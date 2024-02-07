他们或许想知道要等多久才能看医生或接受 X 光检查等诊断程序，但他们可能忽视了医院提供护理的绩效指标，也不会考虑医院要如何达到安大略省的医疗保健服务标准。但值得庆幸的是，商业智能专家 Sri Vijay Bharat Peddi 和 NYGH 的商业智能 (BI) 团队正在做这项工作。

作为一家社区医院，NYGH 的大部分资金来自安大略省卫生和长期护理部。为了获得足够的资金来服务北多伦多地区的多元化社区，这家医院必须证明其提供的医疗服务符合并超过该省的标准。在安大略省，筹资模式的关键组成部分之一是对质量优先程序 (QBP) 的衡量，其中医院根据其治疗的患者类型和数量进行报销。QBP 依赖于循证率，循证率与所提供的护理质量相关。

多年来，NYGH 成功应用 IBM Cognos Analytics 软件来衡量并报告其 QBP，开发并交付了单个指标的报告，例如每个病例的成本、住院时间、患者年龄等。然而，医院需要一种能即时对变量之间的关系进行动态可视化的方法，而不是每次进行关系分析都要新建一份报告。

2017 年，该医院聘请 IBM 开始改造其分析基础架构，旨在实现更强大、更灵活的 QBP 绩效监控。从那时起，NYGH 一直在利用数据驱动的洞察分析来提高整个医院的医疗服务质量。作为这项工作的核心人物，Sri Vijay 默默帮助着这家医院，为医院的数据驱动型医疗服务提供了有效指导。他说：“我帮助人们将数据洞察融入到日常工作中，并让他们有信心据此做出决策。”