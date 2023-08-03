全面的 IWMS 解决方案可以捕获并生成与房地产和设施组合管理多个方面相关的数据和指标，例如运营成本、能源消耗、维护管理、平面图等。然后，它会整合数据以提供整个房地产和设施组合的整体视图。利用这些数据可以帮助您的组织减少开支、快速适应不断变化的用户需求、做出更加明智的工作空间相关决策并实现可持续发展目标。

IWMS 基于计算机辅助设施管理 (CAFM) 软件和计算机化维护管理系统 (CMMS) 软件等技术的功能构建而成。CAFM 软件旨在帮助管理和维护物理基础设施的各个方面，包括预订系统和能源管理。同样，CMMS 使用数据优化资产管理和设施维护运营的所有功能，包括设备、基础设施和其他硬资产。虽然组织可能使用多个 CAFM 和 CMMS 解决方案来管理运营，但这些解决方案互不关联且无法共享信息，这可能会造成数据差距和系统效率低下问题。

IWMS 平台将 CAFM 和 CMMS 技术合而为一，提供整个房地产投资组合中资产的综合视图，并揭示它们如何相互作用和相互影响。