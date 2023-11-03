机器学习算法是 AI 系统用来执行任务的一套规则或流程，最常见的用途是发现新的数据洞察或模式，或者从一组给定输入变量中预测输出值。机器学习 (ML) 利用算法来学习。
行业分析师一致认同机器学习及其底层算法至关重要。Forrester 指出：“机器学习算法的进步让营销数据的分析更加精确深入，可帮助营销人员了解营销细节（如平台、创意、行动号召或消息传递）对于营销绩效的影响。1”Gartner 指出：“机器学习是 AI 众多成功应用的核心，可让 AI 在市场上拥有更巨大的吸引力。2”
大多数情况下，利用较多数据训练 ML 算法会比利用较少数据进行训练得出的答案更加准确。借助统计方法，算法可训练用于确定分类或进行预测，并揭示数据挖掘项目中的关键洞察。随后，这些洞察可以改进您的决策，进而提高关键增长指标。
机器学习算法的用例包括能够分析数据以识别趋势，并在问题发生之前预测出问题。3更先进的 AI 可以提供更加个性化的支持，缩短响应时间，进行语音识别并提高客户满意度。某些行业特别受益于机器学习算法利用海量数据创建新内容的功能，其中包括供应链管理、运输和物流、零售和制造业4，且所有这些行业都采用生成式 AI，能够自动执行任务、提高效率并带来有价值的见解，即使初学者也能运用自如。
深度学习是机器学习算法所提供的高级功能的具体应用。区别在于每种算法如何学习。“深度”机器学习模型可以使用标记数据集（也称为监督学习）来通知其算法，但它不一定需要标记数据。深度学习可以摄取原始形式的非结构化数据（例如文本或图像），并且可以自动确定一组特征来区分不同类别的数据。这消除了一些所需的人为干预，并允许使用更大的数据集。
理解人工智能、机器学习、深度学习和神经网络的最简单方法是将它们视为从大到小排序的一系列 AI 系统，且系统间为包含关系。人工智能 (AI) 是统领性系统。机器学习是 AI 的一个子集。深度学习是机器学习的一个子领域，而神经网络是深度学习算法的基础。区分是单个神经网络还是深度学习算法的是神经网络的节点层数或深度，深度学习算法必须超过三层。
加州大学伯克利分校的一篇论文将机器学习算法的学习系统分为三个主要部分。5
3. 模型优化过程：如果模型能够更好地拟合训练集中的数据点，则调整权重以减小已知样本与模型估计之间的差异。算法将重复这个“评估和优化”过程，自动更新权重，直到达到精度阈值。
监督学习会特别使用训练集来教授模型生成所需的输出。该训练数据集包括输入和正确的输出，可支持模型长期进行学习。此算法通过损失函数来评估其准确性，并进行调整，直到误差充分最小化。
机器学习算法有四种类型：监督学习、无监督学习、半监督学习和强化学习。根据您的预算以及对速度和精度的要求，每种算法类型和算法变体都有自己的优势。高级机器学习算法需要多种技术，包括深度学习、神经网络和自然语言处理，且能够同时采用无监督学习和监督学习算法。6以下是最流行且最常用的算法。
在进行数据挖掘时，监督学习可以分为两类问题：分类和回归。
监督机器学习过程中使用了各种算法和计算技术，通常通过使用 Python 等程序进行计算。监督学习算法包括：
与监督学习不同，无监督学习使用未标记的数据。从这些数据中，该算法可以发现有助于解决聚类或关联问题的模式。当主题专家不确定数据集中的共同属性时，这尤其有用。常见的聚类算法有分层、K-means、高斯混合模型和降维方法，如 PCA 和 t-SNE。
半监督学习算法
在这种情况下，仅给定输入数据的一部分被标记时，就会发生学习行为，从而使算法稍微“领先”。这种方法可以兼顾监督学习和无监督学习两方面的优势10：即能提高与监督机器学习相关的准确性，又能像在无监督学习中一样，利用经济有效的未标记数据。
强化算法
在这种情况下，算法的训练就像人类学习一样通过奖励和惩罚来完成，该过程由强化学习智能体进行评估和跟踪11，该智能体对于成功提高分数和降低分数的概率有大致的了解。智能体通过反复试验学习如何采取行动，且随时间推移带来了最有利的结果。强化学习通常用于12资源管理、机器人和视频游戏领域。
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