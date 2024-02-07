当人们走进北约克综合医院 (NYGH) 急诊科 (ED) 的大门时，他们只想得到快速有效的治疗。
他们或许想知道要等多久才能看医生或接受 X 光检查等诊断程序，但他们可能忽视了医院提供护理的绩效指标，也不会考虑医院要如何达到安大略省的医疗保健服务标准。但值得庆幸的是，商业智能专家 Sri Vijay Bharat Peddi 和 NYGH 的商业智能 (BI) 团队正在做这项工作。
作为一家社区医院，NYGH 的大部分资金来自安大略省卫生和长期护理部。为了获得足够的资金来服务北多伦多地区的多元化社区，这家医院必须证明其提供的医疗服务符合并超过该省的标准。在安大略省，筹资模式的关键组成部分之一是对质量优先程序 (QBP) 的衡量，其中医院根据其治疗的患者类型和数量进行报销。QBP 依赖于循证率，循证率与所提供的护理质量相关。
多年来，NYGH 成功应用 IBM Cognos Analytics 软件来衡量并报告其 QBP，开发并交付了单个指标的报告，例如每个病例的成本、住院时间、患者年龄等。然而，医院需要一种能即时对变量之间的关系进行动态可视化的方法，而不是每次进行关系分析都要新建一份报告。
2017 年，该医院聘请 IBM 开始改造其分析基础架构，旨在实现更强大、更灵活的 QBP 绩效监控。从那时起，NYGH 一直在利用数据驱动的洞察分析来提高整个医院的医疗服务质量。作为这项工作的核心人物，Sri Vijay 默默帮助着这家医院，为医院的数据驱动型医疗服务提供了有效指导。他说：“我帮助人们将数据洞察融入到日常工作中，并让他们有信心据此做出决策。”
急诊部门效率提高带来的新增资金为 300 万加元
新冠疫情仪表板上线时间为 2 周
2020 年，医院开始遭遇新冠疫情，Sri Vijay 意识到 BI 团队需要创建一个动态实时仪表板，用来跟踪活跃病例并衡量疫情对医院服务的影响。“首先，我们需要追踪有多少患者、他们是谁以及他们来自哪里，”他说。“我们甚至还不确定所有指标都有哪些，但由于社区传播对医院影响很大，因此我们需要能够近乎实时地测量这些指标。”
该医院与 IBM 的认知之旅始于 2017 年，当时实施了由 Netezza 技术支持的数据仓库平台 IBM PureData System for Analytics。随后，NYGH 部署了人工智能驱动的 IBM® DataStage 解决方案，将整个医院超过 15 个源系统的数据实时传送到数据服务器。其中包括来自 Cerner Corporation、RL Solutions 和 TeleTracking Technologies, Inc. 的内部临床和非临床源系统，以及来自多伦多市和安大略省卫生局的数据集、开源地理空间数据集等外部源。NYGH 还实施了 IBM SPSS Modeler 用于预测分析，并且会继续使用这款工具。
最后，NYGH 升级到了人工智能驱动的 Cognos Analytics 软件，用于开发涵盖多个服务指标的实时报告和仪表板。该医院首先将这些 AI 洞察应用于 20 多个 QBP，创建了一个仪表板，取代了至少 100 个不同的静态报告。这个单一仪表板不仅提供了关于所有 QBP 的洞察，还允许用户深入了解许可的详细信息和洞察，包括患者级别。
Sri Vijay 认为，Cognos Analytics 软件之所以能被医院工作人员快速采用，要归功于其丰富的交互式可视化和以用户为中心的设计。“我们可以用它获取更多实时洞察，”他表示。“用户可以进入仪表板，根据需要以自助方式对数据进行切片和切块。医生或护士经理可以查看图表，一眼就能看出是否有问题。”用户还可以筛选数据，利用强大的患者级别深入钻取报告来深入了解绩效和结果。
随后，急诊科引起了 BI 团队的特别关注。Sri Vijay 表示，“患者等待时间和住院时间等指标对于急诊科和住院部的绩效至关重要，但从运营角度来看，驱动这些指标的因素可能有数十个。”医院对那些患者等待治疗时间较长的特定积压病例进行了调查。在某个病例中，医院发现急诊科再次入院（为了接受成像诊断而复诊）对急诊科的总体病人流量产生了连锁反应。通过确保患者首次就诊期间可以在不同时间获得影像资源，医院能够减少一些急诊科的回访次数，从而缩短了患者的总体等待时间。
