简而言之，AI 模型的定义是其自主做出决策或预测的能力，而不是模拟人类智能。最早成功的 AI 模型包括 20 世纪 50 年代初的跳棋和国际象棋游戏：这些模型使程序能够直接响应人类对手的动作，而不是遵循一系列预先设定的动作。

不同类型的 AI 模型更适合特定的任务或领域，它们的特定决策逻辑对于这些任务或领域是最有用或最相关的。复杂系统通常同时使用多个模型，使用整套学习方法，如 bagging、boosting 或 stacking。

随着 AI 工具变得越来越复杂和多功能，需要越来越多的数据和越来越强大的算力来训练和执行它们，这带来了挑战。与之相应，旨在在单个领域中执行特定任务的系统正在让位于基础模型，这些模型在大型、未标记的数据集上进行预训练，并能够用于各种应用。这些多功能基础模型可以针对特定任务进行微调。