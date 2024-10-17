发布日期：2024 年 5 月 29 日
撰稿人：Cole Stryker
首席人工智能官 (CAIO) 是组织中的一个高管职位，专注于监督 AI 技术的开发、战略和实施。
CAIO 是一个相对较新的职位，随着 AI 在商业战略和运营中日益增长的重要性而应运而生。CAIO 在高级管理层中的出现表明该公司对利用 AI 作为其战略关键组成部分的承诺，并且很可能正在推进重大 AI 计划。
尽管许多具有前瞻性的组织在过去十多年里一直在探索 AI，但随着 ChatGPT 的发布以及随后生成式 AI 的爆炸式增长，许多组织已经意识到可以从这些工具中受益。而且，由于各个行业的企业现在都在探索涉及众多利益相关者的复杂实施方案，CAIO 的职位越来越受欢迎。根据 LinkedIn 的数据，CAIO 的数量在过去五年中几乎增加了两倍。¹
首席 AI 官的崛起是不可避免的，部分原因在于 AI 开发的显著优势，但同时也因为其涉及的风险。大规模 AI 项目涉及从业者必须解答的复杂的伦理问题。虽然 CAIO 必须具有深厚的技术和战略专业技能，但他们还必须具备应对不断变化的全球监管环境以及处理 AI 开发所涉及的严肃伦理问题的能力。
CAIO 能够为组织在 AI 技术方面的应用提供最终的责任和监督。美国拜登政府已发布行政命令，要求联邦机构任命 CAIO，以“确保该技术的问责、领导和监督”。²
尽管大多数组织都很清楚自己对生成式 AI 的期望结果，但却不太了解如何实现这些结果。选择错误的模型可能会对您的业务造成严重的影响。
生成式 AI 时代的信任、透明度和治理
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CAIO 在指导组织应对 AI 应用的复杂性方面发挥着关键作用，能够确保 AI 技术得到有效且合理利用，以促进业务增长和创新。他们的职责可细分为多个类别。
CAIO 负责制定并推动 AI 战略，以确保其与组织更广泛的数字化转型路线图和业务目标保持一致。这包括识别 AI 可以创造价值的机会，例如提高运营效率、改善客户体验或开辟新的收入来源。CAIO 与其他高管、部门和利益相关者密切合作，以获得支持，推动 AI 驱动的决策，并将 AI 整合到现有业务流程中。
这涉及领导和组建团队，吸引 AI 人才，其中可能包括数据科学家、机器学习工程师和其他 AI 专家。CAIO 确保团队具备执行 AI 计划所需的技能、资源和支持。团队管理还可能涉及与组织外部的供应商建立和维护合作关系。
CAIO 还负责向组织的其他部门甚至更广泛的外部利益相关者社区传达公司在 AI 方面的战略和愿景。作为公司在 AI 相关事务中的代言人，CAIO 的作用越来越重要，如今，CAIO 经常参与播客和讨论会，阐明公司在 AI 相关问题上的立场。
基于 AI 领域的迅猛发展，CAIO 还能够向更广泛的 AI 专家社区展示公司是一个理想的工作场所，尤其对于那些希望在该领域前沿进行开拓的人才而言。
CAIO 是一个新兴职位，基于相对较新的角色性质，其职责尚未明确界定。CAIO 的职责虽然独特，但与首席数据官 (CDO)、首席信息官 (CIO)、首席技术官 (CTO) 和首席信息安全官 (CISO) 等职位有着一定的重叠。有些 CAIO 向 CEO 汇报，有些向 COO 汇报，还有一些则向 CTO 汇报，具体取决于现有的组织架构。
若要成功领导 AI 计划的实施，CAIO 需要具备独特的综合素质，包括技术专长、战略眼光、领导能力和伦理洞察分析能力。
技能集中最显而易见的组成部分或许是 AI 和机器学习、数据科学和分析、传统软件开发等方面的专业技能以及对 AI 基础架构的理解。
除了技术专长外，CAIO 还需要具备高管级别的领导能力、战略眼光和商业敏锐度。CAIO 需要在整个组织内赢得利益相关者的支持，以为 AI 计划争取资金并推动其实施。CAIO 需要能够清晰阐明一个与公司整体业务目标相一致的有力愿景，识别由 AI 带来的新市场机遇，并拥有管理大型跨职能项目的能力。
最后，坚实的伦理基础将有助于 CAIO 更好地为组织服务，确保能够以安全、可靠的方式推进项目。
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许多联邦机构即将任命 CAIO，以监督其领域内的 AI 使用，促进负责任的 AI 创新，并应对与 AI（包括生成式 AI）相关的风险，同时考虑其对公民的影响。
全球人工智能治理格局复杂且发展快速。关键主题和关注点正在逐步显现，而政府机构应当通过评估其特定机构的优先事项和流程来抢占先机。
AI 伦理是一个多学科领域，研究如何优化 AI 的有益影响，同时降低风险和不良后果。
在下一次工业革命中，针对这一新兴技术做出正确投资，并利用生成式 AI 赋予人们掌握创造性、高效且负责任工作的技能，将为企业带来倍增效应。
虽然许多组织已经实施了 AI，但为了保持竞争优势和促进业务增长，仍然需要采用全新方法。
2 哈里斯副总统宣布 OMB 政策，以推进联邦机构在人工智能使用中的治理、创新和风险管理，Whitehouse.gov，2024 年 3 月 28 日。