数据质量，并支持生成式 AI 等新兴应用。
现代数据架构还提供跨领域（如不同部门或地域）的数据整合机制。从而打破了数据孤岛，并避免了将所有数据存储在一个位置所带来的巨大复杂性。
现代数据架构通常使用云平台来管理和处理数据。虽然成本可能更高，但其计算可扩展性有助于快速完成重要的数据处理任务。此外，存储可扩展性还有助于应对不断增长的数据量，并确保所有相关数据均可用于提高 AI 应用程序训练的质量。
数据架构文档包括三种数据模型：
数据架构可从主流企业架构框架中提取内容，而此类架构则包括 TOGAF、DAMA-DMBOK 2 和 Zachman Framework for Enterprise Architecture。
该企业架构方法由 The Open Group 于 1995 年开发，而 IBM 则是该组织的白金会员。
该架构有四大支柱：
TOGAF 可为设计和实施企业的 IT 架构（包括其数据架构）提供一个完整的框架。
DAMA International 的前身为“国际数据管理协会”，它是一个致力于推动数据与信息管理的非营利性组织。其数据管理知识体系 DAMA-DMBOK 2 涵盖了数据架构、治理和道德、数据建模和设计、存储、安全性和集成。
该框架最初由 IBM 的 John Zachman 于 1987 年提出，采用一个由上下文到详细层级的六层矩阵，针对原因、方法和内容等六个问题进行映射。它提供了一种正式的数据组织与分析方法，但并未涉及具体的实现方式。
数据架构展示了不同数据管理系统如何协同运作的整体视图。这些系统包括各种数据平台和数据存储库，例如数据湖、数据仓库、数据市场、数据库等。
这些要素可共同构建 Data Fabric 架构、数据网格等日益流行的数据架构。这些架构更加注重将数据作为产品，围绕元数据提高标准化水平，并在各组织间实现更广泛的数据民主化，这将通过应用程序编程接口 (API) 来实现。
下一节将深入探讨每个存储组件和数据架构类型：
数据仓库将来自整个企业中不同关系数据源的数据聚合到一个集中一致的存储库中。提取后，数据流经提取、转换和加载 (ETL) 数据管道，进行各种数据转换以满足预定义的数据模型。当数据加载到数据仓库系统时，数据将持续存在以支持不同的商业智能 (BI) 和数据科学应用程序。
数据市场是数据仓库的重点版本，包含对单个团队或特定利益相关者（如人力资源部门）重要且为其所需的较少数据。由于数据市场包含较少的数据，因此在处理更广泛的数据仓库数据集时可让某一部门或业务线更快地发现更为集中的洞察信息。
数据市场最初是为应对组织在 1990 年代建立数据仓库时遇到的困难而创造的。当时，整合来自整个组织的数据需要大量的手动编码工作，且非常耗时。由于数据市场的范围更为有限，因此部署它们比部署集中式数据仓库更加简单和快速。
数据仓库可存储已处理的数据，而数据湖则可存储原始数据（通常为 PB 级）。数据湖可存储结构化与非结构化数据，因而其在其他数据存储库中可谓独一无二。这种存储／存储空间要求的灵活性对数据分析师、数据科学家、数据工程师和开发人员非常有用，让他们能够访问数据以进行数据发现练习和机器学习 (ML) 项目。
数据湖最初是为应对数据仓库无法处理数量、速度和种类不断增加的海量数据而创建的。虽然数据湖的速度不及数据仓库，但它们更为便宜，因为在数据引入之前几乎无需进行任何数据准备。如今，作为向云端迁移数据的工作的一部分，它们仍在继续发展。
数据湖支持各种用例，因为在收集数据时无需为这些数据定义业务目标。但是，有两大用例则包括了数据科学探索以及数据备份和恢复工作。
数据科学家可使用数据湖进行概念验证。机器学习应用程序得益于可将结构化与非结构化数据存储在同一位置的能力，而使用关系数据库系统则无法实现此目的。
此外，数据湖还可用于测试和开发大数据分析项目。当应用程序开发完毕并确定有用的数据后，便可将这些数据导出到数据仓库中以供操作使用，同时还可使用自动化功能来扩展该应用程序。
另外，数据湖还可用于数据备份和恢复，因为它们能以低成本进行扩展。出于同样的原因，数据湖也适合存储“以防万一的”数据，而针对这些数据的业务需求尚未进行定义。如今，存储这些数据意味着后续出现新举措时便可使用这些数据。
Data Fabric 是一种架构，专注于数据提供商和数据消费者之间数据价值链中数据整合、数据工程和数据治理的自动化。
Data Fabric 架构基于“活动元数据”的概念，它使用数据目录、知识图谱、语义、数据挖掘和机器学习技术来发现各种类型的元数据（例如系统日志、社交信息等）中的模式。然后，它会运用此洞察信息来自动运行并协调数据价值链。
例如，Data Fabric 可以让数据消费者找到数据产品，然后自动为他们配置该数据产品。数据产品与数据消费者之间的数据访问上升可减少数据孤岛，并提供更完整的组织数据视图。
Data Fabric 是一项极具潜力的新兴技术，可用于增强客户分析、欺诈检测和预防性维护。根据 Gartner 的数据，Data Fabric 架构可将集成设计时间缩短 30%，将部署时间缩短 30%，并将维护时间缩短 70%。
数据网格是一种去中心化的数据架构，可按业务领域对数据进行组织。
借助数据网格，组织需停止将数据视为某一流程的副产品，并开始将其自身视为一种产品。数据生产者会充当数据产品所有者。作为主题专家，数据生产者可利用他们对数据主要消费者的了解来为其设计 API。这些 API 也可从组织的其他部门进行访问，从而提供更广泛的托管数据访问权限。
传统的存储系统，例如数据湖和数据仓库，可以用作多个分散的数据存储库，以实现数据网格。数据网格还可与 Data Fabric 架构配合使用，该架构的自动化能力可加速新数据产品的创建，或加强全局治理。
精心构建的数据架构可以为业务带来许多主要优势，包括：
由于不同来源之间可能存在重叠的数据字段，从而会导致不一致风险、数据不准确问题以及错失数据整合的机会。良好的数据架构可实现数据存储方式的标准化，且有可能减少重复数据，从而实现更高质量且全面的分析。
设计良好的数据架构可解决管理不善的数据湖（也称为“数据沼泽”）所带来的某些挑战。数据沼泽缺乏适当的数据标准（包括数据质量和数据治理实践），无法提供富有洞察力的学习成果。
数据架构可以帮助执行数据治理和数据安全标准，从而对数据管道进行适当的监督。通过改进数据质量和治理，数据架构可确保数据的存储方式无论是面向当下还是未来均可确保这些数据能得到有效使用。
由于数据存储的技术限制和企业内部的组织障碍，数据往往会形成孤岛。当今的数据架构应着眼于促进跨领域的数据整合，以便不同地区和业务职能部门都能访问彼此的数据。此举有助于更深入、更一致地理解常见指标（例如，费用、收入及其相关驱动因素）。此外，它还有助于更全面地了解客户、产品和地域，以便为数据驱动型决策提供信息依据。
现代数据架构可以解决数据随时间推移的管理方式。数据通常会随着时间的推移和访问频率的下降而变得越发无用。随着时间的推移，可将数据迁移到较便宜、速度较慢的存储设备，以便它们保持可用状态，供报告和审计使用，但无需承担高性能存储的费用。
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