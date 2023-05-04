什么是 Bagging 算法？

Bagging 算法又称引导聚合算法，是一种集成学习算法，通常用于降低噪声数据集中的方差。 在 Bagging 方法中，用替换法来选择训练集中的随机数据样本，这意味着可多次选择单个数据点。 在生成多个数据样本后，将单独训练这些弱模型，根据任务类型（如回归或分类），这些预测的平均值或多数值会产生更准确的估计值。

值得注意的是，随机森林算法被认为是 Bagging 算法的扩展，利用装袋和特征的随机性来创建一个不相关的决策树森林。

集成学习

集成学习为“群体智慧”的观点提供了依据，这表明一个更大群体的决策通常要优于专家个人的决策。 与此类似，集成学习指的是一组（集成的）基础学习器或模型，它们共同协作以获得更准确的最终预测。 单个模型，又称基础或弱学习器，由于高方差或高偏差可能性能不佳。 然而，当弱学习器聚集后，可以形成一个强学习器，它们的结合可以减少偏差或降低方差，产生更好的模型性能。

集成方法通常使用决策树来说明，因为这种算法在没有修剪的情况下容易出现过拟合（高方差和低偏差）；如果决策树非常小，比如决策树桩，即仅有一层的决策树，则容易出现欠拟合（低方差和高偏差）。 请记住，当一个算法在训练集中出现过拟合或欠拟合现象时，它不能很好地泛化到新的数据集，所以集成方法被用来抵消这种行为，以便将模型泛化到新的数据集。 虽然决策树会表现出高方差或高偏差，但值得注意的是，它并不是唯一一种利用集成学习在偏差-方差权衡中找到“最佳位置”的建模技术。

Bagging 与 Boosting

Bagging 算法和 Boosting 算法是两种主要的集成学习方法。 正如本研究报告 (PDF, 248 KB)（此链接位于 ibm. com 外部）中强调的那样，这些学习方法之间的主要区别在于它们的训练方式。 在 Bagging 算法中，弱学习器并行训练，但在 Boosting 算法中，它们串行训练。 这意味着会构建一系列模型，并且随着每次新的模型迭代，前一个模型中误分类数据的权重会增加。 这种权重的重新分配可帮助算法发现需要关注的参数，从而提高其性能。 AdaBoost 是英文“adaptative boosting”（自适应提升）的缩写，它是同类算法中的第一个，也是最受欢迎的提升算法之一。 其他类型的 Boosting 算法包括 XGBoost、GradientBoost 和 BrownBoost。

另一个不同之处在于 Bagging 算法和 Boosting 算法的使用场景不同。 例如，Bagging 算法通常用于呈现出高方差和低偏差的弱学习器，而 Boosting 算法则用于低方差和高偏差的学习器。