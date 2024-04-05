大数据分析可以从大量原始数据中发现趋势、模式和相关性，帮助分析人员做出基于数据的决策。这一过程使组织能够利用从各种来源（包括物联网 (IoT) 传感器、社交媒体、金融交易和智能设备）产生的指数级增长的数据，通过先进的分析技术获得可操作的情报。

在 21 世纪初，软件和硬件功能的进步使组织能够收集和处理大量非结构化数据。随着有用数据的爆炸式增长，开源社区开发了大数据框架来存储和处理这些数据。这些框架用于在计算机网络上分布式存储和处理大型数据集。与其他工具和库一起，大数据框架还可用于：

结合人工智能 (AI) 和统计算法的预测模型

通过统计分析深入探究数据并发现隐藏的模式

进行假设分析，模拟不同情景，深入了解潜在结果

处理各种数据集，包括来自不同来源的结构化、半结构化和非结构化数据。

四种主要的数据分析方法 - 描述性、诊断性、预测性和规范性 - 用于发掘组织数据中的见解和模式。这些方法有助于更深入地了解市场趋势、客户偏好和其他重要的业务指标。