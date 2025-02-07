“结构化”和“非结构化”是用于分类数据的术语，其分类依据是数据格式及其是否遵循模式规则。
结构化数据具有固定模式，可以整齐地排列成行和列，如姓名和电话号码。非结构化数据则没有固定模式且格式更为复杂，例如音频文件和网页。
以下是结构化数据和非结构化数据之间的主要差异领域：
继续阅读，全面了解结构化和非结构化数据的定义、用例及其优势。
结构化数据的优势与其易用性和易访问性息息相关：
结构化数据所面临的挑战主要在于数据的不灵活性：
非结构化数据没有预定义的格式。非结构化数据集通常很大（包含 TB 或 PB 级数据），占所有企业生成数据的 90%。
之所以存在如此海量数据，是因为大数据的出现，即来自互联网和其他互联技术的庞大而复杂的数据集。1
非结构化数据可以包含文本和非文本数据以及定性（社交媒体评论）和定量（嵌入文本中的数字）数据。
来自文本数据源的非结构化数据示例如下：
非文本类非结构化数据的示例如下：
非结构化数据的优点包括数据格式、速度和存储方面的优势：
非结构化数据中心面临的挑战在于专业知识和可用资源：
AI 可以快速处理大量数据。对于希望将大量非结构化数据转化为切实可行的洞察分析的组织来说，这是一项关键能力。
借助机器学习和自然语言处理 (NLP)，AI 算法可以筛选非结构化数据以寻找模式并执行实时预测或提出建议。
然后，组织可以将这些分析模型整合到现有仪表板或应用程序编程接口 (API) 中，以自动执行决策流程。
了解开放湖仓一体方法如何提供可信数据以及加快分析和 AI 项目执行。
IBM 在 2024 年 Gartner 数据集成工具魔力象限报告中连续第 19 年被评为领导者。
深入了解数据领导者指南，了解如何构建数据驱动型组织和推动业务优势。
了解为什么 AI 驱动的数据智能和数据集成对于推动结构化和非结构化数据的准备工作和加速实现 AI 成果至关重要。
简化数据访问并实现数据治理自动化。了解将湖仓一体战略集成到数据架构中的强大功能，包括优化工作负载的成本、扩展 AI 和分析，以及随时随地使用所有数据。
深入了解 IBM Research 如何定期整合到 IBM Cloud Pak for Data 的新功能中。
获得关于不断演变的 ABI 解决方案格局的独特洞察分析，重点介绍适用于数据和分析领导者的主要发现、假设和建议。