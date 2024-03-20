在当今的全球经济环境中，从制造公司到运输供应商，企业都面临着利益相关者要求他们提高运营效率的越来越大的压力。事实上，在竞争激烈的市场中实现运营效率可谓至关重要，因为它可帮助公司以更低的价格提供高质量的产品和服务，同时还可保持或提高盈利能力。在一项针对首席执行官的全球调查中，77% 的受访者表示他们会致力于实现运营效率来推动总收入增长。1

由人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 提供支持的各种软件工具与平台可帮助公司提高运营效率。其中包括综合工作场所管理系统和企业资源规划软件。借助软件解决方案，组织可实施自动化、流程映射等方法来优化业务。