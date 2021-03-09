6 月 4 日，一艘无人驾驶的机器人船只抵达北美海岸，沿着"五月花"号船舶原先的航线航行。 在船载"人工智能船长"的帮助下，它能够以无人值守的方式实现这一目标。 这个由 IBM® 决策管理软件提供支持的虚拟决策者可帮助确保在不断变化且通常很危险的条件下安全航行。