CAIO 是一个相对较新的职位，随着 AI 在商业战略和运营中日益增长的重要性而应运而生。CAIO 在高级管理层中的出现表明该公司对利用 AI 作为其战略关键组成部分的承诺，并且很可能正在推进重大 AI 计划。

尽管许多具有前瞻性的组织在过去十多年里一直在探索 AI，但随着 ChatGPT 的发布以及随后生成式 AI 的爆炸式增长，许多组织已经意识到可以从这些工具中受益。而且，由于各个行业的企业现在都在探索涉及众多利益相关者的复杂实施方案，CAIO 的职位越来越受欢迎。根据 LinkedIn 的数据，CAIO 的数量在过去五年中几乎增加了两倍。¹

首席 AI 官的崛起是不可避免的，部分原因在于 AI 开发的显著优势，但同时也因为其涉及的风险。大规模 AI 项目涉及从业者必须解答的复杂的伦理问题。虽然 CAIO 必须具有深厚的技术和战略专业技能，但他们还必须具备应对不断变化的全球监管环境以及处理 AI 开发所涉及的严肃伦理问题的能力。

CAIO 能够为组织在 AI 技术方面的应用提供最终的责任和监督。美国拜登政府已发布行政命令，要求联邦机构任命 CAIO，以“确保该技术的问责、领导和监督”。²