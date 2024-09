人们经常将

ITOps 与 IT 运营管理 (ITOM) 混淆,因为这两者都与保持 IT 服务的持续正常运行密切相关。 ITOPs 是指与 IT 服务管理相关的人员、角色和任务,而 ITOM 则指用于维持企业日常使用的技术组件、计算需求和业务流程的管理流程和工具。 ITOps 团队负责监督 IT 环境中的服务以及所有资源和 IT 应用的可用性,无论它们属于日常任务还是长期战略规划。 ITOM 是 ITOps 中的一部分,包括用于确保 IT 资源交付的整体质量、效率和最终用户体验的常规流程以及用于实现这一目标的工具。