IT 服务管理 (ITSM) 是管理 IT 服务并向最终用户交付这些服务的方法。 它创建了标准化的 IT 服务交付系统,覆盖从设计一直到支持的整个生命周期。 高效的 ITSM 计划涉及收集和分析 IT 洞察,为业务决策提供信息支持。

ITOM 和 ITSM 都在ITIL框架中定义,该框架规定了 IT 服务管理的职责和活动。 这些术语经常互换使用,但还是存在一些差异。 ITSM 从长远角度考虑 IT 服务生命周期,专注于组织的网络、基础架构和计算资源的战略开发;而 IT 运营管理则侧重于日常的 IT 管理活动。

IT 运营 (ITOps) 和 ITOM 经常会被混为一谈,原因很容易理解。 这两者都与保持 IT 服务的正常运行密切相关,IT 运营也体现在 ITOM 的首字母缩略词中。 ITOPs 是指与 IT 服务管理相关的职责和任务,ITOM 则指用于维持企业的技术组件和计算需求的管理流程和工具。