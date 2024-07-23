发布日期：2024 年 7 月 23 日
作者：Tim Mucci
数据驱动型决策 (DDDM) 是一种强调使用数据和分析而不是直觉来提供业务决策信息的方法。其涉及利用客户反馈、市场趋势和财务数据等数据源来指导决策过程。通过收集、分析和解读数据，组织可以做出更符合业务目标的明智决策。
Humanity 每天生成的数据超过 4.0274 亿 TB1（ibm.com 外部链接）。如果能将这些海量数据收集起来并进行处理，企业就能做出有效决策，从而实现业务目标并提供良好的客户体验。通过数据驱动型决策，企业可以生成实时洞察和预测、优化绩效并测试新战略。这种知情决策能够带来可持续增长和盈利能力，而依靠直觉则可能会产生相反的结果。数据为制定决策、减少不确定性并增强信心提供了坚实的基础。
了解如何利用分析和商业智能的力量来加强业务规划和预测。
采用数据驱动文化的组织可以获得更高的用户满意度、更好的战略规划等优点。
一家全球在线零售商广泛使用客户数据，旨在构建有针对性的营销活动并增强其推荐引擎。通过分析这些数据，该企业能够打造个性化购物体验和极具针对性的营销活动。
除了个性化产品推荐外，组织还将用户数据用于动态定价战略。通过实时监控竞争对手的价格、市场趋势和用户需求，组织可以调整价格以保持竞争力并优化收入。
一款流行的在线流媒体服务利用数据实现个性化推荐，减少了客户流失。该平台利用大量客户数据来定制推荐，其中包括观看历史、评分，甚至还有观看特定内容的时长。这种个性化由复杂的算法驱动，算法可以通过分析用户行为来推荐符合个人偏好的内容。
该组织采用多种策略来进一步留住客户，减少客户流失。最有效的方法之一是利用推荐算法不断向用户呈现符合他们口味的内容。该算法不仅能推荐接下来观看的内容，还能定制标题的视觉效果，专门吸引不同的观众。通过向用户不断呈现他们可能喜欢的内容，该组织最大限度地降低了订阅者取消服务的风险。
数据洞察分析有助于制定切合实际的战略计划。一个全球咖啡品牌利用地理信息系统 (GIS) 技术优化选址策略。凭借这项技术，他们能够分析当地的人口统计数据、交通模式和其他相关数据——这种精准的选址策略可提高新店的业绩和销售额。
分析和了解市场动态和客户偏好的电子商务零售商可以确定尚未开发的客户群，开发创新产品和服务，以确定新的市场、客户群和产品机会。
迭代数据驱动决策方法使企业能够完善其战略，在快速变化的环境中保持竞争力。一家大型流媒体视频服务公司利用数据分析来指导内容创建和市场扩张过程。
一家跨国零售商使用数据来管理库存，尤其是在为应对自然灾害做准备时。通过分析历史销售数据，该企业发现某些产品在飓风来临之前销量会大幅飙升。基于这种通过挖掘数万亿字节的销售数据而得出的洞察，领导者得以在暴风雨来临前大量储备这些商品，以满足增长的客户需求。
此外，零售商还采用预测分析法，根据历史数据、天气模式和其他外部因素预测各种产品的需求。因此，公司可以动态调整库存水平，确保在客户需要时提供必需品。他们将大数据和分析技术的应用扩展到优化供应链运营方面，实时数据可帮助企业有效管理其门店和配送中心的库存水平。
数据驱动的决策可以最大限度地减少个人偏见，保证客观性。一家美国能源公司在决策过程中采用了各种去伪存真技术。该组织制定了一些计划，以提高领导层和员工对认知偏见的认识。这些策略可以保护不同的观点，确保决策不受等级偏见或确认偏见的影响。
每个组织都可以从六个步骤中获益，将基于数据的决策整合到整个公司。通过采用这些最佳做法，可以实施从数据分析中得出的战略并衡量其影响。
在实施数据驱动决策时，组织需要有效地应对一些挑战。有一个重要问题是忽视数据质量。低质量的数据会导致不准确的分析和错误的决策，从而削弱数据驱动战略的价值。
在许多组织中，数据存在于各部门不同的系统和格式中，因此很难对其进行整合和全面分析。实施数据整合解决方案对于克服这一障碍和实现全面决策至关重要。
数据文盲往往是另一个重大挑战。员工可能缺乏有效解释和使用数据的必要技能，从而导致错误解释和非最佳决策。提供持续培训和培养数据文化对于最大限度地发挥数据驱动方法的效益至关重要。
过度依赖历史数据也可能会产生问题。过去的数据固然很有价值，但未必能准确预测未来的趋势，尤其是在瞬息万变的环境中。平衡历史数据与实时分析和前瞻性指标，对于及时做出相关决策至关重要。
自证性偏见会使数据分析出现偏差。决策者为了支持先入为主的观念，可能会选择性地解读数据，从而导致结果存在偏差。鼓励客观分析和批判性思维有助于减少这种偏见。此外，洞察沟通不畅也带来了类似挑战。如果不能以令人信服的方式向利益相关者清晰传达，那么即使是最准确的数据也可能无法发挥作用。
忽视数据安全会带来风险。保护数据免遭泄露并证明符合数据隐私法规，对于维护信任和避免法律后果至关重要。
了解能为其决策过程提供参考的不同业务分析类型对企业大有裨益。
描述性分析旨在通过数据聚合和挖掘来描述和总结历史数据，提供对过去绩效的洞察分析。此类分析用于创建月度销售报告、客户满意度调查和网站流量分析。
