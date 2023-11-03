行业分析师一致认同机器学习及其底层算法至关重要。Forrester 指出：“机器学习算法的进步让营销数据的分析更加精确深入，可帮助营销人员了解营销细节（如平台、创意、行动号召或消息传递）对于营销绩效的影响。1”Gartner 指出：“机器学习是 AI 众多成功应用的核心，可让 AI 在市场上拥有更巨大的吸引力。2”

大多数情况下，利用较多数据训练 ML 算法会比利用较少数据进行训练得出的答案更加准确。借助统计方法，算法可训练用于确定分类或进行预测，并揭示数据挖掘项目中的关键洞察。随后，这些洞察可以改进您的决策，进而提高关键增长指标。



机器学习算法的用例包括能够分析数据以识别趋势，并在问题发生之前预测出问题。3更先进的 AI 可以提供更加个性化的支持，缩短响应时间，进行语音识别并提高客户满意度。某些行业特别受益于机器学习算法利用海量数据创建新内容的功能，其中包括供应链管理、运输和物流、零售和制造业4，且所有这些行业都采用生成式 AI，能够自动执行任务、提高效率并带来有价值的见解，即使初学者也能运用自如。