什么是 Bagging 算法？

Bagging 算法又称引导聚合算法，是一种集成学习算法，通常用于降低噪声数据集中的方差。 在 Bagging 方法中，用替换法来选择训练集中的随机数据样本，这意味着可多次选择单个数据点。 在生成多个数据样本后，将单独训练这些弱模型，根据任务类型（如回归或分类），这些预测的平均值或多数值会产生更准确的估计值。
值得注意的是，随机森林算法被认为是 Bagging 算法的扩展，利用装袋和特征的随机性来创建一个不相关的决策树森林。
集成学习为“群体智慧”的观点提供了依据，这表明一个更大群体的决策通常要优于专家个人的决策。 与此类似，集成学习指的是一组（集成的）基础学习器或模型，它们共同协作以获得更准确的最终预测。 单个模型，又称基础或弱学习器，由于高方差或高偏差可能性能不佳。 然而，当弱学习器聚集后，可以形成一个强学习器，它们的结合可以减少偏差或降低方差，产生更好的模型性能。
集成方法通常使用决策树来说明，因为这种算法在没有修剪的情况下容易出现过拟合（高方差和低偏差）；如果决策树非常小，比如决策树桩，即仅有一层的决策树，则容易出现欠拟合（低方差和高偏差）。 请记住，当一个算法在训练集中出现过拟合或欠拟合现象时，它不能很好地泛化到新的数据集，所以集成方法被用来抵消这种行为，以便将模型泛化到新的数据集。 虽然决策树会表现出高方差或高偏差，但值得注意的是，它并不是唯一一种利用集成学习在偏差-方差权衡中找到“最佳位置”的建模技术。
Bagging 算法和 Boosting 算法是两种主要的集成学习方法。 正如本研究报告 (PDF, 248 KB)（此链接位于 ibm. com 外部）中强调的那样，这些学习方法之间的主要区别在于它们的训练方式。 在 Bagging 算法中，弱学习器并行训练，但在 Boosting 算法中，它们串行训练。 这意味着会构建一系列模型，并且随着每次新的模型迭代，前一个模型中误分类数据的权重会增加。 这种权重的重新分配可帮助算法发现需要关注的参数，从而提高其性能。 AdaBoost 是英文“adaptative boosting”（自适应提升）的缩写，它是同类算法中的第一个，也是最受欢迎的提升算法之一。 其他类型的 Boosting 算法包括 XGBoost、GradientBoost 和 BrownBoost。
另一个不同之处在于 Bagging 算法和 Boosting 算法的使用场景不同。 例如，Bagging 算法通常用于呈现出高方差和低偏差的弱学习器，而 Boosting 算法则用于低方差和高偏差的学习器。
1996 年，Leo Breiman (PDF, 829 KB)（此链接位于 ibm. com 外部）提出了 Bagging 算法，它包含三个基本步骤：
Bagging 算法在用于分类或回归问题时，具有许多重要优势，但也面临诸多挑战。 Bagging 算法的主要优势包括：
Bagging 算法面临的主要挑战包括：
Bagging 技术被广泛应用于许多行业，为现实世界的价值和有趣的观点提供洞察，例如在 GRAMMY Debates with Watson 中。 主要用例包括：
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