卓越运营 (OpEx) 是一种业务管理方法，强调通过创造一种文化，让管理层和员工都致力于业务成果并有权实施变革，从而在业务的各个方面和所有业务流程中不断改善。
改善业务不仅仅是提高效率或最大化投资回报率。当今全球经济也需要具备适应不断变化的市场、条件和技术的灵活性。
卓越运营是组织在复杂的商业环境中制定持续改进路线图的一种方法。其目标是为公司带来竞争优势。卓越运营有助于企业领导者做出更好的决策，也有助于员工不断改进工作。如果实施得当，卓越运营能够让组织中的每位成员都能看到客户价值流，并在出现问题时，在任何中断发生之前找到解决方案。
卓越运营始于文化转变，在这种文化中， 所有领导者和员工不仅致力于打造优质产品， 还致力于提供专用的客户体验。使用卓越运营方法的企业 明确界定了领导层和员工队伍的角色， 以及他们如何共同改善运营。在各个层面， 员工都可以发起变革，推动提高效率、 效能和灵活性。
卓越运营的定义源于 Shingo Model，这是一种强调源头质量、为客户创造价值、零库存供应链以及理解各级工作场所的商业方法。它由商业领袖 Shigeo Shingo 博士创建，他出版了 18 本关于他本人理念的书籍，并与 Toyota 高管密切合作，将他的原则应用到其制造运营中。
Shingo 也是 Shingo Prize 的灵感来源，该奖每年由犹他州立大学 Shingo Institute for Operational Excellence 颁发。该奖项定义了 10 项 Shingo 指导原则，这些原则通常被称为卓越运营的核心原则：
随着 Shingo Model 在商界越来越受欢迎，其他人基于该方法和卓越运营的核心原则开发了相关方法。其中包括：
在组织内实施卓越运营时，将流程视为一个持续的旅程而不是最终目的地会很有帮助。因为重点在于持续改进，所以企业领导者和员工应该始终努力寻找提升自身工作能力的方法。
也就是说，组织需要制定目标并定义指标，以了解自身是否以及如何取得进步。这些指标包括关键绩效指标 (KPI)，例如销售额增长、运行状况和安全性能以及员工队伍留存率。
以下是基于卓越运营的流程中通常包含的目标类型：
卓越运营目标通常侧重于为客户创造价值。什么是价值？从本质上讲，这就是客户的要求和愿意支付的费用。
在卓越运营方法中，公司通过创造价值流来提供这种价值。价值流是指组织为在满足客户需求的时间内提供客户所需的产品和服务而创建的流程和举措。
例如，一个能够满足客户需求且拥有服务在线交易所需的计算、存储空间和网络资源，而不会过度配置的数据中心，就被视为一个运行顺畅的价值流。
沟通是实现卓越运营目标的另一个关键因素。如果员工不了解公司目标，不知道如何为客户创造价值，或者感觉领导层不关心他们的职业发展，那么就很难实现目标并持续进步。
实施通常包括一个计划，用于传达计划的各个方面，例如使命、目标以及对所有员工的影响。在卓越运营方面表现出色的公司通常都有一个精心设计的内部沟通系统，以及一个接收和反馈的论坛。
卓越运营要求组织以批判的眼光审视其运营和员工管理方式。在某些情况下，他们必须愿意转变自己的文化。乐于接受持续变化有助于公司更好地实施方法并实现以下优点：
卓越运营几乎可以为所有行业和商业模式带来好处，但是，在某些行业中，卓越运营已成为运营的标准：
自动化、流程分析、可观测性以及数据和业务管理工具可帮助公司更快地实施并坚持持续改进。
几十年来，各公司一直在寻求通过自动化来提高效率并利用数字技术的力量。这可能包括使用机械在装配线上自动执行实际操作任务，或者使用软件解决方案自动执行会计和计费等后台任务。
有许多需要创造性思维、直觉和战略规划的任务，而这些任务只有人才能执行。但是，自动化工具可用于执行重复性的日常任务，例如使用账户信息预先填充发票以及将数据传输到多个后端系统，这样就可以节省员工的时间：
在当今数字优先的时代，客户满意度取决于关键业务应用程序的性能和可用性。因此，IT 运营 (ITOps) 团队面临着实现卓越运营的巨大压力，必须紧跟业务需求增长的步伐。AIOps 在现代化、动态的 IT 环境中推动效率和优化，从而加速必要的数字化转型。
AIOps 使用软件创建流程，减少或取代人工与 IT 系统的交互，为 IT 环境带来实时洞察分析，使 IT 运营团队能够确保主动、持续的应用程序性能，从而实现卓越的客户体验，同时提高合规性，并在需求高度波动的情况下安全地降低成本：
随着全球转型进程的加快，也带来了一个严重的副作用 — 将数据推入信息孤岛，阻碍业务团队成功所需的信息。能够快速安全地连接应用程序和系统的组织，其绩效将优于那些无法做到这一点的组织。如果没有合适的集成工具，数据就会被锁定，从而妨碍您做出明智的业务决策和实施发现新效率的可扩展自动化：
