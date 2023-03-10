简单来说，过拟合与欠拟合正好相反，如果模型过度训练或者模型太过复杂，就会发生过拟合，导致测试数据的高错误率。 过拟合模型比欠拟合模型更常见，欠拟合通常是在为了避免过拟合而实施"早停法"时出现的。

如果训练不足或缺乏复杂性而导致欠拟合，那么，合理的预防策略是延长训练的持续时间或添加更多的相关输入。 然而，如果对模型训练过度，或添加了太多特征，可能会导致模型过拟合，从而带来低偏差但高方差（即偏差-方差权衡）问题。 在这种情况下，统计模型与其训练数据太紧密地拟合，导致其无法有效地归纳新的数据点。 需要注意的是，某些类型的模型可能比其他类型更容易过拟合，比如决策树或 KNN。

发现过拟合可能比发现欠拟合更困难，因为与欠拟合不同，训练数据在过拟合模型中具有较高的准确性。 为评估算法的准确性，通常使用名为 k-折交叉验证的方法。

在 K 折交叉验证中，数据被拆分为 k 个大小相等的数据包，这些子集也称为"折"。 其中一个"k 折"将充当测试集（也称为留出集或验证集），其余"折"将训练模型。 一直重复这个过程，直到每个"折"都用作留出。 每次评估后，都会保留一个分数，在完成所有迭代后，将对分数求平均值以评估整体模型的表现。

拟合模型时最理想的情况是在过拟合与欠拟合之间找到平衡。 确定两者之间的"最佳点"有助于让机器学习模型做出准确预测。