NYGH 还使用 Cognos Analytics 解决方案来分析当地人口健康的决定因素，他们的患者大多来自当地。“我们使用 Cognos 解决方案中的制图功能来识别疾病高发区和人口统计数据，”Sri Vijay 说道。“我们想知道我们的服务是否存在缺漏，这样就能更好地为社区服务。”
最近，2020 年新冠疫情期间，大量涌入的患者让医院不堪重负。NYGH 分阶段应用了 Cognos Analytics 解决方案，用于分析病毒对各种资源的影响，包括检测能力以及急诊室、住院部和 ICU 床位。除了创建实时报告外，该医院还使用 SPSS Modeler 软件基于预测模型预测了未来的资源影响。
“作为事件管理团队的成员，我可以通过新冠疫情仪表板上的信息实时获取关键信息，例如重症和急症新冠患者的入院情况、吸氧患者数量以及新冠疫情评估中心完成的测试数量，”NYGH 心理健康项目临床主任 Sandy Marangos 说道。
最终，NYGH 构建了一个服务恢复仪表板，用来监控与新冠疫情相关的多个不同指标和预测值。“这对于确保我们的核心服务得到提升是一个挑战，”Sri Vijay 说道。“例如，要确保我们所有的手术都符合标准，同时还要确保新冠患者的影响不会压垮系统。”
几年前，NYGH 借助 IBM 高级分析工具开始实施数据驱动型医疗战略。如今，该医院利用 Cognos Analytics 软件量化和评估整个医院的关键绩效指标，不仅可以衡量绩效，还实现了绩效提升。
开始使用 Cognos Analytics 仪表板跟踪急诊科绩效后，医院发现了一些服务瓶颈。通过采用新的人员配置策略来正面解决这些问题，NYGH 不仅提高了服务效率，还从根本上改善了关键绩效指标，每年可额外获得 300 万加元的政府资金。急诊科仪表板解决方案在大多伦多地区广受赞誉，目前在其他医院组织也得到了应用。
通过了解护理路径以及相关成本和资金，同时寻找能够改善服务并降低成本的方法，该医院将持续改进 QBP。通过分析人口健康仪表板中的数据，该医院已着手创建协作式社区卫生团队，以解决周边地区的人口医疗保健问题。目标是加强疾病预防、初级医疗和预防性护理，减少患者人群的住院需求。
当需要主动应对新冠疫情时，NYGH 自然而然地求助了他们的首选分析工具。“利用我们当时已有的基础架构，我们得以在两周之内推出自己的新冠疫情门户网站。，”Sri Vijay 称。“这对我们来说是一次巨大的胜利。”
借助实时仪表板，医院能够跟踪医院和 ICU 的入住趋势以及整个医院的各种资源，从而在社区传播出现新的上升趋势时能够迅速做出响应。“这是我们的指挥中心仪表板，医院的全体工作人员都能一目了然，”Sri Vijay 说道。“大约有 5000 名员工可通过访问这个仪表板来查看当前指标，随时了解最新情况。”
疫情爆发之初，为了接纳可能涌入的新冠患者，这家医院取消了大量手术和程序。随着时间的推移，该医院在一项服务恢复计划中采用了 IBM SPSS Modeler 等分析工具，以避免手术积压的问题，即使计划是要应对新冠患者可能激增的情况。
“我每天都会用新冠疫情仪表板来了解医院内的患者总数，及其对医疗项目和危症监护病房收治能力的影响，”北约克综合医院医疗项目主任 Wendy Cheung 表示。“这个仪表板能及时提供有关患者数量、收治能力和病情严重程度的数据，还提供了洞察分析，可以将我们的内部收治能力和病情严重程度与其他医疗机构进行比较，还可以在安大略省中部地方卫生一体化网络 (CLHIN) 内部进行比较。”
“随着我们不断为 Cognos Analytics 工具构建新的用例，”Sri Vijay 总结道，“我们可以持续为医院提供更多经济价值，帮助人们获得更好的护理，甚至挽救生命。”
作为加拿大领先的学术型社区医院之一，北约克综合医院 (NYGH)（ibm.com 外部链接）可为患者及其家人提供卓越的医疗体验。NYGH 引以为豪的是，自 1968 年以来，他们一直在为北多伦多及其他地区约 40 万人的多元化社区提供服务。该医院有 5000 多名员工、医生和志愿者，他们共同提供了一系列急症、门诊和长期护理服务。
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2021 年 3 月在美国制作。
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