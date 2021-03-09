主页 决策管理软件和解决方案 决策管理软件和解决方案
借助情报，在整个企业中对可重复的业务决策进行建模、管理并使之自动化
开始免费试用 观看"新增内容"Web 讲座
"五月花"号自动驾驶船（海上研究船）横渡大海的鸟瞰图
利用注入 AI 的决策管理来应对业务挑战

决策是您业务的核心。 为了在当今快速发展的数字化世界中保持竞争力，满足不断提高的客户期望，企业需要更快地做出更明智的决策。 将高级分析与业务规则相结合，有助于将洞察转化为实用、个性化和即时的客户行动，从而产生可衡量的业务成果。 IBM 提供了一个集成套件，使企业能够轻松管理整个决策生命周期。

借助 IBM 决策管理解决方案，您可以：

  • 独立于应用程序和流程创建并管理业务逻辑。
  • 针对每次客户互动，智能地做出准确的决策。
  • 为企业提供敏捷性和速度，以满足不断变化的需求。
IBM 在 The Forrester Wave™ 中被评为领导者

在 2020 年第四季度的数字决策平台报告中，在解决方案路线图、执行能力、客户采用率、支持、合作伙伴、市场知名度和模型运营条件方面，IBM 排名最高。

 阅读报告
将智能融入运营决策 将规范性业务规则与预测性建模相结合时，您可以使用机器学习来自动制定可重复的决策，并获得竞争优势。 为业务用户提供强大支持

利用业务规则软件在低代码环境中直观地对决策进行建模、编写和验证。

做出更明智的决策

将 AI 与预测性分析相结合，从而改进决策流程。

优化客户体验

利用高级分析来适应实时变化并超出客户期望。

决策管理解决方案 优化全面决策管理

分析、自动执行和管理复杂的业务决策以满足企业需求。

 制定直观的明智决策

无需借助 IT 专业人员即可实施低代码决策自动化项目。 整合 ML 和业务友好型仪表板。

 支持开发者进行定制

构建定制的云原生应用，使用符合 DMN 的开源软件自动做出决策。

 在整个企业中应用业务自动化

分析工作流程，使用少代码工具设计基于 AI 的应用，将任务分配给机器人，使用端到端自动化平台跟踪性能。
无人值守的横跨大西洋之旅

6 月 4 日，一艘无人驾驶的机器人船只抵达北美海岸，沿着"五月花"号船舶原先的航线航行。 在船载"人工智能船长"的帮助下，它能够以无人值守的方式实现这一目标。 这个由 IBM® 决策管理软件提供支持的虚拟决策者可帮助确保在不断变化且通常很危险的条件下安全航行。
相关链接

收听有关“五月花”号自动航行的播客 (28:58)
阅读"五月花"成功案例
决策管理成功案例 了解智能决策自动化如何推动实现卓越运营。 更快、更轻松地建设学校

Tatweer 和 Wipro 将业务规则嵌入到新的 UI 中，简化了学校建筑许可证的授予方式，用精简的自动化解决方案取代了复杂的多步骤流程。

 阅读成功案例 减少保险承保中的错误

Aon Italy 自动制定和管理定价等领域的业务规则，使其能够快速灵活地应对经济状况的变化，并为监管审计提供单一的事实来源。

 阅读成功案例 管理快速增长的工作负载

PNC Financial Services Group Inc. 实现了银行多条业务线 (LOB) 中 50 个业务流程的自动化，并将超过 500 万条自动化业务规则投入生产。

阅读成功案例
决策管理资源 运营决策管理傻瓜书

了解如何在上下文中自动制定运营决策、就业务规则开展协作、发现实时的可行洞察并加快完成变更请求。

 什么是决策管理？

了解什么是决策管理，以及它如何使组织能够自动完成其业务决策和流程。

 IBM 自动决策服务概述

此 IBM 自动决策服务概述展示了如何在 IBM Cloud Pak® for Automation 中交付下一代智能自动化服务。

 什么是业务规则？

了解什么是业务规则、存在哪些类型的业务规则以及这些业务规则的优势等。

 业务规则管理系统 101

了解什么是业务规则管理系统 (BRMS)、其组件、其实际应用以及其提供的优势等。
后续步骤

不知从何入手？ 预订与专家的会议或免费参加一日自动化研讨会。

报名参加研讨会