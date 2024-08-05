AI 分析是数据分析的一个专业领域，属于更广泛的商业分析和商业智能领域的一部分。这些领域都侧重于将数据转换为可操作的洞察分析。

传统分析依赖于基本的统计分析技术，如回归分析、假设检验和描述性统计。这些方法可以提供对数据模式和关联关系的洞察分析，但在范围和复杂性方面存在限制。如果使用传统方法，则需要花费大量时间在 Microsoft Excel 电子表格中进行手动数据处理，还需手动生成报告和可视化图表。在 AI 诞生之前，数据分析依赖于较简单的预测模型和技术，例如时间序列分析和线性回归。这些模型和技术的预测能力有限，并且极其费时费力。

对于想要充分提高竞争优势的大型企业而言，将 AI 应用于业务分析已成为当务之急。AI 能够快速处理大量数据、识别模式并生成预测性洞察，从而为企业带来显著的竞争优势。这有助于企业做出数据驱动的决策，从而提高各种关键绩效指标 (KPI)、降低成本并改善业务成果。

