BlueShore Financial 总裁兼首席执行官 Chris Catliff 真诚地表示：“我们将继续投资推行数字战略，进一步采用高科技、高接触的方法来打造优质客户体验。”
典型案例：精品金融机构大胆创新，设立 Financial Spa® 分支机构。精致服务与专业技术兼备，让客户在轻松的环境中与顾问会面讨论财务目标。
除了咖啡服务和水景，这里的亲密感也值得一提：每位客户都能得到 BlueShore 员工的耐心服务和富有人情味的关注。享悠然自在。无案牍劳形。这种体验主要归功于技术。
BlueShore 长期以来一直认为，要让员工与客户建立牢固的关系，就必须改进占用客户时间的常规和重复类任务，例如客户引导、贷款发放和审计活动。BlueShore 必须找到更有效的工作方式，将人情味与技术融为一体，从而增强客户关系。为此，公司于 2005 年制定了全面的卓越运营战略并一直沿用至今。
BlueShore Financial 首席信息官 Fred Cook 表示：“我们的智能集成与自动化战略可使 BlueShore 与强劲对手一较高低，并可助我们一臂之力，在不断发展的过程中变得更具竞争力。”
从技术角度来看，卓越运营战略的目的是提升效率，简化业务流程，提高信息的交付速度和可靠性。而从业务角度来看，它一直是一盏不可替代的指路明灯：通过定制的计划和产品建立更加深厚的客户关系，履行“提供丰富价值”(Be Richly Valued) 的品牌承诺。
无纸化办公每年可节省 7,000 平方英尺文件空间和 300,000 加元成本
在不额外雇佣人手的情况下，三年内贷款量增加了 250%
IBM 业务合作伙伴 VersaFile Services Group 是智能内容和过程自动化领域的专家，为 BlueShore 转型提供了有力支持。
首先是将 40,000 名客户的文件数字化，实现业务流程无纸化。BlueShore 当时使用了 IBM® FileNet Content Manager 技术作为过程自动化和内容管理系统。如今，FileNet Content Manager 软件已成为 IBM® Cloud Pak for Business Automation 技术、BlueShore 智能集成与自动化基础平台及其卓越运营战略的核心功能。
然后，BlueShore 专注于实现过程自动化和系统集成。公司与 VersaFile 携手合作，利用 IBM Cloud Pak 技术的功能自动执行与引导、抵押贷款续期、审计等活动有关的复杂工作流程和业务流程。BlueShore 使用 FileNet Content Manager 软件进行内容管理，该软件与多个关键 IT 系统直接集成，其中包括公司银行平台、稳健的业务智能数据系统以及客户关系管理（CRM）应用程序（业务及其关系构建战略的核心）。
为了将这些平台连接在一起，BlueShore 与 VersaFile 合作构建了 JETstream。“这些平台是技术战略的核心组成部分，可为 BlueShore 基于关系的业务方法提供直接支持，”Cook 补充道，“随着我们战略的推进，BlueShore 将继续采用 IBM Cloud Pak 技术的智能自动化功能，进一步简化系统集成过程并增强系统集成效果。”
“对我们来说，智能自动化可分为几个部分，”VersaFile 联合创始人 Sean Fitzpatrick 说道，“使用传统的工作流程工具来自动执行和编排业务流程。使用机器人流程自动化功能和 API 来自动执行任务。使用规则引擎来自动执行决策，并使用 AI 来提出建议。关键是要使流程从头到尾全部数字化。在我们看来，智能自动化就是将所有这些东西结合起来发挥作用。而 IBM 正好拥有实现这一目标的工具和功能。”
BlueShore 的卓越运营战略为整个企业带来了骄人的业绩和成果。首先，无纸化办公使 BlueShore 总部节省了 7,000 平方英尺文件空间。在寸土寸金的加拿大房地产市场上，这相当于每年节省 300,000 加元成本。
“BlueShore 为未来做好了准备，”Cook 说道，“我们自动执行后台流程，使企业基本上不再需要繁琐的纸质文件、档案室和文件柜，从而提升了数字化水平。”
新的智能自动化功能使 BlueShore 员工能够专心与客户建立更加深厚的关系，并为客户定制计划和产品解决方案。自动执行常规任务以后，即使没有增添任何人手，BlueShore 的贷款量在三年内增加了 250%，交叉销售额也在一年内增长了 167%。
客户也非常满意。在 BlueShore 的 2020 年年度独立调查中，81% 的客户表示旗下金融机构的财务状况有所改善，而这一比例在其他金融机构的受访者中仅为 63%。
智能自动化还提高了效率，节约了成本。例如，注册退休储蓄计划贷款的流程过去经常积压六周，而如今贷款可在一夜之间处理完毕。在自动执行审计流程并采用内置规则和错误检查之后，人为错误已基本消除。更重要的是，BlueShore 的数据系统不是由公司审计员处理整个审计流程，而是通过检测高风险案例或识别审计对象是否为重要客户来选择要审计的事务。新流程每年可为 BlueShore 节省 100,000 加元成本。
BlueShore 的精彩时刻发生在疫情期间。许多公司争相启动数字化转型，纷纷向远程办公过渡。BlueShore 也没有放过任何一个机会。
“疫情巩固了 BlueShore 智能集成与自动化战略的胜利成果，并使这一成果显得更加弥足珍贵，”Cook 总结道，“运作有效性一直是我们的工作焦点。我们正在加倍努力，争取在实现整体战略的过程中取得运作有效性。”
BlueShore Financial （ibm.com 外部链接）是一家精品金融机构，其总部设在加拿大不列颠哥伦比亚省北温哥华市，致力于为 40,000 名客户提供个人和企业银行业务、财富管理、保险和商业贷款解决方案以及个性化专家建议。BlueShore 还因其独特的 Financial Spa® 分支机构及“提供丰富价值”(Be Richly Valued) 的品牌承诺而闻名。BlueShore 成立于 1941 年，旗下管理资产目前已逾 70 亿加元。
IBM 业务合作伙伴 VersaFile Services Group （ibm.com 外部链接）是一家专门提供智能内容和过程自动化解决方案的技术服务公司。该公司总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，为包括保险、金融、制造、能源、卫生和政府部门在内的众多行业提供服务。VersaFile 成立于 2005 年，是 RKO Business Solutions Inc. 的全资子公司。
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2021 年 11 月在美国制作。
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