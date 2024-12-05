Project Ripasso

您的人工智能驱动业务分析师兼顾问

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为普通业务用户提供非凡的分析能力

IBM Project Ripasso 可在几秒钟内回答您的业务问题，指导您做出最有影响力的决策。

了解发生了什么、为什么、可能会发生什么以及您能做些什么。凭借其清晰的分步式推理方式，Project Ripasso 可为每一位业务用户提供洞察分析，帮助其以思考的速度做出自信决策。

提出您的问题，获取答案，并立即探索深入见解。

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2024 年 Gartner 预测：AI 将如何影响分析用户

AI 在分析中的新角色。查看 Gartner 的主要结论。
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优势 为何选择 Project Ripasso？ 加入等候列表，以便在 Project Ripasso 可用时收到联系 更快获取洞察成果

使用自然语言提问，并通过简单直观的界面获取答案。无需复杂的仪表板。

 更深入地了解数据

挖掘趋势、了解原因、预测未来结果并获得可行策略。

 更自信地采取行动

通过集中式指标目录的单一可信信息源，享受世界一流的治理功能、透明度和安全保障。
Redis 功能 探索解决方案简介 开放式无头指标目录

重复使用其他平台的指标，包括跨多个分析应用程序的数据构建工具 (DBT) 和 IBM® Cognos Analytics。

 高级数据可视化交互

通过会话式图形交互，定制数据可视化的外观和感觉。

 已治理数据与人工智能 (AI)

IBM watsonx 的支持下，协助确保所有 AI 工作流程均具备世界一流的治理能力、可信模型和透明度。

 语义自动化

自动化数据分析、业务术语匹配和数据建模。

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功能 AI 驱动型分析

获取洞察分析，不仅可以诊断发生了什么，还可以预测结果，并制定下一步行动。

 透明化推理

信任洞察分析，以及能够清楚展示如何得出答案的逐步披露。

 个性化指标

跟踪最重要的指标，并获取业务运行状况的每日摘要。

 智能预警

主动发出警报，通知您关键变更或趋势，并建议可采取的行动。

 数据故事

通过可视化和会话内容生成的故事，轻松传达您所了解到的内容。

 融入您的工作环境

直接在 Slack 和 Microsoft Teams 中工作，并简化协作。

ELT 用例

了解如何利用 Project Ripasso 满足您的行业用例

市场营销 快速解决试用转化率下降问题 您收到销售潜在客户减少 40% 的提示。Project Ripasso 发现试用转化率降低了 50%，并突出显示了效果较好的资产。您指示网络团队更换试用版，并开始探索为什么用户在试用阶段停滞不前。
销售 及时调整销售计策，实现收入目标 尽管销售潜在客户增加了 5%，但预计收入仍少 100 万美元。Project Ripasso 认为，这是由于成功率降低了 15%，并建议采用新的 "立即购买 "报价来实现收入目标。
运营 主动管理库存和供应，以便实现利润最大化 您收到预警，库存短缺影响了 5 个最大客户的订单。Project Ripasso 确认这种趋势并非异常，并透露这些短缺导致了 300 万美元的收入损失和 20 万美元的罚款。您需要调整交货计划，并重新评估供应计划。
财务 利用战略洞察加速收入增长 您正在准备和总经理会面？请 Project Ripasso 提供按产品和市场分列的收入明细。报告显示，一种产品出人意料地增长了 10%，欧洲、中东和非洲市场增长了 15%。您建议将资源重新分配到这些增长领域。
购买方式

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我们将与您保持沟通，提供相关资源，并在您的业务分析师和顾问有空时与您联系。

 
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