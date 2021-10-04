自算盘时代以来，企业一直在生成数据，但现代分析是在数字计算机和数据存储问世之后，才成为可能。

20 世纪 70 年代，随着向更大规模的集中式数据库的转变，我们取得了重大进展。随后，ETL 作为集成和加载数据以进行计算和分析的过程引入，最终成为处理数据仓库项目数据的主要方法。

20 世纪 80 年代末，数据仓库和从事务型数据库向以关系数据格式存储信息的关系数据库的转变趋势日益流行。较旧的事务数据库会逐笔交易地存储信息，并且每笔交易都会存储重复的客户信息，因此随着时间的推移，没有简单的方法以统一的方式访问客户数据。有了关系数据库，分析成为商业智能 (BI) 的基础和决策的重要工具。

在更复杂的 ETL 软件出现之前，早期的尝试主要是 IT 团队手动从各种系统和连接器中提取数据，将数据转换为通用格式，然后将其加载到互连的表中。尽管如此，早期的 ETL 步骤还是值得付出努力的，因为先进的算法，加上神经网络的兴起，为分析洞察带来了更深入的机会。

大数据时代在 20 世纪 90 年代到来，这个时代的计算速度和存储空间容量持续快速增长，社交媒体和物联网 (IoT) 等新来源带来了大量数据。限制因素仍然存在，数据通常存储在本地数据仓库中。

计算和 ETL 领域的下一个重大进步是云计算，它在 20 世纪 90 年代末开始流行。使用 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 Snowflake 等数据仓库，现在可以从全球访问数据并快速扩展，从而使 ETL 解决方案能够提供卓越的详细洞察分析和新发现的竞争优势。

最新的发展是 ETL 解决方案使用流数据从大量数据中提供最新的见解。

