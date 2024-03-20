发布日期：2024 年 3 月 26 日
撰稿人：Alice Gomstyn、Alexandra Jonker
运营效率是指为降低运营成本并保持或提高工作效率而对业务流程和资源进行优化。
在当今的全球经济环境中，从制造公司到运输供应商，企业都面临着利益相关者要求他们提高运营效率的越来越大的压力。事实上，在竞争激烈的市场中实现运营效率可谓至关重要，因为它可帮助公司以更低的价格提供高质量的产品和服务，同时还可保持或提高盈利能力。在一项针对首席执行官的全球调查中，77% 的受访者表示他们会致力于实现运营效率来推动总收入增长。1
由人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 提供支持的各种软件工具与平台可帮助公司提高运营效率。其中包括综合工作场所管理系统和企业资源规划软件。借助软件解决方案，组织可实施自动化、流程映射等方法来优化业务。
组织通常会使用名为“运营效率比”的指标来衡量运营效率。为此，组织通常会通过将公司的运营费用和销售成本 (COGS) 相加，然后再除以公司的净销售额来计算该比率。
此外，企业还可能会选择通过其他指标来评估效率，例如，注重应付账款周转率、应收账款周转率和库存周转率的比率指标。
公司可通过跟踪其随时间推移的相关比率并将其与行业基准进行比较来衡量自身在运营效率方面的表现。比率较低或下降则表明公司正致力于提高其运营效率绩效。
改进流程和提高资源利用率可帮助公司在关键绩效指标 (KPI) 方面取得进步并实现其业务目标，例如：
当公司通过提高其运营效率来减少运营开支时，便可提高其盈利能力。
更高效的生产流程可减少能源消耗，从而降低组织的碳足迹和电费。
当公司提高其运营效率时，可将由此节省的成本转移给客户，从而为其提供更高的性价比。
企业可采取各种策略来提高运营效率。虽然不同行业和公司所采用的举措可能各不相同，但其中部分常见举措则有：
自动化是指借助技术来执行任务，而几乎不需人工投入。自动执行以前需手动完成的流程（例如，用数据捕获解决方案代替电子表格数据手动输入）可提高工作效率并避免出现人为错误，同时还可让团队成员腾出时间来执行更具价值、更有意义的工作。
通过预测性维护，组织可实时监控其资产（包括基础设施和机械设备）的运行状况。如此一来，组织便可在问题发生时及时解决并预测未来可能出现的问题，从而延长资产生命周期，并帮助防止出现代价高昂的计划外设备停机与减速问题。
流程映射是一种以可视化方式呈现工作流程的方法。它有助于组织确定需改进的领域，例如耗时且低效的流程、次优资源分配、易出现人为错误的任务以及生产瓶颈。
库存管理需跟踪货物从制造工厂到仓库并最终到达面向消费者的销售地点的整个流程。优化库存管理可减少存储货物所花费的时间和成本，同时确保有充足货物可满足客户需求。
通过业务流程外包，公司可与专门从事特定职能（例如，发票开具和付款处理）的外部供应商签订合同。与内部团队相比，专业提供商通常运营效率更高，成本效益更高。
能源管理是指主动并定期地监控、控制和优化能源的使用，从而限制消耗并降低能源成本。根据美国的 Energy Star 计划的计算，能源消耗每减少 10% 便可将净营业收入提高 1.5%。2
帮助员工磨练技能或培养新技能的培训与发展计划可提高他们的工作效率，从而提升运营效率。此外，技能培训还可提高员工满意度，从而有助于提升员工留存率。降低员工流动率还可提高运营效率，因为雇佣和培训新员工通常比留住现有员工成本更高。
运营效率有时会与“卓越运营”一词互换使用。但是，运营效率通常被视为不仅包括更高效的业务运营，同时还包括打造一种文化，而在此文化中，管理人员和团队成员都会致力于实现业务成果和持续改进。
不断发展的技术可为公司提供提高运营效率的各种机遇。未来，组织会愈加频繁地将物联网 (IoT) 纳入其运营管理和预测性维护工作中。同时，人工智能 (AI) 可为洞察分析提供支持，从而帮助企业优化库存管理、设施使用等。利用此类技术来为提高运营效率提供支持的软件解决方案包括：
能源管理软件使用 IoT、连接和能源数据分析为公司提供洞察分析，以便在设施管理和节能方面做出更明智的决策。
先进的流程映射工具可提供集中式平台，以便团队能在致力于不断完善业务流程的同时开展协作并获取洞察分析。
智能订单管理工具有助于企业开展实时库存与仓库管理，包括跟踪库存水平和实施全渠道订单配送。
借助智能资产管理和集成工作场所管理系统 (IWMS)，在整个生命周期中管理房地产组合。
利用数据和 AI 的强大功能，将办公室可持续发展举措融入房地产和设施管理运营。
希望加速 B2B 商务增长的企业，可借助 IBM Sterling Order Management 提升客户体验、增加收入、提高运营利润率，同时推进可持续发展目标。
数据和 AI 日益成为各组织发展设施管理的关键工具。IBM TRIRIGA 简单易用、快速灵活，在一个模块化解决方案中包含了各种应用程序的适当组合，可最大限度地延长建筑的生命周期，同时帮助各组织做好准备，以满足未来需求。
1“第 22 轮全球 CEO 年度调查：CEO 信心受挫表明其将谨慎行事”（ibm.com 外部链接），PWC，2019 年
2“商业地产：针对能源使用与能源效率机遇的概述”（ibm.com 外部链接），Energy Star，访问于 2024 年 3 月 18 日
3“2021-2028 综合工作场所管理系统的市场展望和预测”（ibm.com 外部链接），Mind Commerce，2021 年 10 月 13 日