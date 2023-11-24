IT 运营管理 (ITOM) 负责管理组织内的信息技术需求，监督 IT 基础架构和资源的供应、容量、性能和可用性，例如计算、网络和应用资源。 它的职责是在 IT 资源交付过程中执行日常任务，提升质量和效率，打造积极的最终用户体验。
ITOM 是IT服务管理 (ITSM) 的一门子学科，专注于服务生命周期的运营方面。 在 ITSM 模型中，ITOM 专注于最终用户通常看不到的后台服务管理。
高效的 ITOM 可确保所有业务服务和应用均可用且正常运行，并最终确保业务持续运作。 为此，ITOM 团队主要监督以下三个任务：
对于所有这三个领域，ITOM 都建立了相应的流程，帮助 IT 部门在其整个生命周期内部署、实施和支持服务。 这包括建立用于修复问题的标准实践，旨在帮助减少中断和宕机，改善用户体验。 成功的 ITOM 计划的目标是改善工作流程，提高可用性，并实现最佳服务表现。
团队通常会使用一整套 ITOM 工具和软件。 正如 Gartner 所指出的那样（链接位于 ibm.com 外部），该软件旨在促进 IT 资源的管理、性能和可用性，并确保优化其交付流程。
ITOM 解决方案通过以下工具提供监督和控制能力：
IT 服务管理 (ITSM) 是管理 IT 服务并向最终用户交付这些服务的方法。 它创建了标准化的 IT 服务交付系统，覆盖从设计一直到支持的整个生命周期。 高效的 ITSM 计划涉及收集和分析 IT 洞察，为业务决策提供信息支持。
ITOM 和 ITSM 都在ITIL框架中定义，该框架规定了 IT 服务管理的职责和活动。 这些术语经常互换使用，但还是存在一些差异。 ITSM 从长远角度考虑 IT 服务生命周期，专注于组织的网络、基础架构和计算资源的战略开发；而 IT 运营管理则侧重于日常的 IT 管理活动。
IT 运营 (ITOps) 和 ITOM 经常会被混为一谈，原因很容易理解。 这两者都与保持 IT 服务的正常运行密切相关，IT 运营也体现在 ITOM 的首字母缩略词中。 ITOPs 是指与 IT 服务管理相关的职责和任务，ITOM 则指用于维持企业的技术组件和计算需求的管理流程和工具。
ITOM 负责监督各种复杂而且相互依赖的技术，这些技术都需要无缝协作。 常见的挑战包括：
IT 团队希望创造更丰富、更强大的体验和应用。 这就需要将 ITOM 工具与现有工具集成，以便从数据中挖掘更深入的洞察。 组织纷纷转向 AI 驱动的自动化功能，旨在提高性能、可视性和利用率，并改善服务交付。
借助面向 IT 运营的人工智能 (AIOps)，企业可使用 AI 能力，主动解读和利用大量数据，发现与应用性能和可用性相关的重大事件和模式，并诊断根本原因。 通过这些行动，AIOps 可帮助企业降低成本，提高 IT 部门的效率。 根据 EMA 报告《 AI(Work)Ops 2021：AIOps 现状》，对于早期采用者来说，AIOps 已被证实是成功的，在 80% 的实施中，相较于成本，回报非常之高，至少在所有情况下都能够回本。
此外，ITOM 软件还通过人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 支持 IT 任务。 AI 和 ML 可帮助团队自动执行 ITOM 任务，实现少代码/无代码 IT 服务管理，同时提供主动事件管理能力，以预测并更快地解决问题。 这些进步有助于更高效地执行 ITOM 计划，同时也减轻 IT 部门的负担。
AIOps 的这些优势可通过以下方式帮助解决 ITOM 挑战：
ITOMaaS 是一种早期产品体验，用于验证和解决中心 IT 运营团队在通过事件和事故管理能力来管理企业 IT 资源可用性时所面临的问题。 ITOps 负责人受邀加入等待名单，并获得 ITOMaaS alpha 的独占访问权。
使用 IBM 的可观察能力解决方案，获得必要的背景信息，更快地解决事故。
利用智能资源管理确保应用性能。
更快开展创新，减少运营成本，并在不断变化的环境中改造 IT 运营。
IBM 一直在帮助世界各地的客户应对 ITOM 方面的挑战。 如今，我们的 AIOps 产品服务组合将引导用户迈向未来的 ITOM、ITOps 及其他领域。 IBM Instana® 帮助客户全面深入地了解企业资产状况，而 IBM Turbonomic® Application Resource Management 则有助于实现资源优化，Forrester 在《 IBM Turbonomic Application Resource Management 的总体经济影响》报告中记载了业已证实的成果。 IBM Cloud Pak® for Watson AIOps 专注于预测性问题解决。 单击下面的按钮，了解 IBM AIOps 解决方案如何帮助您应对 IT 运营挑战。