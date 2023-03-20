信息技术运营 — 通常称为 IT 运营，或是 ITOps ，是实施、管理、 交付和支持 IT 服务的过程， 旨在满足内部和外部用户的业务需求。

ITOps 是 IT 部门的核心职能，通常向首席信息官 (CIO) 汇报工作。 它与技术管理、应用管理和服务台管理共同组成 IT 基础架构库 (ITIL)的四项基本职能，是 IT 服务管理事实上的行业标准和最佳实践框架。

ITOps 处于 IT 服务 交付的最前沿，它是用于确保组织持续正常运营的机制中最重要的组成部分之一。 企业及其客户高度依赖于对 IT 服务的即时访问，包括数据、软件应用、 公有云 和 私有云 资源，这些服务即使短暂中断，也可能导致影响巨大、损失惨重的后果。

近年来， ITOps 任务逐渐由人工智能 (AI) 软件承担，形成了一个新的 IT 运营子领域，称为 人工智能 运营，通常简称为 AIOps。

自然语言处理 (NLP) 和 机器学习 (ML) 模型等 AI 能力 被用于自动执行诸多 ITOps 任务，例如收集和汇总 海量数据，将重大事件警报与 IT 运营数据的"噪音"分开并确定其优先级， 以及关联数据 以确定根本原因并提出解决方案。

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