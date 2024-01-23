典型案例：精品金融机构大胆创新，设立 Financial Spa® 分支机构。精致服务与专业技术兼备，让客户在轻松的环境中与顾问会面讨论财务目标。

除了咖啡服务和水景，这里的亲密感也值得一提：每位客户都能得到 BlueShore 员工的耐心服务和富有人情味的关注。享悠然自在。无案牍劳形。这种体验主要归功于技术。

BlueShore 长期以来一直认为，要让员工与客户建立牢固的关系，就必须改进占用客户时间的常规和重复类任务，例如客户引导、贷款发放和审计活动。BlueShore 必须找到更有效的工作方式，将人情味与技术融为一体，从而增强客户关系。为此，公司于 2005 年制定了全面的卓越运营战略并一直沿用至今。

BlueShore Financial 首席信息官 Fred Cook 表示：“我们的智能集成与自动化战略可使 BlueShore 与强劲对手一较高低，并可助我们一臂之力，在不断发展的过程中变得更具竞争力。”

从技术角度来看，卓越运营战略的目的是提升效率，简化业务流程，提高信息的交付速度和可靠性。而从业务角度来看，它一直是一盏不可替代的指路明灯：通过定制的计划和产品建立更加深厚的客户关系，履行“提供丰富价值”(Be Richly Valued) 的品牌承诺。