诊断分析侧重于确定某些事件发生的原因。这类分析涉及数据发现、挖掘和相关性识别，旨在揭示趋势或事件（例如销售额下降或客户投诉激增）的根本原因。
预测性分析根据历史数据预测未来趋势或结果。利用统计模型、机器学习和预测技术，企业可以更有效地预测销售和客户行为并管理风险。
规范性分析更进一步，可根据数据提出行动建议。这种类型将预测性分析与优化算法相结合，提出最佳行动方案，有助于优化供应链、营销活动战略和资源分配决策。
探索性分析用于在没有特定假设的情况下发现数据中的模式、关系或异常现象。数据可视化、聚类和降维技术有助于识别新的细分市场、探索客户人口统计数据并发现意想不到的相关性。
推理分析利用数据样本对群体进行推断。它采用回归分析、假设检验和置信区间等统计检验方法，在市场调查研究、产品测试和消费者偏好调查中非常有用。
定性分析侧重于利用非数值数据来理解概念、观点或经验。采用内容分析、主题分析和文本挖掘等方法分析客户反馈和社交媒体情绪，并进行市场调研访谈。
定量分析利用统计分析、数学建模和计算技术来分析数值数据，以量化变量并发现规律。这类分析对于财务建模、运营指标分析和绩效衡量至关重要。
实时分析是指在数据生成时对其进行分析，从而提供即时洞察分析。利用流分析、实时仪表板和事件处理，企业可以检测欺诈行为、实时管理库存和监控实时客户支持。
对于希望投资数据驱动型决策工具的组织，有多种先进技术和平台可以帮助他们有效地收集、分析和使用数据。
商业智能工具
BI 工具提供数据可视化功能，支持用户创建交互式且可共享的仪表板。这类工具与多个数据源相连，广泛用于数据分析。
数据仓库解决方案
基于云的数据仓库可提供可扩展性和灵活性，支持各种数据集成和分析工具。
机器学习和人工智能平台
这些平台提供了全面的机器学习工具和服务（例如 AutoML），用户无需丰富的编码经验也能构建定制 ML 模型。这些平台通常会提供云端训练环境，并能集成各种分析服务。
数据集成和 ETL（提取、转换、加载）工具
这些工具可帮助组织管理各种来源的数据，并将其转换为统一格式。它们通常支持数据治理和云数据管理，以满足复杂的集成需求。
数据分析和可视化
这类工具提供数据可视化效果，支持关联数据索引，以便用户能够发现隐藏洞察。还可以直接连接到数据库，以便进行实时数据分析和报告。
大数据处理框架
目前有很多开源大数据处理框架。数据使用量大的组织需要考虑支持批处理和流处理的平台，以提高速度和处理大规模分析的能力。
数据治理工具
治理平台可帮助组织管理数据质量、沿袭和合规性。它们提供数据管理和元数据管理工具。
在数据驱动型组织中，几个关键的数据科学角色对于有效使用数据和创建数据驱动的文化至关重要。除了数据分析师、数据管理人员和数据科学家之外，还有其他一些重要角色可以引导组织在数据驱动决策方面取得成功。
数据工程师负责设计、构建和维护数据收集、存储和处理所需的基设施构和系统。数据工程师负责保护数据管道，使其高效、可扩展且可靠，使数据从各种数据源顺畅地流到分析平台。
数据架构师负责设计并实施组织的整体数据架构。他们需要创建数据管理系统的蓝图，以便对数据进行整理、整合和访问。
商业智能 (BI) 开发人员负责创建和管理 BI 解决方案，例如仪表板和报告系统。他们通过可视化工具将原始数据转化为有意义的洞察信息，帮助利益相关者做出明智决策。
机器学习工程师是构建、部署和维护机器学习模型的专家。他们与数据科学家密切合作，实施可以预测结果并实现决策过程自动化的算法。
首席数据官 (CDO) 是一种管理角色，负责监督组织的数据战略和治理，确保数据计划符合业务目标、合规标准和最佳实践。
首席人工智能官 (CAIO) 是一个执行角色，负责指导组织应对 AI 应用的复杂问题。他们提供战略领导，并监督 AI 技术的开发、战略和实施。
数据分析师是负责分析和解释复杂数据集的专业人员，通过提供洞察助力获得实际效果。他们使用统计方法和工具来识别趋势、模式和相关性。
数据库管理员 (DBA) 负责管理和维护数据库系统。他们要保护数据，确保数据的安全存储和定期备份，并且能够有效检索数据。数据库管理员还需要优化数据库性能，解决所有数据相关问题。
数据隐私官负责确保数据处理实践符合隐私法律法规。他们制定政策和实践来保护敏感信息，维护客户信任。
AI/ML 运营 (MLOps) 工程师负责管理生产环境中机器学习模型的部署、监控和维护。MLOps 工程师确保模型高效运行，并根据需要进行更新。
了解 IBM Cognos Analytics 如何利用 AI 自动化来增强数据可视化、预测和报告。该平台可帮助用户发现隐藏的趋势，创建交互式仪表板，并将高级分析整合到日常运营中。
了解 IBM Planning Analytics 如何使用 AI 预测及实时数据分析来增强业务规划和决策。 Planning Analytics 提供了用于场景计划、数据集成和跨部门协作的工具，因此适用于财务、供应链、HR 和 IT 管理。
深入了解 IBM® watsonx BI Assistant 如何提供 AI 驱动的业务分析和建议，通过提供清晰解释助力自信决策。借助 watsonx BI Assistant，用户能够发现趋势、预测结果并根据个性化指标和智能警报采取行动。