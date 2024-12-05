IBM Project Ripasso 可在几秒钟内回答您的业务问题，指导您做出最有影响力的决策。
了解发生了什么、为什么、可能会发生什么以及您能做些什么。凭借其清晰的分步式推理方式，Project Ripasso 可为每一位业务用户提供洞察分析，帮助其以思考的速度做出自信决策。
提出您的问题，获取答案，并立即探索深入见解。
AI 在分析中的新角色。查看 Gartner 的主要结论。
使用自然语言提问，并通过简单直观的界面获取答案。无需复杂的仪表板。
挖掘趋势、了解原因、预测未来结果并获得可行策略。
通过集中式指标目录的单一可信信息源，享受世界一流的治理功能、透明度和安全保障。
重复使用其他平台的指标，包括跨多个分析应用程序的数据构建工具 (DBT) 和 IBM® Cognos Analytics。
通过会话式图形交互，定制数据可视化的外观和感觉。
在 IBM watsonx 的支持下，协助确保所有 AI 工作流程均具备世界一流的治理能力、可信模型和透明度。
自动化数据分析、业务术语匹配和数据建模。
获取洞察分析，不仅可以诊断发生了什么，还可以预测结果，并制定下一步行动。
信任洞察分析，以及能够清楚展示如何得出答案的逐步披露。
跟踪最重要的指标，并获取业务运行状况的每日摘要。
主动发出警报，通知您关键变更或趋势，并建议可采取的行动。
通过可视化和会话内容生成的故事，轻松传达您所了解到的内容。
直接在 Slack 和 Microsoft Teams 中工作，并简化协作。
了解如何利用 Project Ripasso 满足您的行业用例
加入等候列表，以便在 Project Ripasso 可用时收到联系
我们将与您保持沟通，提供相关资源，并在您的业务分析师和顾问有空时与您联系。