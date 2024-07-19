Hunt 算法于 20 世纪 60 年代提出，起初用于模拟心理学中的人类学习，为许多常用的决策树算法奠定了基础，例如：

- ID3： 该算法的开发归功于 Ross Quinlan，全称为"迭代二叉树 3 代" ("Iterative Dichotomiser 3")。 该算法利用信息熵与信息增益作为评估候选拆分的指标。 来自Quinlan 自 1986 年对这种算法的研究。

- C4.5：该算法是 ID3 的后期扩展，同样由 Quinlan 开发。 它可以使用信息增益或增益率来评估决策树中的切分点。

- CART：术语 "CART" 的全称是"分类和回归"，提出者是 Leo Breiman。 该算法通常利用"基尼不纯度"来确定要拆分的理想属性。 基尼不纯度衡量随机选择的属性被错误分类的频率。 使用该评估方法时，基尼不纯度越小越理想。