“结构化”和“非结构化”是用于分类数据的术语，其分类依据是数据格式及其是否遵循模式规则。

结构化数据具有固定模式，可以整齐地排列成行和列，如姓名和电话号码。非结构化数据则没有固定模式且格式更为复杂，例如音频文件和网页。

以下是结构化数据和非结构化数据之间的主要差异领域：

继续阅读，全面了解结构化和非结构化数据的定义、用例及其优势。