决策是您业务的核心。 为了在当今快速发展的数字化世界中保持竞争力，满足不断提高的客户期望，企业需要更快地做出更明智的决策。 将高级分析与业务规则相结合，有助于将洞察转化为实用、个性化和即时的客户行动，从而产生可衡量的业务成果。 IBM 提供了一个集成套件，使企业能够轻松管理整个决策生命周期。
借助 IBM 决策管理解决方案，您可以：
在 2020 年第四季度的数字决策平台报告中，在解决方案路线图、执行能力、客户采用率、支持、合作伙伴、市场知名度和模型运营条件方面，IBM 排名最高。
利用业务规则软件在低代码环境中直观地对决策进行建模、编写和验证。
将 AI 与预测性分析相结合，从而改进决策流程。
利用高级分析来适应实时变化并超出客户期望。
分析、自动执行和管理复杂的业务决策以满足企业需求。
无需借助 IT 专业人员即可实施低代码决策自动化项目。 整合 ML 和业务友好型仪表板。
构建定制的云原生应用，使用符合 DMN 的开源软件自动做出决策。
分析工作流程，使用少代码工具设计基于 AI 的应用，将任务分配给机器人，使用端到端自动化平台跟踪性能。
6 月 4 日，一艘无人驾驶的机器人船只抵达北美海岸，沿着"五月花"号船舶原先的航线航行。 在船载"人工智能船长"的帮助下，它能够以无人值守的方式实现这一目标。 这个由 IBM® 决策管理软件提供支持的虚拟决策者可帮助确保在不断变化且通常很危险的条件下安全航行。
收听有关“五月花”号自动航行的播客 (28:58)
Tatweer 和 Wipro 将业务规则嵌入到新的 UI 中，简化了学校建筑许可证的授予方式，用精简的自动化解决方案取代了复杂的多步骤流程。
Aon Italy 自动制定和管理定价等领域的业务规则，使其能够快速灵活地应对经济状况的变化，并为监管审计提供单一的事实来源。
PNC Financial Services Group Inc. 实现了银行多条业务线 (LOB) 中 50 个业务流程的自动化，并将超过 500 万条自动化业务规则投入生产。
了解如何在上下文中自动制定运营决策、就业务规则开展协作、发现实时的可行洞察并加快完成变更请求。
了解什么是决策管理，以及它如何使组织能够自动完成其业务决策和流程。
此 IBM 自动决策服务概述展示了如何在 IBM Cloud Pak® for Automation 中交付下一代智能自动化服务。
了解什么是业务规则、存在哪些类型的业务规则以及这些业务规则的优势等。
了解什么是业务规则管理系统 (BRMS)、其组件、其实际应用以及其提供的优势等。