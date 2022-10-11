改善业务不仅仅是提高效率或最大化投资回报率。当今全球经济也需要具备适应不断变化的市场、条件和技术的灵活性。

卓越运营是组织在复杂的商业环境中制定持续改进路线图的一种方法。其目标是为公司带来竞争优势。卓越运营有助于企业领导者做出更好的决策，也有助于员工不断改进工作。如果实施得当，卓越运营能够让组织中的每位成员都能看到客户价值流，并在出现问题时，在任何中断发生之前找到解决方案。

卓越运营始于文化转变，在这种文化中， 所有领导者和员工不仅致力于打造优质产品， 还致力于提供专用的客户体验。使用卓越运营方法的企业 明确界定了领导层和员工队伍的角色， 以及他们如何共同改善运营。在各个层面， 员工都可以发起变革，推动提高效率、 效能和灵活性。