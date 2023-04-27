了解提升算法以及它如何提高数据挖掘计划的预测能力。

提升法 (boosting) 是一种集成学习方法，可将一组弱学习器组合成一个强学习器，以最大程度减少训练误差。 在提升法中，会选择随机数据样本，将其与模型拟合，然后按顺序进行训练 — 也就是说，每个模型都试图弥补其前身的弱点。 在每次迭代中，来自每个单独分类器的弱规则组合成一个强预测规则。

在进一步讨论之前，我们先更广泛地探索一下集成学习的类别，重点介绍两种最著名的方法：装袋法 (Bagging) 和提升法 (Boosting)。

集成学习

集成学习相信“群体智慧”的观点，即一个更大群体的决策通常要优于专家个人的决策。 与此类似，集成学习指的是一组（集成的）基础学习器（或模型），他们共同协作以获得更好的最终预测。 单个模型，又称基础学习器或弱学习器，由于高方差或高偏差而可能表现不理想。 然而，当弱学习器汇总以后，可以形成一个强学习器，这种结合有助于减少偏差或降低方差，产生更好的模型性能。

集成方法通常使用决策树来说明，因为这种算法在没有修剪的情况下容易出现过拟合（高方差和低偏差）；如果决策树非常小，比如决策树桩，即仅有一层的决策树，则容易出现欠拟合（低方差和高偏差）。 请记住，当算法在训练数据集时出现过拟合或欠拟合现象时，它就无法有效地归纳新的数据集，所以使用集成方法来抵消这种行为，以使模型能够归纳新的数据集。 虽然决策树会表现出高方差或高偏差，但值得注意的是，它并不是唯一一种利用集成学习在“偏差-方差”权衡中找到“最佳位置”的建模方法。

装袋法与提升法

装袋法与提升法是两种主要的集成学习方法。 正如这篇研究报告（PDF，248 KB）（链接位于 ibm.com 外部）中强调的，这些学习方法之间的主要区别在于它们的训练方式。 在装袋法中，弱学习器并行训练，但在提升法中，它们按顺序训练。 这意味着会构建一系列模型，并且随着每次新的模型迭代，前一个模型中误分类数据的权重会增加。 这种权重的重新分配可帮助算法发现需要关注的参数，从而提高其性能。 AdaBoost 是英文“adaptative boosting”（自适应提升）的缩写，它是同类算法中的第一个，也是最受欢迎的提升算法之一。 其他类型的提升算法包括 XGBoost、GradientBoost 和 BrownBoost。

装袋法和提升法的另一个区别在于它们的使用方式。 例如，装袋法通常用于表现出高方差和低偏差的弱学习器，而提升法则用于低方差和高偏差的情况。 装袋法可用于避免过拟合，而提升法可能更容易出现这种情况（链接位于 ibm.com 外部），尽管这实际上取决于数据集。 参数调优可帮助避免这个问题。

因此，装袋法和提升法的实际应用领域也有所不同。 装袋法常用于贷款审批流程和统计基因组学，而提升法更多地用于图像识别应用和搜索引擎。